La Orquesta China de Shanghai inaugura su gira por España con motivo del Año Nuevo Chino 2026

La prestigiosa Orquesta China de Shanghai realizará en febrero de 2026 una gira de conciertos por España en el marco de las celebraciones del Año Nuevo Chino en España, llevando al público español sus mejores deseos para el nuevo año y tendiendo, a través de la música, un puente artístico que cruza montañas y mares y conecta culturas y corazones.

“Los colores de China”: poesía sonora y un recorrido por la estética oriental contemporánea

Los días 2, 4, 6 y 10 de febrero, la orquesta presentará su concierto original “Los colores de China” en el Cartuja Center CITE de Sevilla, el Teatro Emilio Gavirade Alcázar de San Juan, el Teatro Liceo de Salamanca y el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, respectivamente. Este viaje musical —“poesía en el sonido, color en la poesía”— invita al público español y europeo a descubrir las ideas filosóficas, las emociones ligadas a la naturaleza y la visión de la vida que encierra la cultura tradicional china, así como la profunda y romántica estética oriental de la vida cotidiana.

Inspirada en los colores tradicionales chinos transmitidos durante milenios, y combinando la evocación de la poesía clásica con lenguajes musicales contemporáneos y diversos, cada obra de Los colores de China se convierte en un poema musical que se escucha y se siente:

el sheng, con su timbre cálido, evoca Amaneciendo en el este, la esperanza de la salida del sol;

la flauta y el konghou dibujan la ligereza de Flores de pino que caen suavemente;

el guzheng fluye con la luminosidad de Flores rojas;

la familia de los ruan expresa la ternura y pureza de Capullo de loto;

el erhu da forma a la elegancia velada de Violeta ligero;

la pipa recrea la profundidad de Acariciando el somero índigo;

el conjunto de tambores chinos responde con la majestuosidad de Cielos lejanos;

y la suona, vibrante y apasionada, encarna la herencia atemporal de Color té.

Todos estos colores y sonidos confluyen en la obra final Elegancia de colores, culminando en una emotiva expresión del ideal estético chino de “armonía en la diversidad y belleza compartida”.

Concierto 'Los colores de China' / Embajada China en España

Feliz Año Nuevo Chino: armonía entre Oriente y Occidente, una sinfonía de amistad sin fronteras

El 8 de febrero, la Orquesta China de Shanghai actuará junto a la Compañía de Ópera Kunqu de Shanghai y la Orquesta Filarmonía de Madrid en un concierto especial de Año Nuevo en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, ofreciendo un programa que combina el espíritu festivo del Año Nuevo chino con una visión artística de alcance universal, reflejo de la armonía nacida del diálogo intercultural.

El concierto incluirá una selección de obras originales de música tradicional china de estilo shanghainés, como Paisaje de Montañas y Agua, que evoca el espíritu de las dinastías Wei y Jin; Danza con espada, equilibrada entre fuerza y delicadeza; y la obra para suonaDanza del ave Fénix, que une tradición y modernidad. También se interpretarán piezas que fusionan la música instrumental china con la ópera kunqu, como El pabellón delas peonías · Un sueño despertó, así como Sobre las olas, un diálogo musical entre la pipa china y la guitarra española.

Además, músicos chinos y españoles interpretarán conjuntamente obras clásicas como Obertura del Festival de la Primavera, Aires gitanos, La boda de Luis Alonso y La Ruta de la Seda, guiando al público a través del encuentro y la resonancia de las tradiciones musicales de Oriente y Occidente.

Desde la innovadora exploración de la estética oriental contemporánea en Los colores de China hasta el vibrante encuentro entre la tradición musical shanghainesa y el arte español en el concierto de Madrid, la gira española de la Orquesta China de Shanghai con motivo del Año Nuevo Chino 2026 es una celebración del abrazo entre culturas a través de la música y una muestra de la profunda conexión emocional que trasciende fronteras.

Invitación para acudir al Concierto del Año Nuevo Chino en España / Embajada China en España

Invitamos cordialmente al público de España y Europa a acudir a los teatros, escuchar la belleza de China fluir en las melodías y ser testigos de cómo la flor de la amistad florece entre notas musicales. En este tiempo de alegría y celebración del Año Nuevo, dejémonos inspirar por la vitalidad infinita de la cultura tradicional y creemos juntos una experiencia artística única y un recuerdo imborrable.

Información de venta de entradas y descuentos

2 de febrero, 20:30 – Cartuja Center CITE (Sevilla)

Descuento del 10 % en todas las localidades con el código “SHANGHAI” .

en todas las localidades con el código . Descuento del 25 % para estudiantes (filas 17 a 23, ambas incluidas) con el código “ESTUDIANTE”.

4 de febrero, 20:00 – Teatro Emilio Gavira(Alcázar de San Juan)

Evento privado por invitación

6 de febrero, 20:00 – Teatro Liceo (Salamanca)

8 de febrero, 20:00 – Auditorio Nacional de Música (Madrid), Sala Sinfónica

Descuento del 25 % en precio base con el código “SHANGHAI”.

10 de febrero, 19:30 – Palau de les Arts Reina Sofía (Valencia)

Descuento del 10 % con el código “SHANGHAI” .

con el código . Descuento del 25 % para estudiantes con el código “ESTUDIANTE2026”.

Nota: el descuento “ESTUDIANTE” es exclusivo para estudiantes. Será necesario presentar la acreditación correspondiente el día del concierto.