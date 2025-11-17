La Asociación Estratégica Integral China-España contará con mayor firmeza estratégica y vitalidad en su desarrollo

Este año marca el 20º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral China-España. A invitación del presidente de China, Xi Jinping, el rey de España Felipe VI realizará una visita de Estado a China entre los días 10 y 13 del noviembre en curso.

El embajador de China en España, Yao Jing, dijo recientemente en una entrevista escrita con Xinhua que dicha visita será la primera visita de Estado a China desde la coronación del rey Felipe VI, y la primera de un monarca español a China en 18 años, lo cual constituye un gran hito en las relaciones bilaterales. Se confía en que la visita del rey Felipe VI ayudará a consolidar una Asociación Estratégica Integral China-España con mayor firmeza estratégica y vitalidad en su desarrollo.

Señaló que desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1973, China y España han pasado las pruebas que se les presentan las vicisitudes internacionales, siempre con adhesión al respeto mutuo y la igualdad. En 2005, se estableció la Asociación Estratégica Integral China-España. En 2018, el presidente Xi Jinping realizó una histórica visita de Estado a España, donde fue recibido con hospitalidad por el rey Felipe VI. Ambos países emitieron una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral en la nueva era. Bajo la atención y el impulso de los jefes de Estado de ambos países, las relaciones bilaterales se han desarrollado de manera sana y estable, convirtiéndose en un modelo ejemplar de la convivencia amistosa entre naciones de diferentes culturas y sistemas.

Agregó que, en el pasado abril, el presidente Xi Jinping subrayó la necesidad de visualizar y desarrollar las relaciones bilaterales desde una perspectiva a largo plazo y una altura estratégica con vistas a construir una Asociación Estratégica Integral China-España con mayor firmeza estratégica y vitalidad de desarrollo. Bajo la orientación estratégica de ambos jefes de Estado, las vinculaciones China-España seguirán perfilándose como las primeras filas de las relaciones China-Unión Europea.

Subrayó que ambos países siempre se entienden y se apoyan mutuamente en las cuestiones tocantes a los intereses vitales, defienden el multilateralismo y la cooperación abierta, y están comprometidos con la paz y el desarrollo internacionales. China aprecia la política positiva, pragmática y amistosa que aplica España hacia China, lo cual está en consonancia con la tendencia de desarrollo de la época y con los intereses fundamentales del país y del pueblo español. China está dispuesta a trabajar con España y el resto de la comunidad internacional para defender los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, proteger el sistema internacional centrado en la ONU y construir conjuntamente un sistema de gobernanza global más justo y razonable.

Añadió que China se compromete a promover la modernización china mediante un desarrollo de alta calidad, lo que ofrecerá a España y a otros países del mundo un mercado más amplio y mayores oportunidades de cooperación. China y España han de fortalecer la articulación de las estrategias de desarrollo y explorar plenamente el potencial de cooperación.

Expresó que China es el principal socio comercial de España fuera de la UE, y España es el socio comercial clave de China dentro de la UE. La economía y el comercio entre China y España cuentan con una fuerte complementariedad, un pujante dinamismo y una gran resiliencia. El volumen del comercio bilateral de bienes ha crecido desde 20 millones de dólares en el año del establecimiento de las relaciones diplomáticas hasta más de 50 mil millones de dólares en 2024, multiplicándose más de 2.500 veces. En los últimos tres años, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha visitado China en tres ocasiones, promoviendo activamente la cooperación mutuamente beneficiosa en diversos campos, incluido el económico-comercial.

Destacó que las empresas de ambos países valoran y profundizan sus negocios en los mercados del otro, innovando constantemente en áreas como energía verde, vehículos eléctricos y economía digital, lo cual ha brindado un fuerte impulso para la cooperación práctica entre ambos países. China está dispuesta a trabajar con España para aprovechar las ventajas de cooperación mutuamente beneficiosas y complementarias, poner en pleno juego los mecanismos de cooperación económico-comercial y tecnológica, y explorar el potencial en nuevos campos como energías renovables, manufactura avanzada y ciudades inteligentes, con el objetivo de generar más resultados de cooperación mutuamente beneficiosa para ambas partes.

Manifestó que, a pesar de la distancia geográfica que media entre China y España, la civilización china y la española se aprecian mutuamente y se enriquecen entre sí. El español ha sido incluido en el plan de estudios de educación secundaria general en China, mientras que más de 60 mil estudiantes estudian chino en España. China cuenta con 10 Institutos Confucio y 1 Aula Confucio en España, y España, por su parte, tiene dos Institutos Cervantes en China. En 2023, ambos países llevaron a cabo una serie de actividades dentro del marco del Año de la Cultura y el Turismo. En el futuro, ambos países han de mantener la tradición amistosa del entendimiento y el acercamiento mutuos, dar continuidad al afecto especial entre los dos pueblos simbolizado por los “Juegos Olímpicos” y los pandas, crear nuevos sellos distintivos de intercambio cultural como el “Festival de la Primavera Feliz”, incrementar el intercambio mutuo de estudiantes y alentar a más jóvenes, artistas y académicos a participar en intercambios y visitas, para que la amistad China-España se arraigue profundamente en el corazón del pueblo y se transmita de generación en generación.