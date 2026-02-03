"Feliz Año Nuevo Chino 2026": una muestra plural de la cultura china en España
La celebración del Año Nuevo Chino 2026 en España se desarrollará en diversas ciudades del país a través de exposiciones, conciertos, gastronomía, arte contemporáneo, actividades populares y proyectos culturales compartidos, ofreciendo una visión amplia y viva de la civilización china y reforzando el diálogo cultural entre China y España.
La música ocupará un lugar central en la celebración. Del 2 al 10 de febrero, La Orquesta China de Shanghai realizará una gira por cinco ciudades españolas. En Madrid, ofrecerá un concierto especial del Año del Caballo junto con la Compañía de Ópera Kunqu de Shanghai y la Orquesta Filarmonía de Madrid, mientras que, en Sevilla, Alcázar de San Juan, Salamanca y Valencia, presentará el programa original “Los Colores de China”, una exploración contemporánea de la estética oriental.
Del 1 de febrero al 3 de marzo, tendrá lugar la IX edición del festival gastronómico “China Taste”, con la participación de 28 destacados restaurantes chinos en distintas localidades españolas. Además de promover la cultura culinaria china, el festival mantiene su vocación solidaria destinando parte de los beneficios a la Cruz Roja. Este año, por primera vez, el evento se presentó en Madrid Fusión, uno de los encuentros gastronómicos más influyentes del sector, con la participación conjunta de chefs chinos y españoles.
Durante el periodo del Año Nuevo Chino, el Centro Cultural de China en Madrid acogerá una serie de exposiciones que abordan la cultura china desde la estética de la vida cotidiana, la creatividad cultural y el arte contemporáneo. La exposición “Anshan Cuijin: la elegancia del estilo de vida tradicional chino”, inspirada en los elementos representativos del Palacio del Príncipe Gong, recrea espacios de vida que integran tradición y contemporaneidad; “La Antigua China en Nuevas Creaciones” reúne réplicas de bienes culturales de 19 importantes museos chinos junto con cientos de productos culturales innovadores, conectando pasado y presente y acercando el patrimonio al público internacional; por su parte, “Flores hermosas y luna llena” utiliza lenguajes artísticos contemporáneos como la pintura, la instalación y la inteligencia artificial para reinterpretar los imaginarios festivos tradicionales chinos y crear una experiencia cultural poética y actual.
Uno de los momentos más esperados será la celebración del Año Nuevo Chino en el barrio de Usera (Madrid), que cumple ya diez ediciones consecutivas. Ferias tradicionales, espectáculos artísticos, desfiles y fuegos artificiales volverán a llenar las calles de ambiente festivo. La participación especial del grupo de la danza Yingge de Guangdong aportará una muestra vibrante del arte popular chino.
Completan la programación la carrera popular de Año Nuevo Chino, las ferias del templo organizadas en distintas ciudades españolas y la emisión nacional de sellos y productos filatélicos conmemorativos por parte de Correos y cupones de lotería dedicados a la Fiesta de la Primavera por parte de ONCE, integrando esta celebración en la vida cotidiana y los servicios públicos del país.
La celebración del Año Nuevo Chino 2026 en España se consolida así como una plataforma cultural abierta e inclusiva, que trasciende lo festivo para convertirse en un espacio de encuentro, diálogo y entendimiento mutuo entre ambas culturas.
