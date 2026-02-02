UDON Asian Food cierra 2025 con una facturación superior a 57 millones de euros

UDON Asian Food, la compañía líder en restauración asiática en España, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación total de 57,6 millones de euros y un crecimiento del 9% respecto al año anterior. Apoyada en un sólido modelo de negocio de franquicias y en un ambicioso plan de expansión nacional e internacional, la empresa enlaza 5 años consecutivos de crecimiento.

Además del volumen de facturación, en el último año UDON ha elevado en doble dígito su número total de establecimientos, pasando de los 74 restaurantes abiertos a finales de 2024, a los 85 restaurantes al cierre de 2025. En paralelo al desarrollo de la red de establecimientos, la compañía ha reforzado su estructura operativa con más de 200 incorporaciones a su plantilla, logrando una cifra de 1.074 empleados.

De cara al año 2026, UDON se fija como objetivo llegar por primera vez a la cifra de 100 restaurantes a nivel global y alcanzar 65 millones de euros de facturación.

“Los resultados obtenidos en 2025 nos indican que el modelo de negocio de UDON goza de una gran salud y que nuestros planes van por buen camino. Esto es posible gracias a los clientes que confían en nuestra marca, pero sobre todo gracias a nuestros empleados, nuestros franquiciados y nuestros partners. Afrontamos 2026 con la ambición de seguir creciendo y consolidarnos internacionalmente como la marca de restauración de referencia en gastronomía asiática de calidad”, dice Jordi Pascual, CEO y co-fundador de UDON Asian Food.

El objetivo para 2026 es alcanzar los 100 restaurantes operativos y una facturación de 65 millones de euros / UDON Asian Food

El consumo en restaurante refuerza la apuesta por la experiencia de cliente

Durante 2025, el consumo en sala se ha consolidado como el principal motor del negocio de UDON, representando el 85,2% de la facturación total, lo que supone un incremento del 4% respecto a las cifras registradas en 2024.

En contraposición al dine-in, los pedidos de delivery han significado un 12,6% de la facturación de 2025, mientras que las ventas relacionadas con el take away han reflejado un 2,1%. La popularidad de ambos formatos se ha reducido ligeramente frente al año anterior, con una disminución del 3,4% y el 0,9%, respectivamente.

Estos datos confirman la preferencia de los consumidores por vivir una experiencia completa en los restaurantes de UDON frente a otras formas de consumo, respaldando la apuesta de la compañía por la apertura y renovación de establecimientos, y dando sentido al nuevo posicionamiento de la marca con el lema Enrich your Life.

Más del 85% de la facturación registrada proviene del consumo en sala, consolidando una creciente preferencia de los consumidores por la experiencia en los restaurantes de la marca.

Latinoamérica, foco de expansión internacional en 2026

En cuanto al plan de expansión de UDON Asian Food, la internacionalización se mantiene como principal eje estratégico. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la empresa planea abrir nuevos establecimientos en mercados clave de Latinoamérica. Así, está prevista la inauguración del segundo restaurante de UDON en México; el tercer local en Santiago de Chile; y el primer aterrizaje en Perú.

De esta forma, UDON acumularía presencia en un total de 10 países: Andorra, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, México, Chile, Perú, Portugal, Estados Unidos y España.

“2025 ha sido el año más importante para la expansión internacional de UDON. Hemos abierto hasta siete nuevos restaurantes en el continente americano y nos hemos estrenado en mercados de gran relevancia como México o Chile. Tenemos un plan para poder ampliar aún más nuestra huella, llevar la experiencia UDON a cada vez más personas y conseguir cada vez un mayor reconocimiento global”, señala Jordi Quílez, director de Expansión de UDON Asian Food.

En clave nacional, en este primer periodo del año se espera un refuerzo en el canal de viajes, con la apertura de un nuevo local en la T1 del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, de la mano del operador Areas. Asimismo, UDON dará en 2026 continuidad a la inversión realizada en su plan de renovación de locales en España, con el objetivo de seguir adaptando los espacios al diseño más actual de la marca y optimizar la experiencia y confort del cliente.