Abrir nuevos horizontes para la diplomacia de Gran País con Peculiaridades Chinas en una Coyuntura Histórica Crucial Español

¡Saludos a todos! Me complace mucho volver a reunirme con todos ustedes en vísperas del año nuevo para deliberar juntos sobre la situación internacional y hacer balance de la diplomacia china.

El año 2025 marca el 80º aniversario tanto de la victoria de la Guerra Antifascista Mundial como de la fundación de la ONU. En este año de gran significado histórico, el mundo se encuentra una vez más en una importante encrucijada de hacia dónde se dirige.

Este año, la configuración internacional ha evolucionado hacia un punto de inflexión crucial, con el unilateralismo y la hegemonía sin apoyo y un mundo multipolar en proceso. Las contradicciones tanto viejas como nuevas en el contexto de los cambios nunca conocidos en una centuria se han desatado de forma intensiva. Ha sido cada vez más agudizada la pugna entre el progreso y la regresión.

Este año, la globalización económica sufrió serios reveses. La guerra arancelaria ha socavado las reglas comerciales internacionales y perturbado el orden económico global. La elección entre la apertura y el aislamiento se ha vuelto inminente.

Este año, las guerras locales y conflictos transfronterizos han sucedido con más frecuencia que en cualquier otro momento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, acompañándose de la continua propagación de las turbulencias geopolíticas. El interrogante de elegir la paz o la guerra pesa sobre la mente de todos.

Ante este nuevo momento crucial en el curso de la historia, bajo el firme liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) nucleado en torno al camarada Xi Jinping, manteniendo en alto la bandera de la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad y tomando la diplomacia de Jefe de Estado como la orientación estratégica, hemos venido uniendo las fuerzas progresistas del mundo con la mayor sinceridad y aglutinando las energías favorables a la paz y el desarrollo con los mayores esfuerzos. Hemos salvaguardado la paz, promovido la cooperación, respondido a los cambios y defendido la justicia. Nos hemos dedicado a procurar la revitalización para la nación china y buscar la gran armonía para el mundo turbulento, abriendo sin cesar nuevos horizontes para la diplomacia de gran país con peculiaridades chinas.

Frente a un mundo turbulento donde la paz está amenazada, China actúa como una ancla estabilizadora. A medida que las transformaciones arrastran el mundo con mayor celeridad y las relaciones internacionales se están reestructurando en medio de turbulencias, y los riesgos de conflictos o confrontaciones entre los países grandes están claramente en aumento.

Como un principal gran país del mundo y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China siempre está comprometida con defender la paz mundial. Ha tomado medidas concretas para construir un nuevo tipo de relaciones entre grandes países, promovido conversaciones por la paz a favor de la desescalada de las cuestiones candentes, defendido la solidaridad global por encima de las maniobras geopolíticas, y cumplido con su responsabilidad como un gran país para la paz mundial.

Durante este año, las relaciones sino-estadounidenses, a pesar de los altibajos, han logrado una estabilidad dinámica en general. Esto corresponde a los intereses comunes de los pueblos de China y EE.UU., y también a la aspiración compartida de la comunidad internacional. Las relaciones sino-rusas, tan sólidas como siempre, han mantenido un desarrollo estable a nivel alto. Los líderes de China y Rusia han intercambiado visitas en este año de significado histórico, poniendo de relieve la esencia de la Asociación de Coordinación Estratégica Integral China-Rusia marcada por la confianza y el apoyo mutuos. China y la Unión Europea (UE) han resumido sus experiencias de cooperación a lo largo de los 50 años de relaciones diplomáticas, y reafirmado la asociación como el tenor básico de sus relaciones. Diez países del Sur Global se han convertido oficialmente en países socios del BRICS, la gran familia del BRICS de 20 miembros es cada vez más dinámica, y la cooperación del BRICS ampliado está cobrando una creciente pujanza.

La crisis de Ucrania ya ha durado casi cuatro años. Orientada por los cuatro puntos por hacer propuestos por el Presidente Xi Jinping, China ha hecho incansables esfuerzos por crear condiciones y aglutinar consensos por la paz. Como uno de los iniciadores del grupo de Amigo por la Paz sobre la crisis de Ucrania, China saluda sinceramente todos los esfuerzos conducentes a la solución pacífica de la crisis, y ha trabajado activamente junto con otras partes para este fin. Actualmente, con la ventana de negociaciones ya abierta, la aurora de la paz está a la vista. Aunque el camino por delante es todavía tortuoso, China está dispuesta a seguir jugando un papel constructivo, con la expectativa de alcanzar un acuerdo de paz integral, duradero y vinculante para erradicar las raíces de contradicciones y conflictos y materializar la paz y la estabilidad duraderas de Europa.

Frente al nuevo entorno en su vecindad, China actúa como un pilar de la región. En este mundo tan cambiante como turbulento, Asia es ampliamente reconocida como un centro del desarrollo y la prosperidad globales. Las relaciones entre China y sus vecinos se hallan en su mejor momento desde la época moderna. Al mismo tiempo, dada la profunda coactuación entre la configuración circundante y la situación cambiante mundial, se requieren esfuerzos persistentes para mantener la prosperidad y la estabilidad en la vecindad.

En este momento crucial en la evolución de la situación circundante, el Comité Central del Partido convocó por primera vez una reunión sobre el trabajo relacionado con los países vecinos desde la fundación de la nueva China. Afirmando el importante posicionamiento de la vecindad en el proceso de la gran revitalización de la nación china, esta reunión expuso la visión de construir un “hogar pacífico, seguro, próspero, hermoso y amigable”, estableció el objetivo general de construir una comunidad de futuro compartido con los países vecinos, y emitió una señal estratégica de trabajar con ellos para crear juntos un futuro mejor, inyectando así un nuevo y fuerte impulso al desarrollo de nuestros vínculos con los países vecinos.

En los eventos diplomáticos de anfitrionía e importantes visitas al exterior de este año, el Presidente Xi Jinping ha puesto su mirada en la vecindad. Su visita a países del Sudeste Asiático ha impulsado las relaciones de China con toda la región, consolidado la buena vecindad con los países de ASEAN, avanzado la cooperación mutuamente beneficiosa, y aunado esfuerzos para enfrentar los desafíos comunes. Su visita a Rusia ha dado continuidad a la amistad binacional y defendido la justicia histórica, elevando la confianza mutua y la cooperación entre los dos grandes países vecinos a un nuevo nivel. En su gira por Asia Central, propuso por primera vez el concepto del espíritu China-Asia Central y se firmó un tratado sobre buena vecindad permanente, amistad y cooperación, fortaleciendo la base de la estabilidad duradera al noroeste de China. Su visita al Noreste Asiático ha dirigido la cooperación práctica de Asia-Pacífico y promovido el mejoramiento y el desarrollo de los lazos entre China y la República de Corea. Además, este año hemos invitado a los líderes de la India y la República Popular Democrática de Corea (DPRK) a China. Las relaciones sino-indias han ostentado un buen ímpetu de desarrollo, y la amistad tradicional entre China y DPRK ha sido consolidada y promovida aún más. La Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), presidida por el Presidente Xi Jinping, fue un éxito rotundo, en la que se adoptó una estrategia de diez años para el desarrollo de la OCS, se lanzaron cuatro centros de seguridad regionales, se establecieron seis plataformas de cooperación, y se firmaron decenas de documentos de cooperación en diversos ámbitos. Los intercambios entre China y sus países vecinos están entrando en una nueva etapa de construcción de una comunidad de futuro compartido a un ritmo más rápido.

El desarrollo de las relaciones entre China y sus países vecinos y la evolución del entorno circundante en este año han demostrado una vez más que tener a China como vecino es algo bueno y afortunado. En lugar de competir por ventajas geopolíticas, China está comprometida con una vecindad amigable, segura y próspera. En lugar de procurar una esfera de influencia, China está construyendo una comunidad de futuro compartido con sus vecinos. En lugar de dictar la toma de decisiones, China aboga con acciones concretas por consultas conjuntas sobre los asuntos regionales. La región circundante de China es una verdadera zona demostrativa de la buena vecindad.

