La iniciativa reunida en Davos promueve cinco acciones para garantizar la competitividad industrial y energética de España y Portugal.

• España y Portugal pueden situarse a la vanguardia de la competitividad europea. Gracias a unas condiciones naturales que se traducen en una ventaja de costes en energías renovables de aproximadamente un 20% y a una sólida base en combustibles renovables, ambos países pueden reindustrializarse más rápido - apoyándose en una infraestructura robusta y profundas capacidades industriales - para impulsar el crecimiento económico y reforzar la autonomía estratégica.

• Avances para cerrar brechas estructurales. El aumento de los anuncios de inversión en sectores estratégicos como los centros de datos, la movilidad electrificada y los combustibles renovables, junto con nuevas incorporaciones de capacidad eléctrica, son señales prometedoras para las perspectivas industriales de España y Portugal. Sin embargo, persisten algunas brechas estructurales - entre ellas, la necesidad de simplificar los marcos regulatorios y de garantizar la competitividad de costes de las tecnologías más relevantes para las distintas industrias y aplicaciones, junto con el retraso en innovación y productividad del talento, los prolongados plazos de tramitación de permisos y la insuficiente inversión en redes- que siguen limitando el escalado industrial y mantienen prácticamente estancado el peso de la industria en la economía.

• IETI hace una llamada a la acción urgente en cinco prioridades. El reto es ejecutar con rapidez: elevar la ambición y la coordinación en sectores estratégicos; ofrecer una regulación orientada a la competitividad y centrada en resultados; acelerar el despliegue de infraestructuras críticas como las redes eléctricas; redoblar la apuesta por la innovación; y desbloquear la productividad del talento. Avanzar en estas prioridades permitiría a España y Portugal atraer inversiones en sectores clave de crecimiento como los centros de datos y la movilidad electrificada, reforzar y preparar para el futuro industrias competitivas ya consolidadas como el refino y la petroquímica, posicionar a España como un hub de exportación de moléculas renovables y materiales, acelerar el desarrollo de infraestructuras y dinamizar el mercado laboral.

En el marco de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, y por segunda vez consecutiva, la Iniciativa Ibérica de Industria y Transición Energética (IETI), un esfuerzo intersectorial liderado por McKinsey & Company junto con líderes industriales como ACS, EDP, Galp, Iberdrola, Moeve, Naturgy,

Repsol y Técnicas Reunidas, ha presentado su perspectiva actualizada sobre la contribución de la Península Ibérica a la competitividad europea a través de la reindustrialización impulsada por la transición energética. La actualización del Índice IETI pone de relieve los avances logrados en el último año y define cinco iniciativas prioritarias de cara al futuro.

La perspectiva y las propuestas de IETI se presentaron durante una sesión de trabajo multilateral con Enrico Letta (ex primer ministro de Italia y autor del Informe Letta), Cristina Lobillo (directora de Política Energética de la Comisión Europea), así como otras instituciones, junto con consejeros delegados y presidentes de empresas miembro de IETI como ACS, EDP, Galp, Iberdrola, Moeve, Naturgy y Repsol, y socios senior de McKinsey & Company.

Competitividad, innovación, autonomía estratégica y crecimiento económico

Los participantes destacaron la débil posición industrial de Europa en sectores estratégicos, la menor productividad laboral, la fragmentación regulatoria y de infraestructuras, y el retraso en innovación, en un contexto geopolítico cada vez más exigente. Asimismo, subrayaron cómo la transición energética puede actuar como catalizador de la reindustrialización y contribuir a relanzar la competitividad europea, especialmente en países como España y Portugal, que reúnen condiciones óptimas para atraer inversiones. El análisis de McKinsey & Company sugiere que España y Portugal podrían generar conjuntamente hasta un billón de euros en valor añadido y un millón de empleos de aquí a 2030.

La energía renovable más barata, así como la seguridad de suministro, son un pilar central del modelo de crecimiento europeo para las próximas décadas. La transición energética está reconstruyendo y modernizando el sistema energético en el continente y, al hacerlo, puede impulsar el desarrollo industrial tanto en sectores consolidados (como la automoción, la cerámica o el refino) como en otros emergentes (como las baterías, las moléculas renovables y los centros de datos). Desarrollar y profundizar estas cadenas de valor en Europa reforzará la autonomía estratégica y la resiliencia, al tiempo que garantizará una economía preparada para el crecimiento futuro.

Seguimiento de una transformación compleja

El Índice IETI realiza un seguimiento de 21 indicadores que permiten comprender el avance de la transición energética y la reindustrialización en España y Portugal. La dirección general es la adecuada y existen algunas señales prometedoras; no obstante, es necesario acelerar el progreso para superar las brechas estructurales industriales y volver a la senda de los objetivos. Entre los principales hallazgos de la última evaluación destacan:

• Señales alentadoras, como los anuncios de inversión, con un aumento de los proyectos tras la decisión final de inversión (post-FID) multiplicado por dos en España y por cinco en Portugal. Asimismo, las incorporaciones de capacidad de generación, el desarrollo de gases verdes y el almacenamiento a pequeña escala han mantenido una trayectoria positiva. Estas señales podrían anticipar una mejora de los resultados industriales y un avance en la autonomía estratégica.

• En el ámbito industrial, persisten brechas estructurales en ambos países, situándose muy por debajo de la referencia europea. Variables críticas como la inversión en I+D (1,5 -1,7% del PIB), la productividad laboral, la calidad regulatoria y el peso total de la industria en la economía permanecen estancadas y rezagadas frente a los socios europeos u otras economías avanzadas como Estados Unidos. En una trayectoria distinta, la producción de vehículos (2,4 millones en España) y el empleo industrial (2,9 millones de personas en España) muestran signos de recuperación y avanzan en línea con los objetivos para 2030.

• En transición energética, España avanza según lo previsto y Portugal se sitúa por delante de la curva. El despliegue de renovables (35% del mix en Portugal), los precios de la energía (-27% en España frente a la media de la UE) y la adopción del transporte eléctrico (40% de las ventas de vehículos en Portugal) han evolucionado de forma especialmente positiva. No obstante, siguen siendo necesarios incentivos a la inversión en redes eléctricas y a la adopción de moléculas renovables.

En Davos, los participantes de IETI subrayaron que, aunque la oportunidad es clara y se han producido algunos avances, la ventana de actuación se está estrechando. Lograr resultados exigirá una ejecución más rápida, una colaboración público-privada más profunda y un liderazgo decidido. España y Portugal, con su combinación única de activos energéticos, industriales y de capital humano, están preparados para desempeñar un papel central en la construcción de un futuro europeo más competitivo, resiliente y sostenible.

Reconociendo la urgencia de acelerar el ritmo de los desarrollos, IETI promueve cinco iniciativas prioritarias para desbloquear el potencial de Iberia y liderar la transición energética y la reindustrialización europea durante los debates en Davos:

