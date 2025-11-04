El presidente Xi Jinping se reúne con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Busan

El presidente Xi Jinping señaló que bajo nuestra orientación conjunta, las relaciones China-EE.UU. se han mantenido estables en general. China y EE.UU. deben ser socios y amigos. Esto es lo que nos ha enseñado la historia y lo que necesita la realidad. Dadas las diferentes condiciones nacionales, China y EE.UU. no siempre están de acuerdo entre sí, y es normal que las dos economías más importantes del mundo tengan fricciones de vez en cuando. Ante vientos, oleajes y desafíos, usted y yo, al frente de las relaciones China-EE.UU., hemos de mantener el rumbo correcto, navegar por este panorama complejo, y garantizar el avance estable hacia adelante del gran barco de las relaciones China- EE.UU.. Estoy dispuesto a continuar trabajando con usted para cimentar una base sólida para las relaciones entre China y EE.UU. y crear un buen ambiente para el desarrollo de ambos países.

El presidente Xi Jinping enfatizó que el desarrollo económico de China mantiene un buen ímpetu. En los primeros tres trimestres de este año, la economía de China ha aumentado un 5,2 por ciento, y el comercio de importación y exportación de bienes con el resto del mundo se ha expandido un 4 por ciento. No es un logro fácilmente conseguido dadas las dificultades domésticas y externas. La economía de China es como un vasto océano, grande, resiliente y promisorio. Tenemos la confianza y la capacidad de responder a todos los tipos de riesgos y desafíos. En su Cuarta Sesión Plenaria, el XX Comité Central del PCCh ha deliberado sobre y adoptado las recomendaciones para el plan de desarrollo económico y social nacional en los próximos cinco años. A lo largo de las más de siete décadas transcurridas, hemos venido trabajando de generación en generación sobre el mismo plan maestro para convertirlo en realidad. Nunca tenemos la intención de desafiar o sustituir a nadie. Nuestro enfoque siempre consiste en manejar bien los asuntos propios de China, mejorarnos a nosotros mismos, y compartir las oportunidades de desarrollo con todos los países del mundo. Y esto es un secreto importante del éxito de China. China profundizará aún más la reforma integral, ampliará la apertura, promoverá un desarrollo económico de mejor calidad con el aumento adecuado de la producción económica, y avanzará el desarrollo humano integral y la prosperidad común para todos. Esto también ampliará el espacio para la cooperación entre China y EE.UU..

El presidente Xi Jinping señaló que ambos equipos tuvieron un profundo intercambio de opiniones sobre importantes cuestiones económicas y comerciales, y llegaron a un consenso para resolver diversas cuestiones. Ellos deben elaborar y finalizar los siguientes pasos cuanto antes, y asegurar que los entendimientos comunes sean efectivamente defendidos e implementados, para inyectar confianza a ambos países y la economía global mediante resultados sólidos. Las relaciones económico-comerciales entre China y EE.UU. han experimentado altibajos recientemente, y esto también ha dado a ambas partes algunas inspiraciones. Las relaciones económico-comerciales deben continuar sirviendo como piedra de lastre y fuerza propulsora para las relaciones China-EE.UU., en lugar de obstáculo o punto de fricción. Ambas partes deben pensar en lo grande y tener en cuenta los beneficios a largo plazo de la cooperación, y de ninguna manera, caer en un círculo vicioso de represalia mutua. Ambos equipos pueden continuar sus diálogos con el espíritu de igualdad, respeto mutuo y beneficio mutuo, y recortar continuamente la lista de problemas y alargar la lista de cooperación.

El presidente Xi Jinping destacó que el diálogo es mejor que la confrontación. China y EE.UU. deben mantener comunicación mediante distintos canales y a diversos niveles para incrementar el entendimiento mutuo. Ambos países tienen un gran potencial para trabajar juntos en la lucha contra la inmigración ilegal, el telefraude y el lavado de dinero, la inteligencia artificial y la respuesta a enfermedades infecciosas. Los departamentos competentes deben fortalecer diálogos e intercambios, y realizar cooperación mutuamente beneficiosa. China y EE.UU. también deben tener interacciones positivas en plataformas regionales e internacionales. El mundo de hoy enfrenta muchos problemas difíciles. China y EE.UU. pueden asumir juntos sus responsabilidades como grandes países, y trabajar de la mano para llevar a buen término más empresas grandiosas, concretas y buenas por el bien de los dos países y el mundo entero.

China será anfitrión del APEC 2026, y EE.UU., la Cumbre del G20 el próximo año. Ambas partes pueden respaldarse la una a la otra en hacer ambos eventos productivos para promover el crecimiento económico mundial y mejorar la gobernanza económica global.

El presidente Xi Jinping se reúne con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Busan / Embajada China en España

El presidente Donald Trump dijo que es un gran honor reunirme con el presidente Xi Jinping. China es un gran país. El presidente Xi Jinping es un gran líder muy respetado y ha sido mi buen amigo durante muchos años. Siempre nos hemos llevado muy bien. EE.UU. y China siempre han tenido una relación fantástica, y esta será aún mejor. Haremos que tanto China como EE.UU. sean aún mejores. China es el mayor socio de EE.UU.. Juntos, nuestros dos países pueden llevar a buen término muchas empresas grandiosas para el mundo y tener muchos años de éxito. China será anfitrión del APEC en 2026 y EE.UU. albergará la Cumbre del G20 el próximo año. Esperamos que ambos sean exitosos.

Ambos presidentes acordaron fortalecer la cooperación en los ámbitos económico, comercial y energético, entre otros, y alentar más intercambios de pueblo a pueblo.

Ambos presidentes acordaron mantener interacciones de forma regular. El presidente Trump esperaba visitar China a principios del próximo año, e invitó al presidente Xi Jinping a visitar EE.UU.. Cai Qi, Wang Yi y He Lifeng, entre otros, estuvieron presentes en el encuentro.