El crecimiento del 5 % del PIB de China evidencia la resiliencia de su economía, según altos funcionarios

A pesar de los riesgos internos y un entorno externo complejo, la economía china creció en 2025 un 5 % y logró nuevos progresos en el desarrollo de alta calidad. ¿Qué se esconde realmente detrás de este desempeño? Kang Yi, director de la Administración Nacional de Estadísticas de China, explicó por qué las cifras evidencian la resiliencia de la economía china.

"Por primera vez, el PIB de China superó los 140 billones de yuanes en 2025, mientras que las reservas de divisas alcanzaron los 3,3 billones de dólares. Para una economía tan vasta como la china, alcanzar un desarrollo tan estable no es tarea fácil", afirmó Kang Yi, director de la Administración Nacional de Estadísticas de China.

Kang reiteró el compromiso de China con el desarrollo de alta calidad, a pesar de las innumerables incertidumbres, con el fortalecimiento de los nuevos motores de crecimiento y la profundización de la reforma y la apertura. En 2025, China desplazó a Alemania en el Índice Global de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al situarse, por primera vez, en la décima plaza. Kang aseguró que en medio de riesgos y desafíos interconectados, la economía de China dio un salto importante en cantidad y mejoró en calidad.

"Todo ello demuestra la capacidad de la economía de China para adaptarse y superar entornos inestables e inciertos, así como su resiliencia ante la presión y el estrés", declaró Kang.

La tasa de crecimiento de China se encuentra ahora entre las más altas de las principales economías del mundo. Las cifras ponen de manifiesto que el país sigue siendo uno de los motores más estables y fiables del crecimiento mundial. Se espera que este año, China siga contribuyendo con más del 30 % al crecimiento mundial.