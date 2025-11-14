El X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco evidencia un auge del tabaco ilegal con nuevas rutas marítimas y producción clandestina

El X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco ha puesto de manifiesto un cambio significativo en el panorama del comercio ilícito en España. Expertos, autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han coincidido en que el tabaco ilegal atraviesa una nueva fase marcada por el incremento de las rutas marítimas utilizadas para el transporte de género y por la proliferación de fábricas clandestinas. Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, ha sido el encargado de inaugurar el encuentro y ha confirmado el actual cambio que está teniendo lugar en el contrabando de tabaco en España. "Las gráficas de los últimos diez años muestran claramente el cambio: a partir de 2019–2020, cuando se reforzó el muro perimetral, las interceptaciones en aduana disminuyeron. En cambio, el contrabando por embarcaciones aumentó”. En este contexto, ha indicado que en la región "estamos en torno a 600.000–650.000 cajetillas anuales".

En esta línea, Jerome du Chaffaut, presidente ejecutivo de Altadis-Imperial Brands ha destacado el actual incremento detectado en el consumo de tabaco no doméstico en España. "La colaboración es más necesaria que nunca. De acuerdo con los datos del primer semestre de este año: el volumen de consumo de tabaco no doméstico ha alcanzado el 10,2% del consumo total, duplicando la cifra del mismo periodo del año anterior. Este dato, el más alto desde 2017, representa una pérdida de recaudación estimada de 467 millones de euros".

Más de 540 asistentes presencialmente y online, entre representantes de la Agencia Tributaria, Guardia Civil, Policía Nacional, Administración General del Estado y expendedores se han reunido hoy en el X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, organizado por ALTADIS-Imperial Brands.

Con el lema Diez años avanzando juntos, el encuentro ha puesto en valor los avances conseguidos en la última década en la lucha contra el comercio ilícito, así como las implicaciones sociales y económicas que esta actividad tiene, especialmente en las zonas más afectadas, como Andalucía.

Jerome du Chaffaut, presidente ejecutivo de Altadis-Imperial Brands. / CEDIDA

Durante la primera mesa de debate, moderada por Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Legales y Corporativos de Altadis-Imperial Brands, los participantes han coincidido en que el auge del tabaco ilegal no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una transformación profunda en las dinámicas del contrabando. La desaparición de métodos tradicionales, como el paso de cajas a través de la verja, ha permitido la introducción de tabaco ilícito a través de nuevas rutas marítimas, lo que también está incrementando la inseguridad y la necesidad de colaborar con las fuerzas de seguridad, la fiscalía y las administraciones.

Además, en una segunda mesa, titulada Una década luchando contra el comercio ilícito, se han repasado los principales avances obtenidos en los últimos años, así como los nuevos retos que plantea el fenómeno de las fábricas ilegales de tabaco, cada vez más presentes en distintas zonas del país.

Para cerrar el Congreso, los expertos han analizado el posible impacto que podría tener el acuerdo de España y Gibraltar, en lo que se refiere al tabaco, sobre las cifras del comercio ilícito. Según Esperanza Pérez, coordinadora de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, "el Gobierno tiene un firme compromiso con la comarca y una de las prioridades del acuerdo de Gibraltar son los intereses de nuestros trabajadores transfronterizos. Son muchísimas personas, más de 15.000, las que entran y salen de la verja, y su futuro laboral, el futuro de esta comarca, está relacionado con este tratado y el desarrollo del documento jurídico".

En este sentido, Francisco Javier Ros, subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, confirmó la estrecha relación entre el empleo y el contrabando, señalando que "estamos en una zona donde hay un alto índice de desempleo y quizá ese sea uno de los motivos. La falta de trabajo hace que la gente joven se meta en el mundo del contrabando".

Por ello, Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, tiene esperanzas en el impacto positivo que pueda tener el acuerdo y considera que la colaboración, para que el acuerdo sea efectivo, es esencial, ya que "esto no es solo un asunto que afecte a Andalucía o España, sino a toda Europa. Es verdad que Andalucía es un punto clave, pero si seguimos la cadena completa vemos que el tabaco, una vez que entra, se distribuye igual que lo haría una empresa de mensajería".

Entrega de premios No Contrabando

Como cada año, el Congreso ha concluido con la entrega de los Premios No Contrabando, un acto de reconocimiento público a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Agencia Tributaria, en agradecimiento a su labor y compromiso en esta lucha.

En esta edición, se ha concedido un reconocimiento honorífico a Guillermo Fernández Vara, ex presidente de la Junta de Extremadura, por su apoyo constante al sector tabaquero y por haber impulsado que Extremadura se convirtiera en una región pionera en la aplicación de la trazabilidad de la hoja de tabaco, contribuyendo así de forma decisiva a la lucha contra el contrabando.

Asimismo, han sido reconocidos Miguel Zapata Fosa, Subteniente de la Guardia Civil; José Antonio Fabios Ramírez, Inspector de Policía y Jefe del Grupo UDEV de la Comisaría Local de Écija y Manuel Montesinos, actual enlace de la Agencia Tributaria con la Fiscalía Especial Antidroga.