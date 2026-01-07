Veinte años caminando juntos, trazando un nuevo horizonte de cooperación

El año 2025 marca el 20.º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre China y España, y también un año en el que las relaciones bilaterales han avanzado de manera constante, con resultados tangibles. Aunque separados por miles de kilómetros, China y España siempre han defendido los principios de respeto mutuo, beneficio recíproco, apertura e inclusión, tomando los intercambios de alto nivel como guía, la cooperación práctica como pilar y los intercambios humanos y culturales como vínculo, para crear conjuntamente mayores beneficios para los pueblos de ambos países.

I. Los intercambios de alto nivel ejercen un liderazgo estratégico y la confianza política se profundiza continuamente

En 2025, los intercambios de alto nivel entre China y España fueron intensos, proporcionando una sólida garantía política para el desarrollo de las relaciones bilaterales. En noviembre, el rey Felipe VI de España realizó su primera visita de Estado a China. El presidente Xi Jinping se reunió con Su Majestad en Beijing, y los dos jefes de Estado alcanzaron una serie de importantes consensos. Este hecho constituye un acontecimiento de gran relevancia en las relaciones bilaterales, refleja plenamente la alta importancia que la parte española concede al desarrollo de sus relaciones con China y aporta un nuevo impulso político para que las relaciones sino-españolas sigan desarrollándose en niveles más altos y en ámbitos más amplios.

Los reytes de España junto al presidente chino y su esposa. / Embajada China en España

En abril, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizó su tercera visita a China en el plazo de tres años. El presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang se reunieron y mantuvieron conversaciones con él, respectivamente. Ambas partes intercambiaron ampliamente opiniones sobre las relaciones bilaterales y la situación internacional, y publicaron conjuntamente el Plan de Acción China-España para el Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral (2025–2028). Dicho plan define las prioridades de cooperación en los ámbitos político, económico-comercial, cultural, científico-tecnológico y multilateral para los próximos tres años, trazando una hoja de ruta clara para el desarrollo a medio y largo plazo de las relaciones bilaterales.

II. La cooperación económica y comercial avanza de forma estable y la cooperación práctica mejora en calidad y nivel

La cooperación económica y comercial ha sido siempre un pilar fundamental de la Asociación Estratégica Integral entre China y España. Frente a un entorno internacional desfavorable marcado por el débil crecimiento económico mundial y el resurgimiento del proteccionismo, las relaciones económicas y comerciales sino-españolas han demostrado una fuerte resiliencia y estabilidad, convirtiéndose en uno de los ámbitos más dinámicos y seguros de las relaciones bilaterales. De enero a septiembre de 2025, el volumen de comercio bilateral de mercancías alcanzó los 42.830 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 12,1 %. China se mantiene como el primer socio comercial de España fuera de la Unión Europea.

La escala del comercio bilateral se mantiene en niveles elevados. La estructura comercial entre ambos países es altamente complementaria: productos agrícolas de alta calidad como el vino, el aceite de oliva y los productos porcinos de España gozan de gran aceptación en el mercado chino, mientras que los productos electromecánicos y los equipos de nuevas energías de China, gracias a sus ventajas tecnológicas, continúan aumentando su cuota en el mercado español, convirtiéndose en un importante apoyo para la transición verde de España. Los intercambios comerciales no solo brindan oportunidades reales de mercado a las empresas de ambos países, sino que también respaldan eficazmente el desarrollo económico y la mejora del bienestar de sus pueblos.

Sobre la base del crecimiento estable del comercio, la cooperación en inversiones bilaterales se profundiza y consolida. En octubre de 2025 se celebró con éxito en España el Encuentro de Conexión de Comercio e Inversión China-España, en el que representantes de gobiernos, asociaciones empresariales y empresas de ambos países mantuvieron intercambios en profundidad sobre sectores clave como las nuevas energías, la manufactura avanzada, la economía digital y la logística y el transporte, impulsando avances positivos en una serie de proyectos de cooperación práctica.

Imagen del Foro de Comercio y de Inversiones España-China / Embajada China en España

La cooperación en nuevas energías y en la industria verde se ha convertido en un punto destacado de las relaciones económicas y comerciales bilaterales. En noviembre, se celebró en España la ceremonia de colocación de la primera piedra de la fábrica de baterías de potencia construida conjuntamente por CATL y el grupo Stellantis, lo que marca un paso clave en el despliegue de las empresas chinas en la cadena industrial de nuevas energías en España. Este proyecto no solo contribuirá a mejorar la capacidad de suministro local de la industria europea de nuevas energías, sino que también creará numerosos empleos a nivel local e impulsará la modernización industrial regional, constituyendo un vivo ejemplo de cómo China y España logran ventajas complementarias y beneficios mutuos en el ámbito de la transición verde. Por su parte, Chery Automobile y la histórica empresa local Ebro establecieron una fábrica conjunta en Barcelona, con una capacidad anual prevista de 230.000 vehículos de nuevas energías. Se espera que las marcas propias entren en producción en abril del próximo año, creando cerca de 800 puestos de trabajo locales. Sus vehículos eléctricos han experimentado un rápido crecimiento en ventas y cuota de mercado, ganándose cada vez más el favor de los consumidores.

III. Los intercambios de personas continúan recuperándose y los intercambios culturales y humanos se profundizan

Los intercambios culturales y humanos constituyen una base importante para el desarrollo sólido y duradero de las relaciones sino-españolas. En 2025, con el aumento continuo de las rutas aéreas entre ambos países, la mayor facilidad de los desplazamientos y unas políticas de visados más abiertas, los intercambios en los ámbitos de la cultura, la educación y el turismo se han intensificado notablemente, aportando un apoyo popular más duradero y profundo a las relaciones bilaterales.

El turismo y los intercambios de personas continúan recuperándose. El número de vuelos directos entre China y España ha aumentado de forma constante, ofreciendo un sólido respaldo a la cooperación económica y comercial, los intercambios académicos y los contactos entre los pueblos. Según datos del Instituto de Turismo de España, de enero a julio de este año el número de turistas chinos alcanzó los 444.000, lo que supone un incremento interanual del 11,9 % y un aumento del 16,8 % respecto al mismo período de 2019, convirtiéndose en uno de los mercados emisores de más rápido crecimiento. La rica diversidad histórica y cultural y los recursos turísticos de alta calidad de España siguen ganando atractivo en el mercado chino, y cada vez más turistas chinos eligen España como destino. Al mismo tiempo, también aumenta el número de españoles que viajan a China para visitar, estudiar o hacer negocios, transformándose gradualmente la “calidez” de la recuperación de los intercambios de personas en un nuevo “impulso” para la cooperación.

La cooperación lingüística y educativa destaca como un punto clave de los intercambios humanos. En 2025 se inauguró oficialmente en la Universidad de Salamanca el décimo Instituto Confucio en España, lo que marca una mayor ampliación de la cobertura y la influencia de la enseñanza del chino en el país. Los Institutos Confucio, dedicados desde hace tiempo a la enseñanza del chino y al intercambio cultural, se han convertido en una importante ventana para que el público español conozca la lengua, la cultura y la sociedad chinas. Al mismo tiempo, el estatus del español en el sistema educativo de secundaria y superior en China sigue fortaleciéndose, y cada vez más jóvenes chinos se acercan a España y al mundo iberoamericano a través del aprendizaje del español. Durante la visita a China del rey Felipe VI en noviembre, en presencia de los jefes de Estado de ambos países, la Universidad de Sichuan y el Instituto Cervantes firmaron un memorando de entendimiento. Tomando la lengua y la cultura como punto de partida, se amplifica el efecto de los intercambios humanos sino-españoles, se consolida la base social y se sirve al conjunto de las relaciones bilaterales.

Las formas de intercambio cultural son cada vez más diversas. Ambas partes continúan desarrollando proyectos de cooperación en los ámbitos de la edición, el cine y la televisión, las exposiciones artísticas y los seminarios académicos, promoviendo el entendimiento mutuo y la afinidad emocional entre los pueblos mediante vías más cercanas a la vida cotidiana. Los hechos demuestran que, a medida que los intercambios se extienden a niveles más de base y los actores participantes se diversifican, los intercambios culturales sino-españoles están pasando gradualmente de círculos especializados a sectores sociales más amplios.

IV. Mirando hacia 2026: profundizar la certeza de la cooperación sino-española en un mundo incierto

De cara a 2026, las relaciones entre China y España se sitúan en un nuevo punto de partida histórico. En la actualidad, la situación internacional sigue siendo compleja y cambiante, planteando nuevos desafíos al desarrollo de los países. En este contexto, la estabilidad, la complementariedad y el carácter constructivo de las relaciones sino-españolas se vuelven aún más destacables. China está dispuesta a trabajar con España para seguir profundizando la confianza política sobre la base de la cooperación existente, mantener los intercambios de alto nivel y la comunicación estratégica, e intercambiar oportunamente opiniones sobre las relaciones bilaterales y los principales asuntos internacionales, con el fin de asegurar que las relaciones entre ambos países avancen siempre en la dirección correcta en un entorno complejo. Con la implementación gradual del Plan de Acción China-España para el Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral (2025–2028), la cooperación en ámbitos como la economía y el comercio, la transición verde y la innovación científica y tecnológica seguirá generando nuevos resultados, proporcionando un apoyo más sólido al desarrollo económico y social de ambos países.

Al mismo tiempo, se espera que los intercambios de personas y los intercambios culturales y humanos sigan mejorando en calidad y ampliándose en alcance. Con redes aéreas más completas y canales de intercambio más fluidos, las interacciones entre los pueblos de China y España serán más frecuentes y profundas. La educación lingüística, la cooperación cultural y los intercambios juveniles continuarán aportando un caudal constante a las relaciones bilaterales, haciendo que la amistad sino-española arraigue cada vez más en el corazón de los pueblos y se transmita de generación en generación.

Al mirar atrás a los últimos veinte años, las relaciones entre China y España han superado la prueba de los vaivenes del escenario internacional. De cara al futuro, ambas partes cuentan plenamente con las condiciones, la voluntad y la capacidad para llevar la Asociación Estratégica Integral a un nivel aún más alto. China está dispuesta a caminar de la mano con España para seguir liberando la certeza de la cooperación de beneficio mutuo en un mundo incierto, aportar mayores beneficios a los pueblos de ambos países y hacer nuevas contribuciones a la estabilidad de las relaciones entre China y la Unión Europea, así como a la paz y el desarrollo del mundo.