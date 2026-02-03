Dos décadas de relaciones diplomáticas arraigadas en la Ruta de la Seda

En marzo de 2023, el secretario general Xi Jinping propuso la Iniciativa para la Civilización Global en el Diálogo de Alto Nivel entre el Partido Comunista de China y los Partidos Políticos Mundiales. Esta iniciativa aboga por respetar la diversidad de las civilizaciones del mundo, promover los valores compartidos de toda la humanidad, valorar la herencia y la innovación de las civilizaciones y fortalecer los intercambios y la cooperación cultural internacional. Hace especial hincapié en defender la igualdad, el aprendizaje mutuo, el diálogo y la inclusión entre las civilizaciones, trascendiendo las barreras a través del intercambio cultural. Asimismo, busca mitigar los conflictos mediante el aprendizaje mutuo y superar las nociones de superioridad mediante la inclusión. Esta iniciativa transmite la sincera aspiración de China de colaborar con todas las naciones en el fomento del intercambio civilizatorio global y el aprendizaje mutuo, promoviendo así la civilización humana. La Iniciativa para la Civilización Global es coherente con los principios fundamentales de la civilización china, caracterizada por la inclusión y la acogida de la diversidad, y está en consonancia con los principios de igualdad soberana y respeto de los derechos iguales de todos los pueblos que se destacan en la Carta de las Naciones Unidas. Representa una expresión creativa e innovadora de la teoría de las relaciones internacionales, que ofrece nuevos paradigmas y perspectivas para las relaciones entre Estados y para abordar los conflictos y desafíos globales.

Mirando hacia atrás, la antigua Ruta de la Seda marcó el comienzo de una era de gran intercambio en la civilización humana. Centrándonos en el presente, China, a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, ha promovido en gran medida el aprendizaje mutuo y el intercambio con los países socios en ámbitos como la cultura, la educación y las artes. Ha establecido una plataforma de múltiples niveles para el diálogo entre civilizaciones, fomentando el entendimiento y el respeto mutuo entre las diversas civilizaciones. La Iniciativa para la Civilización Global, basada en este legado histórico y en la confianza cultural, se esfuerza por situar la civilización humana bajo el principio de «aprendizaje mutuo en lugar de confrontación». Anima a las naciones a buscar la resonancia, fomentar el entendimiento mutuo y el reconocimiento a través de la cultura, la literatura y las artes. La filosofía es fomentar el entendimiento y el reconocimiento mutuos. Su objetivo es aprovechar al máximo el papel fundamental del diálogo entre civilizaciones para eliminar la discriminación y los prejuicios, mejorar la confianza y el entendimiento mutuos, promover los lazos entre las personas y reforzar la solidaridad y la cooperación. Esto inyecta energía positiva a la respuesta unida de la humanidad ante los retos comunes, forjando colectivamente un futuro más brillante. Esto refleja el firme apoyo de China al multilateralismo y encarna su responsabilidad como país importante en medio de los profundos cambios del siglo.

En junio de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución presentada por China y otras naciones, en la que se designaba el 10 de junio como Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones. La resolución afirma que todos los logros de las civilizaciones constituyen el patrimonio común de la humanidad, aboga por el respeto a la diversidad de las civilizaciones y destaca el papel fundamental del diálogo entre civilizaciones para salvaguardar la paz mundial, promover el desarrollo compartido, mejorar el bienestar humano y lograr el progreso común. Hace un llamamiento al diálogo en pie de igualdad y al respeto mutuo entre civilizaciones, lo que encarna la esencia fundamental de la Iniciativa para la Civilización Global propuesta por el presidente Xi Jinping. Esto constituye un llamamiento positivo y una respuesta sincera a la aplicación de la Iniciativa para la Civilización Global y al avance del desarrollo y el progreso de las civilizaciones. Demuestra plenamente que la Iniciativa para la Civilización Global se ajusta a las tendencias de la época y responde a las necesidades contemporáneas, y que los conceptos y soluciones chinos se están convirtiendo cada vez más en un consenso internacional.

China es una importante cuna de la civilización humana. Los cuatro grandes inventos de la antigua China, entre otras innovaciones, ejercieron una profunda influencia en el avance de la sociedad humana y en el florecimiento desarrollo de la civilización humana. España es una de las civilizaciones más antiguas de Europa, una tierra bendecida con gente excepcional y de una cultura espléndida que ha influido profundamente en el curso del desarrollo humano. Aunque geográficamente distantes, China y España estuvieron unidas hace más de dos mil años por la antigua Ruta de la Seda, que conectaba Chang'an con Tarragona.La seda y el té chinos viajaron a través de todo el continente euroasiático hasta España, al son de los cascabeles de los camellos en la Ruta.Durante la dinastía Ming, el español Diego de Pantoja introdujo la astronomía occidental y los sistemas calendáricos en China, mientras que Juan Cobo tradujo al españolla obra confuciana Mingxin Baojian (Espejo rico del claro corazón). También, Cervantes mencionó a China con frecuencia en sus obras, y su inmortal obra maestra Don Quijote tiene una gran popularidad en China.La historia demuestra que, a pesar de las grandes distancias, las civilizaciones china y occidental han brillado durante mucho tiempo, iluminándose mutuamente y ejerciendo una atracción recíproca. Al seguir con firmeza un camino de intercambio, aprendizaje mutuo y desarrollo compartido, han desempeñado un papel insustituible en el impulso de la modernización de la sociedad humana y el enriquecimiento del patrimonio global de civilizaciones.

En los últimos años, los intercambios y la cooperación bilaterales en ámbitos como la cultura, la educación y el turismo han seguido profundizándose. Esto no sólo ha consolidado aún más los cimientos social y de opinión pública entre ambos países, sino que también ha sentado un modelo ejemplar de cómo civilizaciones diferentes pueden avanzar juntas.

La enseñanza de idiomas se ha convertido en la base de los intercambios. Hasta la fecha, ambas partes han creado numerosos Institutos Confucio, Aulas Confucio e Institutos Cervantes.En 2024, se inauguró el Instituto Cervantes de Shanghái, lo que convirtió a España en el único país con dos centros culturales en China. En 2025, se inauguró oficialmente el décimo Instituto Confucio de España en la Universidad de Salamanca. Ese mismo año, durante la visita de Estado del rey Felipe VI a China en noviembre, la Universidad de Sichuan y el Instituto Cervantes de España firmaron un memorando de entendimiento ante la presencia de los jefes de Estado de ambos países.El español se ha incorporado a los nuevos estándares curriculares de la enseñanza secundaria de China, y más de cien universidades chinas ofrecen programas de grado relacionados con esta lengua. Más de 60000 estudiantes españoles están estudiando chino, lo que sienta una base sólida para la comunicación intercultural.

Los intercambios entre los pueblos tienden puentes entre los corazones.La historia de más de cuarenta años del Zoológico de Madrid albergando pandas gigantes ha sido un testimonio vivo de la amistad entre los pueblos de China y España. El Festival de Arte Español en el Bund, celebrado en 2025 en Shanghái, así como las ferias del Año Nuevo Chino y las actividades culturales con motivo de la Fiesta del Medio Otoño organizadas durante años por España en diversas ciudades, son vívidos testimonios de encuentros culturales que permiten a los pueblos de ambos países apreciar de cerca el encanto de sus respectivas culturas. La recuperación de la cooperación turística ha impulsado los intercambios de personal y ha fortalecido la amistad a través de interacciones directas.

Los intercambios entre pueblos impulsan un acercamiento mutuo cada vez más dinámico.La cooperación entre universidades chinas y españolas, así como las visitas recíprocas de investigadores, se intensifican de manera constante. Jóvenes estudiantes de ambos países profundizan su conocimiento mutuo y forjan amistades a través de programas de intercambio, formación conjunta y otras modalidades, inyectando un impulso duradero al desarrollo sostenido de las relaciones entre China y España.El número de vuelos directos entre China y España aumenta de forma sostenida, y los turistas chinos se han convertido en uno de los grupos de visitantes con mayor crecimiento en España. Al mismo tiempo, el número de ciudadanos españoles que viajan a China para visitas, estudios o actividades comerciales también muestra una tendencia al alza. La recuperación de los intercambios de personal aporta energía y dinamismo al intercambio y la cooperación.

China y España son firmes defensores de la igualdad entre civilizaciones, promotores del diálogo y facilitadores del progreso de las civilizaciones.En un mundo en el que los países están cada vez más interconectados, la convivencia armoniosa y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones desempeñan un papel insustituible en el impulso del proceso de modernización de la sociedad humana y en la prosperidad de la diversidad de las civilizaciones del mundo. China está dispuesta a trabajar junto con la comunidad internacional, incluida España, para implementar activamente la Iniciativa para la Civilización Global, promover los valores comunes de toda la humanidad, profundizar los intercambios y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones, e impulsar su florecimiento, haciendo que el futuro de la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad sea aún más prometedor.