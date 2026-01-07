Xi Jinping destaca la importancia de estudiar e implementar con diligencia los principios rectores de la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh y construir con altos estándares el Puerto de Libre Comercio de Hainan

El presidente chino, Xi Jinping, también secretario del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, destacó que la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan es una importante decisión estratégica adoptada por el Comité Central del PCCh teniendo en cuenta la profundización integral de la reforma y apertura en la nueva era. Subrayó, además, la importancia de estudiar e implementar con diligencia los principios rectores de la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh e hizo un llamado a los diversos organismos y departamentos relevantes, bajo la dirección centralizada y unificada del Comité Central del PCCh, a cumplir los objetivos de desarrollo del Puerto de Libre Comercio de Hainan en todos los aspectos mediante una estrecha coordinación, acciones proactivas y esfuerzos sostenidos.

En la mañana del 6 de noviembre, en la ciudad de Sanya, en la provincia sureña de Hainan, Xi escuchó el informe de trabajo sobre los avances del Puerto de Libre Comercio de Hainan. Zheng Shanjie, director de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, y Feng Fei, secretario del Comité Provincial del PCCh en Hainan, presentaron el reporte.

Tras escuchar el informe, Xi pronunció un importante discurso, señalando que el Comité Central del PCCh ha decidido que el 18 de diciembre de este año se pondrán en marcha oficialmente operaciones aduaneras especiales en toda la isla de Hainan, lo que, según destacó Xi, representa un hito para China en su firme propósito de expandir la apertura de alto nivel y promover el desarrollo de una economía mundial abierta. Por este motivo, los diversos organismos y departamentos relevantes deben efectuar preparativos rigurosos para asegurar una transición fluida y ordenada, indicó el mandatario.

A su vez, Xi destacó que la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan tiene como objetivo estratégico convertir el lugar en una puerta de entrada clave que impulse la apertura del país en la nueva era. Subrayó que, para alcanzar dicho objetivo, es imperativo llevar a cabo integralmente el plan maestro de construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan, implementar a fondo la Ley del Puerto de Libre Comercio de Hainan, liberar las ideas, y realizar reformas e innovaciones para establecer el marco de políticas e instituciones que se alineen con el puerto de libre comercio de alto nivel en una serie de pasos y fases. Además, es preciso ampliar de manera estable la apertura institucional y seguir impulsando la liberalización y la facilitación del comercio y la inversión. Se debe profundizar una apertura sustentada en la circulación de bienes y factores de producción, y facilitar de mejor manera el flujo transfronterizo de los factores de producción. También hizo hincapié en la necesidad de desarrollar mecanismos de talento más abiertos, proporcionando un sólido respaldo humano para la construcción del puerto. Asimismo, instó a avanzar en la reforma del sistema administrativo, optimizar los servicios gubernamentales y fomentar un entorno empresarial de primera clase, orientado al mercado, basado en la ley e internacionalizado.

Xi señaló que la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan con altos estándares tiene como objetivo impulsar el desarrollo de alta calidad de la isla y contribuir a la creación de una nueva configuración del desarrollo a nivel nacional. Añadió que es necesario elaborar de manera científica y conforme a la realidad el XV Plan Quinquenal, y Hainan debe centrarse en su posicionamiento estratégico como zona piloto para la profundización integral de la reforma y la apertura, zona piloto nacional para la conservación ecológica, destino turístico y de consumo internacional y centro de servicios para las principales estrategias nacionales, impulsando de manera integral el desarrollo económico y social de la provincia. Xi afirmó que se deben realizar esfuerzos para desarrollar un sistema industrial modernizado que aproveche las ventajas y fortalezas de Hainan, promueva la optimización y actualización de las industrias líderes y fomente la profunda integración de la innovación tecnológica e industrial para lograr avances en el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad. Xi agregó que Hainan debe desempeñar un papel de liderazgo en el avance de una apertura de alto nivel mediante el fortalecimiento del desarrollo coordinado con la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, la profundización de la cooperación interregional con la región Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtse, la franja económica del río Yangtse y otras regiones, así como la profunda integración en la cooperación de la Franja y la Ruta. Tras destacar las grandes ventajas ecológicas de Hainan, Xi urgió la preservación de este patrimonio, la adhesión a la coordinación entre la tierra y el mar para abordar la solución de los problemas ambientales más acuciantes, con el fin de impulsar el desarrollo de alta calidad de la zona piloto nacional para la conservación ecológica. Además, es necesario fortalecer la prestación de servicios públicos básicos, universales y de última instancia, resolver las preocupaciones, dificultades y problemas más acuciantes de la población para lograr progresos sólidos hacia la prosperidad compartida.

Xi enfatizó que en la medida que se expanda la apertura, es más crucial coordinar el desarrollo con la seguridad, defendiendo resueltamente los límites infranqueables de la seguridad. La apertura de Hainan debe llevarse a cabo de una manera científica y ordenada, y los riesgos potenciales han de ser identificados y prevenidos de manera efectiva, con pasos firmes y seguros.

Xi enfatizó la necesidad imperiosa de promover una autogobernanza plena y rigurosa del Partido con una vigilancia y determinación constantes, consolidar los logros educativos de la implementación profunda del espíritu de los Ocho Reglamentos del Comité Central del PCCh, y esforzarse por crear un entorno político saludable e íntegro. Subrayó que es imperativo mejorar el mecanismo integrado de no atreverse, no poder y no querer ser corruptos, con el fin de erradicar los caldos de cultivo y las condiciones propicias para la corrupción. Instó a la provincia a guiar a los cuadros de todos los niveles para que, respetando las normas y la disciplina, asuman sus responsabilidades con iniciativa y actúen con eficacia, forjando con una lucha ardua y tangibles logros laborales que resistan la prueba de la práctica y la historia.

Xi enfatizó que, en la actualidad, Hainan debe monitorear de cerca el tifón Kalmaegi, mejorar las medidas relevantes y realizar efectivamente el trabajo de prevención y respuesta de emergencias para reducir al mínimo las pérdidas.

Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh y director de la Oficina General del Comité Central del PCCh, asistió a la reunión sobre el informe de trabajo.

He Lifeng y altos funcionarios de los departamentos centrales pertinentes del Partido y del Estado, así como del Comité Provincial del PCCh y del Gobierno de Hainan, también asistieron a la reunión.