El Banco Central de China promete mantener la política monetaria moderadamente flexible

El Banco Central de China anunció que seguirá implementando una política monetaria moderadamente flexible, y prometió apoyar un crecimiento económico estable y orientar los precios hacia una recuperación razonable.

En su informe sobre la implementación de la política monetaria en el cuarto trimestre de 2025, el Banco Popular de China (BPCh) dijo que calibrará la intensidad, el ritmo y el momento de las medidas políticas en respuesta a la evolución de las condiciones económicas y financieras nacionales y mundiales, así como a los acontecimientos en el mercado.

El año pasado, el BPCh puso en marcha un paquete de medidas monetarias y financieras, intensificando el ajuste anticíclico para reforzar la economía real y garantizar el funcionamiento estable de los mercados financieros, de acuerdo con el informe.

Señaló que los agregados financieros generales se expandieron a un ritmo relativamente rápido en 2025 y que la estructura crediticia siguió mejorando. Los préstamos en áreas prioritarias como tecnología, desarrollo ecológico, finanzas inclusivas, cuidado de personas mayores y economía digital crecieron a un ritmo más rápido que el crecimiento total de los préstamos.

Mirando hacia el futuro, el banco central afirmó que reforzará el apoyo financiero a áreas clave como la demanda interna, la innovación tecnológica y las micro, pequeñas y medianas empresas. También se comprometió a seguir mejorando su conjunto de herramientas de política macroprudencial y de estabilidad financiera, junto con los esfuerzos para protegerse de los riesgos financieros sistémicos.