El futuro de la central
Ecologistas critican la petición de prórroga para Almaraz: "La nuclear está parando la inversión en renovables"
Greenpeace, Movimiento Ibérico Antinuclear y Alianza Verde critican que Iberdrola, Endesa y Naturgy hayan trasladado al Gobierno su "disposición" para ampliar el calendario de cierre
El Periódico Extremadura
Greenpeace, Movimiento Ibérico Antinuclear y Alianza Verde han criticado que Iberdrola, Endesa y Naturgy hayan trasladado al Gobierno su "disposición" para ampliar el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, cuya clausura del primero de sus reactores está prevista para 2027. "La energía nuclear básicamente está parando las nuevas inversiones renovables y de almacenamiento que son necesarias", ha señalado a Europa Press el responsable de la campaña de fósiles y nuclear de Greenpeace, Francisco del Pozo.
Del Pozo se ha mostrado "consternado" ante el "cambio de paradigma". Desde su punto de vista, no se pueden cumplir las tres condiciones del Gobierno y a la vez ampliar la vida de Almaraz. "En el fondo lo que les están pidiendo las energéticas es que les subvencionen o que se les ayuden a disminuir sus costes", ha criticado. Más allá de ello, ha recalcado que la nuclear "no es la energía del futuro" y ha apuntado, entre otras cosas, al impacto medioambiental de Almaraz o a cómo el combustible nuclear genera una dependencia de combustible nuclear ruso y de sus países satélites. "Apostamos por el 100% renovable y ya es el momento", ha incidido.
Energía solar
Por otro lado, la portavoz de Movimiento Ibérico Antinuclear, Cristina Rois, ha opinado que esta petición de prórroga es "un paso para ganar tiempo" y ampliar la vida de las centrales cuando "haya un Gobierno del PP". Ha destacado entre otras cosas que el funcionamiento de Almaraz es "un impedimento" para el desarrollo de la energía solar en Extremadura. Al Gobierno le pediría que "no cediese". Más allá de ello, ha considerado que habría que aumentar la tasa Enresa y ha pedido "dejar de esconder" la dependencia de Rusia por el uranio. "Estamos financiando la guerra de Ucrania con parte de este combustible nuclear", ha lamentado.
Desde Alianza Verde han señalado que el Ejecutivo ha caído "en su propia trampa". Según han explicado, el Gobierno ha tenido la oportunidad de decir que se mantenga el calendario de cierre nuclear, pero en vez se eso ha "echado balones fuera" y ha puesto "una serie de condiciones", por lo que ahora se va a tener que sentar a estudiar la prórroga. "Las empresas eléctricas, que en 2019 pactaron con el gobierno el calendario para el cierre nuclear, ahora se desdicen para conseguir una prórroga. Siempre a costa del Estado. Un puro ejercicio de extorsión. Basta ya de chantajes", ha recalcado a través de su perfil en 'X' el coordinador de la formación, Juan López de Uralde.
Por el contrario, el presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', Fernando Sánchez, ha calificado la noticia como "buena". En declaraciones a Europa Press, ha indicado que espera que Transición Ecológica se siente a negociar "cuanto antes". "Queremos quitarnos de encima esa losa y apostamos incluso por un mantenimiento de la central viva al menos 60 años, como su planta gemela en Virginia (EEUU)", ha destacado.
- Dentro de la casa de Iker Casillas en La Finca, un exclusivo ático valorado en dos millones de euros
- Bajada del IBI y cambio en la tasa de basuras: así determina tu casa cuánto tendrás que pagar
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- Ni Legazpi, ni Argüelles: este es el barrio a diez minutos del centro de Madrid en el que baja el precio del alquiler
- El matemático ciego que controla satélites europeos desde Madrid: 'Trabajo para que todos podamos estar localizados en la Tierra
- El Retiro se convierte en un museo al aire libre con más de 30 coches históricos anteriores a 1930
- Este es el pueblo donde vive Lucas, el cantante de 'Andy y Lucas', a media hora de Toledo
- Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?