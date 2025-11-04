Los esfuerzos conjuntos son esenciales para inyectar estabilidad a relaciones económicas y comerciales China- EE. UU.

La nueva ronda de conversaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, que concluyó el pasado domingo en Kuala Lumpur, Malasia, demostró una vez más que el diálogo y la cooperación siguen siendo el camino correcto a seguir por los dos países.

Durante las conversaciones, guiadas por los importantes consensos alcanzados por los dos jefes de Estado en sus conversaciones desde principios de este año, las dos partes sostuvieron intercambios de puntos de vista francos, profundos y constructivos sobre importantes cuestiones comerciales y económicas que preocupan a ambas, entre las que están las medidas de la Sección 301 estadounidense contra los sectores marítimo, logístico y de construcción naval de China, la extensión de la suspensión de los aranceles recíprocos, los aranceles relacionados con el fentanilo y la cooperación en aplicación de la ley, el comercio de productos agrícolas y los controles a la exportación.

Las dos partes acordaron elaborar los detalles específicos y seguir los procesos de aprobación nacional de cada parte.

La diplomacia de jefes de Estado desempeña un papel estratégico irremplazable para dirigir las relaciones chino- estadounidenses. En los últimos meses, bajo la guía de los importantes consensos alcanzados entre los dos presidentes, los equipos económicos y comerciales de las dos partes han tenido múltiples rondas de consultas y logrado consensos positivos.

Estos consensos reflejan el espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo, y han ayudado a dirigir las relaciones económicas y comerciales China-Estados Unidos hacia un desarrollo sólido, estable y sostenible.

Esto demuestra plenamente que para garantizar que los dos barcos gigantes de China y Estados Unidos naveguen juntos hacia adelante sin desviarse del rumbo ni perder velocidad, es esencial adherirse firmemente a la guía estratégica de los dos jefes de Estado e implementar plenamente los importantes consensos que han alcanzado.

La naturaleza de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos es de beneficio mutuo y cooperación mutuamente beneficiosa. Cuando ambas partes cooperan, ambas se benefician; cuando se enfrentan, ambas pierden. China y Estados Unidos comparten extensos intereses comunes y un amplio espacio de cooperación, y han establecido una configuración de complementariedad y beneficio mutuo en el ámbito económico y comercial.

Como las dos economías más grandes del mundo, China y Estados Unidos mantienen intercambios económicos y comerciales que se caracterizan por su gran escala, ricas dimensiones, amplia cobertura y diversidad de actores. Es natural que surjan diferencias. Cuando surgen desacuerdos y fricciones, ambas partes deben adherirse a los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de ganancia compartida, y buscar soluciones adecuadas para abordar las preocupaciones de la otra parte mediante el diálogo y la consulta en igualdad de condiciones.

Mantener el desarrollo estable de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos es benéfico para los intereses fundamentales de ambos países y pueblos, y satisface las expectativas de la comunidad internacional.

Las guerras arancelarias y comerciales no benefician a nadie. China siempre ha adoptado una actitud responsable, adhiriéndose a la postura fundamental de resolver las disputas mediante el diálogo y la consulta, y ha participado en múltiples rondas de conversaciones con Estados Unidos, en un esfuerzo por estabilizar las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

Durante esta ronda de conversaciones, ambas partes acordaron que bajo la guía estratégica de los dos jefes de Estado, harán pleno uso del mecanismo de consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos, mantendrán una comunicación estrecha sobre las respectivas preocupaciones en los ámbitos económico y comercial, y promoverán el desarrollo sano, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales para beneficiar a los dos pueblos y contribuir a la prosperidad global.

China y Estados Unidos son plenamente capaces de alcanzar el éxito mutuo y la prosperidad compartida, lo que beneficiará tanto a ambas naciones como al mundo. El progreso alcanzado en las conversaciones no ha sido fácil y debe ser salvaguardado conjuntamente.

Se espera que Estados Unidos trabaje en la misma dirección con China para implementar los importantes consensos alcanzados entre los dos jefes de Estado y los resultados de las conversaciones económicas y comerciales, fortalecer la confianza mutua, gestionar las diferencias, ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa e impulsar las relaciones económicas y comerciales bilaterales a nuevas alturas.