China celebra la Conferencia Central de Trabajo Económico para planificar el 2026

La Conferencia Central de Trabajo Económico anual se celebró en Beijing del 10 al 11 de diciembre, y en ella los líderes chinos decidieron las prioridades para el trabajo económico en 2026.

Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, pronunció un discurso importante en la ocasión.

En su discurso, Xi repasó el trabajo económico del país en 2025, analizó la situación económica actual y organizó el trabajo al respecto para el próximo año.

En la reunión se destacó el 2025 como un año realmente extraordinario, como también que los principales objetivos de desarrollo económico y social se alcanzarán de manera exitosa.

En momentos en que el XIV Plan Quinquenal (2021-2025) se acerca a una conclusión exitosa, en la reunión se señaló que en los últimos cinco años, China ha superado eficazmente diversos choques y desafíos, y ha alcanzado nuevos e importantes logros en la causa del Partido y del país.

Es necesario aprovechar plenamente el potencial económico, continuar impulsando tanto el apoyo político como la reforma e innovación, garantizar tanto la vitalidad del mercado como una regulación eficaz, combinar la inversión en activos físicos con inversión en capital humano, y responder a los desafíos externos fortaleciendo las capacidades internas, se determinó en la reunión.

Tras subrayar que aún existen desafíos tanto nuevos como de vieja data en el desarrollo económico de China, y que el impacto de los cambios en el entorno externo se ha profundizado, mientras persisten riesgos y peligros ocultos en algunas áreas clave, en la reunión se señaló que estos problemas pueden resolverse mediante esfuerzos, y que las condiciones subyacentes y las tendencias fundamentales que sostienen el crecimiento económico a largo plazo de China permanecen sin cambios.

La Conferencia Central de Trabajo Económico anual se celebró en Beijing. / Embajada China en España

En la conferencia también se subrayó la necesidad de aplicar plena y fielmente el nuevo concepto de desarrollo, avanzar más rápido para forjar un nuevo patrón de desarrollo y centrarse en promover un desarrollo de alta calidad.

China se adherirá al principio general de perseguir el progreso asegurando la estabilidad, coordinando mejor el trabajo económico interno con los esfuerzos en el ámbito económico y comercial internacional, y garantizando tanto el desarrollo como la seguridad.

El país implementará políticas macroeconómicas más proactivas y efectivas, formulará políticas más visionarias, más específicas y mejor coordinadas, expandirá continuamente la demanda interna y optimizará la oferta, y también desarrollará nuevas fuerzas productivas de calidad según las condiciones locales.

Asimismo, se harán esfuerzos para desarrollar un mercado nacional unificado y prevenir y desactivar continuamente los riesgos en áreas clave. Es imperativo garantizar el desarrollo constante del empleo, las empresas, los mercados y las expectativas, dando un buen comienzo al XV Plan Quinquenal (2026-2030).

China continuará implementando una política fiscal más proactiva y mantendrá los déficits fiscales necesarios, los niveles globales de deuda y la escala del gasto, estandarizando, al mismo tiempo, los incentivos fiscales y las políticas de subvenciones fiscales.

Se debe prestar mayor atención a abordar las dificultades fiscales locales, y los órganos del Partido y del Gobierno deberán seguir "apretándose el cinturón".

El país continuará implementando una política monetaria moderadamente laxa, empleando diversas herramientas de política monetaria, como los coeficientes de reservas obligatorias y las tasas de interés, de manera flexible y eficiente para mantener una liquidez suficiente.

China guiará a las instituciones financieras para ampliar el apoyo a la expansión de la demanda interna, la innovación en ciencia y tecnología, las micro, pequeñas y medianas empresas y otras áreas clave.

La tasa de cambio del renminbi se mantendrá generalmente estable en un nivel adaptativo y equilibrado, se decidió en la reunión, y se añadió que China hará que las orientaciones de política macro sean más consistentes y efectivas y refinará los mecanismos de gestión de expectativas para reforzar la confianza social.