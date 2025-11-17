El presidente Xi Jinping se ha reunido con el rey Don Felipe VI de España

El presidente Xi Jinping le dio la bienvenida al rey Don Felipe VI y señaló que tanto China como España cuenta con un profundo acervo histórico y cultural. A lo largo de los más de 50 años de lazos diplomáticos, ambos países siempre visualizan y desarrollan los vínculos bilaterales desde una altura estratégica y con una visión a largo plazo, y se respetan, se apoyan y se contribuyen mutuamente al éxito del otro, sirviendo así de un referente de convivencia amistosa en pos del desarrollo común entre países de diferentes historias, culturas y sistemas sociales, y desempeñando un papel importante para promover la apertura y cooperación global y defender la equidad y justicia internacional. La Familia Real de España ha hecho aportes destacados al desarrollo de las relaciones sino-españolas. En ocasión del 20º aniversario de la Asociación Estratégica Integral binacional, el rey Don Felipe VI realiza esta visita de Estado a China, que reviste un significado relevante para impulsar el progreso continuo de la amistad y la cooperación entre ambos países.

El presidente Xi Jinping destacó que China atesora la amistad tradicional con España, y otorga importancia al papel especial que juega España en los asuntos internacionales y regionales. China está dispuesta a trabajar junto con España para forjar de la mano una Asociación Estratégica Integral con mayor determinación estratégica, mayor dinamismo de desarrollo y mayor influencia internacional. Ambas partes han de consolidar aún más el apoyo mutuo, mantener el ímpetu de los intercambios de alto nivel, reforzar la orientación estratégica y asegurar que las relaciones sino-españolas siempre avancen en el camino correcto. Ambas partes han de fomentar aún más la cooperación práctica. China se dispone a importar más productos de calidad desde España. Ambas partes deben explorar el potencial de cooperación en áreas emergentes como nuevas energías, economía digital e inteligencia artificial, ampliar las inversiones recíprocas, y forjar más proyectos emblemáticos. Ambas partes también pueden desplegar plenamente sus ventajas complementarias, y explorar juntas mercados de terceras partes como América Latina y el Caribe. Ambas partes han de fomentar aún más la conectividad entre sus pueblos. Deben intensificar el intercambio cultural y educativo, apoyar el buen funcionamiento de sus respectivas instituciones lingüísticas y culturales en la otra parte. China prolongará la política de exención unilateral de visados para España, a fin de facilitar el intercambio de personal y acercar cada vez más a ambos pueblos.

El presidente Xi Jinping indicó que este año marca el 80º aniversario de la fundación de la ONU. El mundo actual ha entrado en un nuevo período cambiante y turbulento, y aún queda un largo camino que recorrer para alcanzar la paz y el desarrollo. El presidente Xi Jinping dijo que ha propuesto la promoción de la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad con el deseo de que los diversos países puedan superar las diferencias en sistemas sociales e ideologías, aglutinar consensos mediante diálogos y consultas, y hacer realidad conjuntamente las aspiraciones de los pueblos a una vida mejor. China está dispuesta a trabajar con España para apoyar a la ONU a jugar el papel central en los asuntos internacionales, defender las reglas del libre comercio y el orden económico-comercial internacional y construir un sistema de gobernanza global más justo y razonable, en pro de la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad.

Reunión entre el presidente Xi Jinping y los reyes de España. / Embajada China en España

El rey Don Felipe VI manifestó que le es un gran placer realizar la visita de Estado a China en ocasión del 20° aniversario de la Asociación Estratégica Integral España-China. Los intercambios amistosos entre ambos países tienen una larga data. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, los dos países siempre se han apoyado y respetado mutuamente, dedicándose al desarrollo y la prosperidad compartidos. China ha conquistado logros de desarrollo mundialmente reconocidos y admirables. Sobre todo, las experiencias exitosas de China en la eliminación de la pobreza y el desarrollo verde y bajo en carbono sirven de referencia. El Gobierno de España se adhiere firmemente a la política de una sola China, apoya la defensa de la integridad territorial, y está dispuesto a trabajar junto con China para promover el continuo avance de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, a fin de generar más bienestar para los dos pueblos y hacer mayores contribuciones a la paz y la estabilidad mundiales. Las inversiones empresariales de China han promovido enérgicamente el desarrollo económico y la transición verde de España. La parte española se dispone a mantener estrechos intercambios con China para aprovechar las importantes oportunidades generadas por la implementación del XV Plan Quinquenal de China, y fortalecer la cooperación en terrenos como economía y comercio, industria, ciencia y tecnología y energías verdes. El rey Don Felipe VI agradeció a China por aplicar la política de exención de visados para España, y expresó la disposición de estrechar los intercambios en ámbitos como cultura, idioma y turismo para acrecentar la amistad entre los pueblos. La historia solo puede avanzar hacia adelante, y no permite el retroceso. En muchos asuntos internacionales, España y China son altamente coincidentes en los conceptos, y son partidarias del multilateralismo y la resolución de las disputas mediante diálogos y consultas. España aprecia altamente las cuatro Iniciativas Globales propuestas por el presidente Xi Jinping, y va a trabajar junto con China para responder a las incertidumbres en la situación internacional, con miras a defender el orden del comercio internacional y promover el desarrollo estable de la economía global.

Después del encuentro, ambos jefes de Estado presenciaron juntos la firma de diez documentos de cooperación en sectores como economía, comercio, ciencia y tecnología y educación.

El presidente chino, Xi Jinping, pasea junto al rey de España, Felipe VI. / Embajada China en España

Antes del encuentro, el presidente Xi Jinping y su señora esposa Peng Liyuan ofrecieron una ceremonia de bienvenida en honor de los reyes Don Felipe VI y Doña Letizia en la Plaza fuera de la Puerta Este del Gran Palacio del Pueblo.

Cuando llegó el rey Don Felipe VI, la Guardia de Honor se puso en filas para saludarlo. El presidente Xi Jinping y el rey Don Felipe VI subieron al podio de revisión, y la Banda del Ejército interpretó los himnos nacionales de China y España mientras se dispararon 21 salvas en la Plaza de Tian’anmen. El rey Don Felipe VI, acompañado por el presidente Xi Jinping, pasó revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación de China y presenció el desfile.

El presidente Xi Jinping y el rey Don Felipe VI subieron al podio de revisión, y la Banda del Ejército interpretó los himnos nacionales de China y España. / Embajada china en España

En la misma noche, el presidente Xi Jinping y su señora esposa Peng Liyuan ofrecieron un banquete de bienvenida en honor de los reyes Don Felipe VI y Doña Letizia.

Wang Yi estuvo presente en los eventos.