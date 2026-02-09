La Fundación Cátedra China celebra sus IX Premios en una noche de excelencia que consolida su papel como puente entre España y China

El grupo Cátedra China, integrado por la Fundación Cátedra China, ACCEDER y Mundo Global, celebró este sábado la IX edición de los Premios Cátedra China, en una noche que reafirmó el papel clave de la Fundación como espacio de encuentro institucional, académico y empresarial entre España y la República Popular China, con la presencia de destacadas autoridades de ambos países. El acto, presentado por Sergi Vicente, reconoció a instituciones, empresas y personalidades que, con su trabajo, han contribuido de forma destacada a fortalecer las relaciones diplomáticas entre España y la República Popular China durante 2025. Un año en el que, como señaló el presidente de Cátedra China, Marcelo Muñoz, la visita de Estado de los Reyes a China ha situado la relación bilateral como una “auténtica cuestión de Estado”, reforzando su carácter estratégico y de largo plazo.

Los premios los concede la única fundación en España sin ánimo de lucro dedicada, de forma transversal y continuada, a fomentar las relaciones entre España y China, contribuir a dar a conocer en España la realidad de China y favorecer cooperaciones estables y constructivas entre ambos países. Unos objetivos cumplidos durante 2025, año en el que se ha profundizado en la defensa del multilateralismo y en la petición a España para que apoye “iniciativas clave como la Nueva Ruta de la Seda y participe como país asociado en los BRICS+”. “Frente al hegemonismo excluyente, creemos en el diálogo, en el multilateralismo y en la paz como base para la construcción de un mundo más justo”, aseguró Muñoz, al pedir que la UE recupere una “agenda constructiva” con China mediante la reactivación del Acuerdo Integral de Inversiones.

Al acto asistieron la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; el embajador de la República Popular China en España, Yao Jing; el secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello; así como representantes políticos, académicos, empresariales y del ámbito cultural.

Una noche que, para la ministra, simboliza “el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación entre culturas, pueblos e instituciones, algo esencial en este contexto internacional”. Rego puso en valor el trabajo de la Fundación Cátedra China “en favor del entendimiento y la cooperación” entre ambos países, como muestra de que las relaciones entre países se construyen “de manera sostenida a través del intercambio académico, científico, cultural y social”.

El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, quiso agradecer a Cátedra China el trabajo realizado, y especialmente a Marcelo Muñoz. “Es gracias a usted que las personas de estas dos grandes naciones pueden reunirse y tener la oportunidad de comunicarse entre sí. Es gracias a usted que ambos países avanzan hacia una mejor relación basada en esta amistad y entendimiento mutuo”. Yao Jing aseguró que mientras la tendencia actual de la relación esté “profundamente arraigada en el corazón de nuestras dos naciones”, sin duda podemos mirar hacia el futuro.

El premio en la categoría de Persona fue otorgado al doctor Diego González Rivas, por su trayectoria, su capacidad de innovación médica y su proyección internacional, con especial atención en China. González Rivas ha desarrollado y patentado en China la videocirugía torácica mínimamente invasiva, convirtiéndose, desde el Shanghai Pulmonary Hospital, en un referente mundial. Ello ha hecho, como reconoció, que sienta a China “como mi casa”, por lo que aseguró que le “encanta” esta unión entre China y España. Tras recibir el premio de la mano de Cayetana Guillén Cuervo y Kurts Grosh, González, que llegó a Madrid unas horas antes de la entrega tras operar en Afganistán, señaló la importancia de la colaboración entre España y China, “dos países que tienen mucho que aprender el uno del otro”.

La Universidad Politécnica de Valencia recibió el galardón en la categoría de Institución Académica. Cuenta con más de 53 acuerdos con universidades e instituciones académicas chinas y, en 2025, creó el Beihang Valencia Polytechnic Institute en Hangzhou, el primer centro universitario español en China. Para el vicerrector de Internacionalización de la UPV, José Francisco Montserrat, encargado de recoger el premio de la mano de Hou Yongfeng, consejero de Educación de la Embajada de China en España, y Nieves Campos, patrona de la Fundación Cátedra China, el proyecto supone un “hito sin precedentes” para la educación española. Trabajan para que, a partir de septiembre de 2026, 1.500 estudiantes, 1.000 chinos y 500 españoles, convivan juntos en Hangzhou. En este sentido, agradeció a todas las instituciones implicadas el trabajo realizado para hacer este campus posible y señaló la apuesta de los dos gobiernos, español y chino, para que se hiciera realidad.

En la categoría de Intercambio Cultural, el premio Zhi Yin recayó en el proyecto de intercambio cultural del distrito de Usera por su compromiso con el diálogo intercultural y la cooperación bilateral. Para Almudena Maíllo, titular del Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, el proyecto tiene un significado claro al acercar la ciudad a las personas y reforzar la conexión entre barrios. “Apostar por Usera es apostar por una ciudad más equilibrada, en la que la calidad humana llega a todos los distritos”, aseguró tras recoger el premio entregado por He Yong, ministro consejero de Cultura de la Embajada de la República Popular China, y Susan Muñoz, vicepresidenta de la Fundación Cátedra China. “La comunidad china forma parte esencial de la vida de la ciudad y sus contribuciones a Madrid son indiscutibles. Constituye un agente de integración y de convivencia”, aseguró Maíllo al recoger un galardón en el que están representadas todas las personas e instituciones que han hecho posible el proyecto, tanto por parte del Ayuntamiento de Madrid como por la comunidad china residente en Usera. Por ello, para Maíllo, el premio “les anima a seguir trabajando por una ciudad abierta y diversa, que se construye desde el respeto y la convivencia”.

Air China, por su 20 aniversario desde el establecimiento de las rutas comerciales directas entre China y España, fue premiada en la categoría de Empresa. Un reconocimiento recogido por la directora general de Air China en Madrid, Zhang Yinghui. Durante sus palabras de agradecimiento, puso en valor que la aerolínea china es la compañía que cuenta con un mayor número de conexiones entre ciudades españolas y chinas, tras mantener, incluso durante la pandemia, vuelos directos entre ambos países. Un trabajo conseguido también gracias al “apoyo constante” que han recibido desde España. Por ello, se mostró orgullosa de recoger el galardón, entregado por Javier Calderón, director del Departamento de Empresas y Organizaciones de la CEOE, y Vicente Pedrero, secretario general de ACCEDER, que refleja también el trabajo de Air China por “contribuir al desarrollo de las relaciones entre los dos países”.

Al final de la noche se vivió un momento muy especial para los miembros de la Fundación Cátedra China, tras entregar un reconocimiento especial a la patrona Dong Deng por el 15 aniversario de su Academia Huayuan. Desde su fundación en 2010, la academia asumió con firmeza una misión tan clara como valiosa: tomar la enseñanza del chino como puente y el fomento del intercambio cultural entre China y España como vocación permanente. Durante su discurso, tras recoger el galardón de la mano del consejero político de la Embajada de la República Popular China en España, Dai Xu, y el patrono de la Fundación Cátedra China, Antonio Segura, Dong Deng destacó el papel de la Fundación al animar a más personas a seguir fortaleciendo el diálogo y la amistad entre China y España.

Noticias relacionadas

Los IX Premios Cátedra China están patrocinados por ADADE, AESAE, Air China; Áreas empresariales de Asturias; Centro Comercial Inmobiliario; Centro Cultural de China; CTGE; Diputación de Ciudad Real; Diputación de Jaén; Embajada de la República Popular China en España; E-Consulting; Estudio C3 arquitectos e ingenieros; Fundacion Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa; Fundacion Martín García Fernández; FUNIBER; HRC; Huayuan; Hui Long Internacional; MIBEE; Novotel; PREFABX; Renatural; Share; TC Solution.