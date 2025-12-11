Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Línea 6 MetroRecalificación AtléticoZona de Bajas EmisionesExtremoduroEstación de ChamartínAlfonso GoizuetaNoches del BotánicoRosalía entradasUltras Rayo
instagramlinkedin

Campaña navideña

7 de cada 10 españoles, necesitan prepararse mentalmente antes de volver a casa por Navidad

Según un estudio de opinión elaborado por OUIGO junto a IPSOS Digital, a 7 de cada 10 españoles les afecta el "Síndrome de la Vuelta a casa"

7 de cada 10 españoles, necesitan prepararse mentalmente antes de volver a casa por Navidad

7 de cada 10 españoles, necesitan prepararse mentalmente antes de volver a casa por Navidad

Otras

R.C.

Volver a casa por Navidad es algo más que comer turrón... la compañía OUIGO ha desarrollado junto a IPSOS DIGITAL el estudio “Síndrome de la Vuelta a Casa por Navidad”, realizado entre ciudadanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. Un 67% de los encuestados coinciden en asegurar que necesitan prepararse mentalmente para volver a casa en Navidad. Y aunque estas fechas suelen asociarse con la alegría no siempre es así. Según @patripsicologa, también en Navidad “hay momentos de dolor, por la falta de personas, momentos de frustración por los cambios de rutina, momentos de tensión o momentos incomodos porque, a veces, hacemos cosas que no nos parecen”

Con los datos de este estudio encargado por OUIGO: el 44 % de los viajeros experimenta nostalgia, el 11 % siente estrés y el 8 % se muestra agobiado. Por ciudades, los valencianos son los que más necesitan preparación para su vuelta a casa. El interés por el apoyo emocional crece: 3 de cada 4 españoles estarían abiertos a charlar con un psicólogo durante el viaje. La psicóloga, Alicia González explica cómo prepararse para las Navidad en familia: "tenemos que entender cuál es el objetivo de volver a casa, debemos planear los límites, con quien sí con quien no… y por último, cuidar nuestros básicos: comer bien, dormir bien y respetar mi cuerpo".

OUIGO presenta "Felices Vueltas", una iniciativa que busca ofrecer a los viajeros consejos prácticos de la mano de psicólogos para hacer su regreso a casa por Navidad más cómodo y agradable a bordo de sus trenes de alta velocidad. En palabras de Rocío Jiménez portavoz de OUIGO: "se prevén 650.000 desplazamientos entre los 15 destinos de la compañía y queremos que los viajeros gestionen sus emociones y se preparen para unas Navidades en familia".

La campaña se desarrollará en los trenes de la compañía durante los días 17, 18, 22 y 23 de diciembre. Los viajeros que se desplacen entre Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga podrán disfrutar de una charla exclusiva con consejos prácticos de la mano de un equipo de psicólogos profesionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
  2. La estación de Chamartín recupera este miércoles su entrada principal y abre el acceso a nuevos 2.100m2 de vestíbulo
  3. La estrategia de Ayuso para destronar al Roig Arena con el Movistar Arena: 8 asientos que valen 577 millones
  4. La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
  5. La tuneladora Mayrit se prepara para entrar en acción con casi 6 kilómetros por excavar
  6. La huelga de médicos, en directo: nueva jornada de paro contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad
  7. Javier Gurruchaga vuelve a los escenarios en Madrid: '¿Somos ahora más libres que en el 79? No. Ahora te lo piensas todo dos o tres veces. Y si no, no trabajas
  8. Visitar el patrimonio histórico de Madrid sin salir del Metro ya es posible: todo sobre el 'Pasaporte de los Museos' y por qué debes hacerte con uno

7 de cada 10 españoles, necesitan prepararse mentalmente antes de volver a casa por Navidad

7 de cada 10 españoles, necesitan prepararse mentalmente antes de volver a casa por Navidad

Gripe aviar en Madrid: cigüeñas infectadas en el Manzanares y nuevos focos en Arganda, Boadilla y Rivas

Gripe aviar en Madrid: cigüeñas infectadas en el Manzanares y nuevos focos en Arganda, Boadilla y Rivas

7 de cada 10 españoles, necesitan prepararse mentalmente antes de volver a casa por Navidad

7 de cada 10 españoles, necesitan prepararse mentalmente antes de volver a casa por Navidad

El distrito madrileño de Chamartín renombra sus premios sobre la libertad como 'Premio María Corina Machado'

El distrito madrileño de Chamartín renombra sus premios sobre la libertad como 'Premio María Corina Machado'

El rector emérito Fernando Galván recibe el título como 'Hijo Adoptivo de Alcalá de Henares' de manos de la alcaldesa

El rector emérito Fernando Galván recibe el título como 'Hijo Adoptivo de Alcalá de Henares' de manos de la alcaldesa

Más de 90 millones irán destinados al Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi: así será y su fecha de apertura

Más de 90 millones irán destinados al Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi: así será y su fecha de apertura