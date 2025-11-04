Un nuevo capítulo de desarrollo compartido: La Cuarta Sesión Plenaria del XX Comité Central del PCCh y el futuro de China

Recientemente, se celebró con éxito en Pekín la Cuarta Sesión Plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh). Esta reunión, convocada en una etapa crucial hacia la consecución del objetivo de la modernización socialista básica, reviste una gran importancia para definir la dirección del desarrollo, la planificación estratégica y la cooperación internacional de China en los próximos cinco años. El pleno examinó y aprobó la Propuesta del Comité Central del Partido Comunista de China para la elaboración del XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social, que traza una hoja de ruta clara para el desarrollo del país hasta 2030.

El pleno hizo balance de los logros obtenidos en los últimos años. El período del XIV Plan Quinquenal ha sido una etapa extraordinaria. Frente a la pandemia del siglo, los riesgos geopolíticos y la incertidumbre de la economía mundial, China ha mantenido un funcionamiento económico estable y la estabilidad social general, alcanzando notables progresos en la innovación científica y tecnológica, así como en la transición ecológica. En los últimos cinco años, la economía china ha crecido a una tasa media anual superior al 5%, contribuyendo con más del 30% al crecimiento económico mundial. El valor añadido de la industria manufacturera de China ocupa desde hace años el primer lugar en el mundo, y la economía digital del país alcanzó los 65 billones de yuanes, representando más del 40% del PIB.

El pleno señaló que el período del XV Plan Quinquenal (2026–2030) será decisivo para lograr la modernización socialista básica. En los próximos cinco años, China continuará promoviendo el desarrollo de alta calidad, perfeccionando su sistema industrial moderno, acelerando la autosuficiencia científica y tecnológica, impulsando el crecimiento de nuevas fuerzas productivas, profundizando la reforma y apertura, expandiendo el mercado interno y construyendo una civilización ecológica de mayor nivel. El objetivo del desarrollo de China no se limita al aumento de su volumen económico, sino que busca elevar la calidad y la eficiencia del crecimiento, logrando la unidad entre la innovación, la transición verde y el bienestar del pueblo.

El pleno subrayó que la modernización al estilo chino es una modernización abierta. China seguirá ampliando la apertura institucional, promoviendo la liberalización y facilitación del comercio y la inversión, y fomentando la construcción conjunta de alta calidad de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, para que el mundo comparta las oportunidades del desarrollo de China. Asimismo, el país mantendrá firmemente su apoyo al sistema internacional, con las Naciones Unidas como núcleo, participará activamente en la reforma y cooperación de la gobernanza global y, promoverá la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Una China más abierta, segura e innovadora aportará, sin duda, un nuevo impulso a la recuperación económica mundial y al desarrollo común.

La Cuarta Sesión Plenaria del XX Comité Central del PCCh. / Embajada China en España

Durante los últimos cinco años, China ha alcanzado importantes avances en el desarrollo verde. La capacidad instalada de energías renovables superó los 1.500 millones de kilovatios, lo que representa más del 30% del total mundial; la producción y venta de vehículos de nueva energía ocupa el primer puesto mundial por noveno año consecutivo. Con acciones concretas, China está cumpliendo sus compromisos de alcanzar el pico de emisiones de carbono y la neutralidad de carbono, contribuyendo de manera destacada a la lucha global contra el cambio climático.

En este proceso, la cooperación pragmática entre China y España se ha profundizado constantemente, convirtiéndose en una parte importante de la cooperación entre China y Europa. España fue uno de los primeros países europeos en establecer relaciones diplomáticas con China, y durante los 52 años transcurridos, las relaciones bilaterales se han mantenido sanas y estables. Este año marca el 20.º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. En los últimos años, la cooperación bilateral en los ámbitos económico, cultural, científico, tecnológico y educativo ha dado resultados fructíferos. En 2024, el volumen del comercio bilateral superó los 50.000 millones de dólares, con un aumento cercano al 10% interanual. China se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes de España fuera de la Unión Europea. Los productos industriales españoles, como maquinaria-herramienta y componentes de automoción, así como productos agrícolas como aceite de oliva, vino, jamón y lácteos, han consolidado su presencia en el mercado chino. Al mismo tiempo, los vehículos eléctricos, electrodomésticos y productos fotovoltaicos chinos están mostrando un excelente desempeño en el mercado español, inyectando un nuevo dinamismo a la transición verde local.

La cooperación entre ambos países en los campos del desarrollo sostenible, la energía verde y la innovación es especialmente destacada. Empresas chinas participan en proyectos de energía solar en el sur de España, mientras que compañías energéticas españolas amplían sus asociaciones en el mercado de nuevas energías de China. Además, las inversiones conjuntas en terceros mercados, como América Latina, han progresado positivamente. Los intercambios educativos y culturales también han seguido creciendo: el número de estudiantes españoles en China ha aumentado más de un 30% con respecto a 2019, y más de 40 universidades españolas y chinas han creado centros de investigación conjuntos, construyendo puentes de comunicación para los jóvenes de ambos países.

Aunque China y España están separadas por la distancia, comparten un espíritu inclusivo y un profundo sentido histórico. Frente a los desafíos de la recuperación económica mundial, la transición energética y la transformación tecnológica, ambos países abogan por afrontar los cambios mediante la cooperación y lograr el beneficio mutuo mediante la colaboración. La celebración de la Cuarta Sesión Plenaria del XX Comité Central del PCCh ha marcado una dirección firme para el desarrollo futuro de China y ha infundido confianza y certidumbre al mundo, incluida España. Una China que sigue promoviendo la reforma y apertura, y que se mantiene firmemente en el camino del desarrollo pacífico, continuará siendo una fuerza importante para la prosperidad y la estabilidad mundiales.

Confiamos en que, mirando hacia el futuro, China y España tienen plena capacidad para, sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo y la cooperación abierta, trabajar juntas para abrir un nuevo y hermoso capítulo de desarrollo compartido.