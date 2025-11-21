Lidl presenta su surtido navideño a través de un menú que reinterpreta las recetas tradicionales y pone en valor el producto fresco de calidad

En unas fechas en las que los hogares españoles se preparan para compartir los momentos más esperados alrededor de la mesa, Lidl arranca su campaña de Navidad poniendo el acento en la calidad y el ahorro.

La Navidad es una época en la que el gasto en alimentación y bebidas se incrementa de manera significativa. Según datos de Kantar Worldpanel, en las últimas 4 semanas del año, el mercado experimenta un repunte del 16% en valor respecto al promedio anual. Este repunte viene dado, en gran parte, por la categoría de productos frescos.

Según la misma fuente, en 2024 el gasto de los españoles en productos frescos (fruta, verdura, carne, pescado y productos de panadería) supuso un 33% del total de la cesta de la compra, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos 3 años. Si además tenemos en cuenta categorías como el marisco, los dulces navideños, los platos preparados, el queso, los embutidos y los vinos y espumosos, productos típicos en estas fechas, el peso de estos productos en las cestas navideñas de los españoles es del 45% (2024).

Ante esta situación, los consumidores ajustan sus hábitos de compra. Según datos de AECOC Shopperview, el 56% de los consumidores españoles adelantará sus compras, un 54% se decantará por productos más baratos y un 50% elegirá la marca de distribuidor. Adicionalmente, uno de cada tres consumidores valora comprar menos cantidad de carne y pescado para ahorrar.

Para hacer frente a esta situación y acompañar a sus clientes en un momento clave para el consumo, Lidl presenta un año más un surtido navideño compuesto por más de 600 productos de alimentación como carne, marisco y embutidos, además de las icónicas marcas Deluxe y Favorina. Una propuesta con la mejor relación calidad-precio, diseñada para ayudar a las familias a disfrutar de estas celebraciones sin renunciar al ahorro.

El menú navideño de Lidl por tan solo 14€ por persona

Para presentar su surtido navideño de este año se contó con la presencia de Jorge Fernández. Lidl propone un menú elaborado íntegramente con productos de la compañía, Para dar a conocer este nuevo surtido navideño se contó con el presentador Jorge Fernández donde los protagonistas son los productos frescos de máxima calidad. Recetas inspiradas en clásicos navideños con toques contemporáneos que ofrecen una

experiencia gastronómica completa por menos de 14€ por persona. Con este menú, Lidl rinde un homenaje a los productos de siempre como el pato, la merluza y el turrón, mientras pone en valor una cocina emocional y cercana que puede disfrutarse durante todo el año, no solo en Navidad.

El entrante de este menú consiste en una crema de verduras asadas protagonizada por la calabaza, de origen español y en temporada durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Una receta que permite potenciar el máximo sabor de las verduras gracias al asado y que se puede complementar con garbanzos salteados como topping para aportar una fuente adicional de proteínas de origen vegetal. El resultado es un plato completo, saludable y repleto de sabor.

El presentador Jorge Fernández. / LIDL

Como primer plato, Lidl propone unos lomos de merluza gratinados con bechamel de puerro. Un plato que combina una bechamel elaborada con ingredientes como puerros, espárragos y mantequilla con unos lomos de merluza fresca procedente de pesca sostenible certificada por MSC. Para emplatarlo, Lidl propone espolvorear la merluza con perejil y decorar con espárragos blancos, logrando así un plato saludable que combina clásicos navideños imprescindibles.

A continuación, Lidl propone una combinación de un clásico tradicional navideño con un toque moderno. Consiste en un magret de pato con una guarnición de verduras, salsa de naranja y un puré de zanahoria caramelizada. Un plato donde el magret de pato de máxima calidad es el protagonista, y se complementa con los sabores de las verduras salteadas al dente, una salsa de naranja reinventada que combina soja y miel para aportar un contraste perfecto entre el dulce, ácido y salado, y finalmente un puré de zanahorias suave y sedoso que aporta el broche final.

El menú navideño de Lidl culmina con un postre que fusiona sabores tan conocidos como el del turrón blando con otros sabores en tendencia como el pistacho.

Se trata de un coulant elaborado con el turrón blando Favorina de Lidl bañado en una salsa de chocolate blanco y pistachos y espolvoreado con arándanos y trozos de barquillo crujiente. El resultado es un postre que combina dulzor, cremosidad y un toque crujiente de forma irresistible.

Para maridar este menú, Lidl propone el vino blanco Tabagonia Rías Baixas Albariño (8,39 €), el vino tinto Finca La Cruz D.O. Ribera del Duero (8,49 €) y, para acompañar el postre, el cava Amorany (6,99 €).

Para facilitar la elaboración paso a paso de este menú, las recetas completas estarán disponibles en el canal de YouTube de Lidl , donde la marca ya cuenta con más de medio millón de suscriptores y 500 millones de visualizaciones, consolidándose como la cadena de distribución líder en esta plataforma.

Un surtido completo y variado para unas Navidades llenas de sabor

El surtido navideño de Lidl para este año cuenta con más de 600 productos, de los cuales casi la mitad pertenecen a su icónica marca Deluxe, y más de un centenar son nuevos lanzamientos. La propuesta de Lidl está encabezada por productos frescos, categoría clave en esta época, que se complementan además con el surtido permanente de la compañía, disponible todo el año.

Esta oferta incluye carne fresca de origen español, pescado y marisco procedentes de pesca sostenible y vinos y espumosos reconocidos en la prestigiosa Guía Peñín, que ahora se complementan con un surtido adicional compuesto por preparados cárnicos, embutidos, patés y foie, salmones y salazones, quesos, turrones y dulces navideños, además de los productos de las marcas propias de Lidl Deluxe y Favorina.

Los consumidores podrán encontrar productos como:

Carne fresca : redondos de cerdo, pollo y pavo rellenos, codorniz y pato.

: redondos de cerdo, pollo y pavo rellenos, codorniz y pato. Embutidos y patés : jamón de pato, paleta ibérica, salchichón ibérico, mousse de pato, foie gras y patés de caza.

: jamón de pato, paleta ibérica, salchichón ibérico, mousse de pato, foie gras y patés de caza. Pescado, marisco, salmones y salazones : salmón en hojaldre, bogavante, langostinos, carabineros, pulpo, mejillones, anchoas, huevas y salmón ahumado.

: salmón en hojaldre, bogavante, langostinos, carabineros, pulpo, mejillones, anchoas, huevas y salmón ahumado. Quesos: quesos rellenos, quesos en crema, Grana Padano,Tête de Moine, Flor de Esgueva, con trufa y al Pedro Ximénez.

quesos rellenos, quesos en crema, Grana Padano,Tête de Moine, Flor de Esgueva, con trufa y al Pedro Ximénez. Postres : cremas, polvorones, mazapanes, bombones, barquillos, turrones, panettones y roscones.

: cremas, polvorones, mazapanes, bombones, barquillos, turrones, panettones y roscones. Vinos y espumosos: vinos blancos, tintos, rosados, cerveza de Navidad, espumosos y cavas.

En palabras de Antonio Alarcón, director general de Cliente y Marketing de Lidl España, "en estas fechas, sabemos que factores como la calidad, la confianza y el ahorro son fundamentales a la hora de llenar las cestas de la compra. Nuestros consumidores buscan productos de la máxima calidad posible, en los que puedan confiar, y además teniendo en mente el ahorro como factor clave. Con nuestra propuesta para este año, queremos convertirnos en el aliado perfecto para que las familias puedan disfrutar de las reuniones alrededor de la mesa con total tranquilidad de que están tomando la mejor decisión de compra posible".

El surtido de Navidad de Lidl se complementa además con los productos de bazar que ofrece la compañía, como una selección de más de 700 juguetes, artículos de decoración, jerséis navideños (también para perros) y productos para regalar, incidiendo así en Lidl como un único destino donde los clientes podrán encontrar todo lo que necesitan para celebrar estas fiestas.

Un pan solidario con corazón, de la mano de Karlos y Joseba Arguiñano

Como parte de su compromiso con la sociedad y las personas, Lidl se ha aliado por segundo año consecutivo con Karlos y Joseba Arguiñano para lanzar una acción solidaria para estas navidades. En esta ocasión, la acción consistirá en el lanzamiento de unos packs de 5 panecillos de centeno y arándanos firmados por los embajadores de la cadena.

Los panecillos estarán disponibles a partir del próximo lunes, 1 de diciembre en las más de 700 tiendas de Lidl en España por un precio de 0,99€. El importe íntegro se donará a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) con el objetivo de contribuir a paliar la pobreza alimentaria entre los colectivos en situación de vulnerabilidad.

En palabras de Karlos Arguiñano, chef y embajador de Lidl, “En estas fechas, debemos pararnos a pensar en los que no podrán disfrutar de las fiestas como nosotros. Por eso, estoy orgulloso de unirme a Lidl por segundo año consecutivo para lanzar un pan solidario que ayudará a los bancos de alimentos en su labor tan importante para asegurar que a nadie le falte el pan en la mesa”.

En palabras de Joseba Arguiñano, "este año hemos optado por un pan de centeno y arándanos, una versión más saludable pero igual de deliciosa. Y, además, con un propósito muy bonito. Esperamos que os guste".

Una invitación a vivir cada día como si fuese Navidad

La campaña global de Navidad de Lidl para este año, en emisión desde el pasado 2 de noviembre, supone una invitación a extender el espíritu de la Navidad a lo largo del año.

Bajo el lema "lo maravilloso vale la pena cada día", la pieza principal narra, desde la óptica de la joven protagonista, cómo en Navidad nuestra actitud y comportamiento cambian: pensamos más en los demás, pasamos más tiempo con los nuestros, compartimos momentos alrededor de la mesa y nos tomamos las cosas con más sentido del humor. El spot reflexiona sobre cómo en esta época todos nos esforzamos para que cada día sea más maravilloso, y cómo podríamos extender esta intención más allá de la Navidad. Porque si viviésemos cada día como si fuera Navidad, cada día valdría la pena.

Un spot que se ameniza con la canción Wouldn’t It Be Nice de The Beach Boys, un clásico lanzado en 1966 que transmite a la perfección la intención de la campaña de Lidl.

La campaña de Navidad de este año supone una continuación de la campaña global Lidl vale la pena, que refleja el compromiso de Lidl con acompañar a las personas en todos los momentos de su vida, ayudándolas a centrarse en lo que realmente importa.