El consumo total de energía de China supera los 10 billones de kilovatio-hora en 2025

El consumo total de energía de China en 2025 alcanzó los 10,3682 billones de kWh, según los últimos datos publicados por la Administración Nacional de Energía. Esta cifra superó los 10 billones de kWh por primera vez, convirtiendo a China en el primer país del mundo en alcanzar ese nivel.

¿Qué significa la cifra de 10 billones de kilovatios-hora?

Es más del doble del consumo anual de electricidad de Estados Unidos y supera el total combinado de la Unión Europea, Rusia, India y Japón. El consumo de energía de China superó por primera vez el billón de kWh en 1996. Posteriormente, se convirtió en el mayor consumidor de electricidad del mundo en 2011 y logró el acceso universal a la electricidad en 2015. Para 2025, el consumo total de energía del país había alcanzado casi el doble del nivel de una década antes. Este crecimiento se sitúa entre los más altos en comparación con otras grandes economías.

El consumo de energía se considera ampliamente un "barómetro" e "indicador" de la actividad económica y social. Yang Kun, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Electricidad de China, señaló que superar la marca de los 10 billones de kWh refleja el papel fundamental de China como potencia manufacturera y demuestra la mejora integral de la capacidad de suministro de energía del país.

En 2025, el consumo de energía del sector secundario de China alcanzó casi los 6,4 billones de kWh, lo que representa alrededor del 64 por ciento del consumo total de electricidad y sigue siendo el pilar de la demanda eléctrica.

En Fubao Robot, una empresa de tecnología inteligente con sede en la provincia de Zhejiang, en el este de China, los técnicos estaban actualizando robots inteligentes para el cuidado de personas mayores.

"Nos centramos en la investigación y el desarrollo diferenciados y personalizados, y hemos recibido pedidos del Reino Unido, Alemania, Francia y otros países", dijo Ye Ting, vicepresidente de la empresa. El consumo de electricidad de la empresa ha mantenido un rápido crecimiento durante 11 meses consecutivos, aumentando más del 25 por ciento interanual en 2025.

La industria de la inteligencia artificial, en rápido crecimiento, requiere una enorme capacidad de procesamiento, lo que impulsa un fuerte aumento de la demanda de electricidad. En Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, operan cerca de 100 centros de datos, con un consumo de electricidad que aumentó un 47,2% interanual en 2025.

En 2025, el progreso hacia un desarrollo industrial de alta gama, inteligente y ecológico se mantuvo constante, con una continua optimización y modernización de la estructura económica. La manufactura de alta tecnología se ha consolidado como un nuevo motor de la demanda de electricidad, con tasas de crecimiento en la fabricación de vehículos de nueva energía y equipos de energía eólica que superaron el 20% y el 30%, respectivamente.

"El papel protagónico de la 'nueva manufactura' en el consumo de electricidad industrial continúa fortaleciéndose, con una demanda incremental que proviene cada vez más de industrias de alto valor añadido y con uso intensivo de tecnología", afirmó Yang.

El sector servicios, en constante modernización, también se ha convertido en un importante motor del consumo de electricidad. En 2025, el consumo de energía del sector terciario se acercó a los 2 billones de kWh, un aumento del 8,2% interanual, lo que representa aproximadamente el 19,2% del consumo total de electricidad.

A nivel nacional, el consumo de electricidad en los servicios de carga y cambio de baterías para vehículos eléctricos, así como en la transmisión de información, software y servicios de TI, creció un 48,8% y un 17%, respectivamente, con una nueva demanda que se orienta cada vez más hacia nuevos escenarios y servicios.

China experimenta una clara tendencia hacia la electrificación tanto en la producción como en el consumo de energía. Con aproximadamente el 30% de su energía de uso final proveniente de la electricidad, una tasa superior a la de la mayoría de las principales economías desarrolladas, la demanda de electricidad continúa aumentando.

El cultivo y procesamiento de cítricos es una de las industrias pilares en el condado autónomo de las etnias yi y dai de Xinping en Yuxi, provincia de Yunnan, en el suroeste de China.

"El año pasado, invertimos 20 millones de yuanes (2,87 millones de dólares) en la construcción de un sistema inteligente de riego por microaspersión, logrando un riego totalmente automatizado en los huertos y aumentando la eficiencia en aproximadamente un 65% en comparación con los métodos tradicionales", dijo Zhang Yueqiang, miembro del personal del centro tecnológico de una empresa local de gestión de huertos.

Para satisfacer las necesidades de electricidad de la agricultura especializada, las autoridades eléctricas locales construyeron y modernizaron casi 82 kilómetros de líneas eléctricas de 10 kilovoltios e instalaron 69 transformadores de distribución, lo que permitió un crecimiento del consumo de electricidad de más del 15% en la industria de los cítricos del condado el año pasado.

En toda China, la electrificación avanza rápidamente en múltiples frentes: desde el riego eléctrico y los invernaderos inteligentes en las zonas rurales, hasta la adopción de bombas de calor de alta temperatura y calefacción eléctrica para la sustitución de energía industrial, y el creciente uso de sistemas de suministro de energía de "generación fotovoltaica más almacenamiento de energía" en los edificios. Incluso los barcos y los aviones recurren cada vez más a la energía eléctrica en tierra mientras están atracados. Esta rápida y multifacética electrificación del consumo final de energía está acelerando la transición hacia una producción y estilos de vida más ecológicos.

La demanda de electricidad sigue alcanzando máximos históricos, y la magnitud es enorme: ¿qué le da al sistema la confianza para mantener un suministro seguro?

El sistema de suministro eléctrico y la red de energía limpia de China, líderes a nivel mundial, sustentan su capacidad para garantizar un suministro eléctrico masivo y mantener niveles récord de consumo de electricidad.

La capacidad de generación de energía instalada de China representa un tercio del total mundial. Por cada tres kWh de electricidad consumidos, más de un kWh proviene de energía limpia. En 2025, la capacidad instalada combinada de energía eólica y solar superó la de la energía térmica por primera vez en la historia. La capacidad instalada de almacenamiento de energía nueva superó los 100 millones de kilovatios, lo que representa más del 40 por ciento del total mundial. Estos gigantescos "bancos de energía" han hecho que la generación de energía eólica y solar sea más estable.

China cuenta con la red de transmisión y distribución más grande y compleja del mundo, lo que fortalece la red eléctrica.

El crecimiento del consumo de energía depende de la capacidad de la red para la asignación y regulación de recursos. Para 2025, el país había construido 46 líneas de transmisión de ultra alta tensión, lo que permite la rápida entrega de abundante energía limpia desde las regiones occidentales y septentrionales a los principales centros de consumo en las partes central y oriental del país. Las redes de "transmisión de energía de oeste a este" y "suministro de energía de norte a sur" se han consolidado aún más.

China también alberga el "mercado eléctrico" más grande del mundo.

El desarrollo de un mercado eléctrico nacional unificado se ha acelerado, lo que permite que la electricidad sirva como un asignador de recursos eficaz, al tiempo que permite que los precios basados en el mercado guíen la distribución de energía. Desde el lanzamiento del 14ºPlan Quinquenal en 2021, el volumen de electricidad comercializada en el mercado se ha duplicado con creces, pasando de 10,7 billones de kWh durante el período del XIII Plan Quinquenal (2016-2020) a 23,8 billones de kWh.

El consumo de energía de 10 billones de kWh representa la continua mejora de la capacidad de suministro eléctrico de China, la transición de la economía china hacia una mayor calidad e innovación, y la mejora constante del nivel de vida de la población.