Rutinas de belleza en el extranjero: una de las tendencias de viaje que marcarán 2026
Según el informe Travel Trends de Skyscanner, los viajeros cada vez buscan experiencias más personalizadas
El turismo de belleza se ha convertido en un motor de decisión entre los españoles a la hora de elegir viajes en 2026. Comprar cosméticos, visitar centros de belleza o viajar para realizarse tratamientos específicos es una tendencia emergente para el 31% de los españoles que planea viajar el próximo año.
1 de cada 4 españoles afirma comprar productos de belleza locales que no encuentran en España y un 75% de la generación Z planea buscar algún tratamiento de belleza o tiendas de cosméticos durante sus viajes en 2026. Paula Cicuendez, farmacéutica y especializada en dermocosmetica considera que “cada vez más queremos dedicarnos tiempo para nosotros mismos y los viajes suponen la posibilidad de poder encontrar tratamientos o productos que no conocemos en nuestro país”
Junto con esta, otras seis tendencias marcan los gustos de los españoles según el estudio Travel Trends realizado por la plataforma Skyscanner. Según Rafael Olalla, experto en viajes para Skyscanner, los viajeros buscan conectar con sus pasiones: “con experiencias que les fomenten su propio bienestar, no tanto evadirse de la realidad sino extrapolar sus hobbies a los itinerarios de sus viajes”
La montaña, la literatura, los viajes en familia, los hoteles temáticos o los viajes en solitario para conocer gente también marcan tendencia en opinión de Rafael Olalla: “los viajeros están cambiando la forma de planificar sus viajes optando por itinerarios más selectos y más personales ya sea reconectar con la familia, visitar escenarios de grandes novelas o la montaña”.
El informe de Skyscanner analiza millones de búsquedas, reservas y encuestas a viajeros con el objetivo de descubrir cómo se transformarán los viajes el próximo año.
