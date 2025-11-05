Empieza una temporada de gripe marcada por la convivencia con otros virus
Se espera una temporada típica con el pico máximo de contagios a partir de mediados de diciembre y hasta febrero
La temporada de gripe ya ha empezado y se nota en las cifras de contagios, que ya han superado el umbral epidémico. Estanislao Nistal, doctor en Virología, advierte de que ya hemos iniciado el aumento de los casos y adelanta que este año “podemos esperar una temporada de gripe similar a la de años anteriores en la que volverán a convivir los diferentes tipos de virus respiratorios. Es lo que comúnmente se conoce como tripledemia”
El farmacéutico Joaquín López recuerda que los diferentes virus respiratorios pueden causar síntomas similares como tos, congestión nasal, fiebre, malestar… aunque existen ligeras diferencias que pueden ayudarnos a detectar de qué virus se trata, “por ejemplo, el COVID cursa con tos mientras que la gripe es más repentina y presenta fiebre”.
Tratar nuestros síntomas cuanto antes y de manera adecuada puede resultar crucial para evitar complicaciones. En opinión de Joaquín López, "el paracetamol se queda corto para tratar un virus respiratorio, es más conveniente un antigripal sin receta que además de tener el paracetamol, tiene otra serie de principios activos que van a ayudar a tratar la mayoría de los síntomas”
En cualquier caso, lo mejor es no llegar a contagiarse. Según el Dr. Nistal, la vacunación es la medida de prevención más eficaz, aunque también resultan de gran utilidad otras como "lavarse las manos, ventilar o utilizar mascarillas y, una vez que tengamos los síntomas de la infección, tratarlos con sustancias como antigripales”.
- La Comunidad de Madrid vende a una inmobiliaria mexicana un edificio por 31 millones para hacer viviendas de lujo
- La Comunidad de Madrid elevará más de un 85% el contrato dos veces desierto para diseñar una estación de metro en Los Ahijones
- Ismael Beiro, el ganador del primer ‘Gran Hermano’ que probó suerte en el mundo del 'trading' y quiso ser alcalde de Cádiz
- Radiohead renace en Madrid con un apoteósico concierto entre el rock épico y la rave desatada
- Este restaurante de Carabanchel sirve el menú del día más barato (y con seis primeros para elegir)
- Un hombre atrincherado, el gas abierto y 14 antidisturbios hospitalizados: Usera roza la tragedia
- El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
- Juanjo Bona, en pie de guerra: una romería improvisada en Madrid con la jota aragonesa por bandera