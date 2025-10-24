Farmacias Trébol visibiliza las cuestiones clave que afectan a la salud de la mujer
Octubre ha sido el mes de la salud de la mujer en Farmacias Trébol. Como parte de su campaña mensual de concienciación, la compañía ha desarrollado una serie de iniciativas centradas en la prevención, la formación y el acompañamiento, con especial atención al bienestar femenino en todas sus etapas.
Durante las últimas semanas, las farmacias de la red Trébol han visibilizado cuestiones clave como la menopausia, el cáncer de mama y la autoexploración, con el objetivo de promover hábitos saludables y facilitar el acceso a información útil y rigurosa.
Oncocórner: espacios que acompañan desde el conocimiento y la empatía
Así, cinco farmacias Trébol cuentan con el espacio Oncocórner, desarrollado en colaboración con el laboratorio Pierre Fabre. El personal de estos establecimientos está acreditado en oncoeducación y atención dermatológica para pacientes en tratamiento oncológico. Además, este mes dos de estos establecimientos han acogido talleres de maquillaje adaptado para mujeres con cáncer, enfocados en el uso de productos respetuosos con la piel sensible.
En paralelo, todas las farmacias con Oncocórner han distribuido un díptico informativo con los pasos para realizar correctamente una autoexploración mamaria, junto con camisetas de la campaña internacional Know Your Lemons, que promueve la detección precoz del cáncer de mama de forma visual y accesible.
Compromiso con la salud y la solidaridad
Trébol mantiene una colaboración estable con la Fundación Aladina, entidad que desde hace 19 años acompaña a niños y adolescentes enfermos de cáncer. Este trabajo conjunto se ha materializado en campañas de producto, becas deportivas y acciones de sensibilización, y continúa siendo parte del compromiso social de la compañía. En el marco de esta colaboración, Trébol prepara nuevas iniciativas solidarias que se activarán próximamente.
Cuidar: la forma de estar en el mundo de Farmacias Trébol
Todas estas acciones reflejan el compromiso de Trébol con una farmacia que cuida desde la cercanía, la especialización y la empatía. En palabras de Fernando Vélez, presidente de la compañía: “En Trébol entendemos que cuidar va más allá del medicamento. Es estar al lado de las personas en los momentos más delicados, con sensibilidad, conocimiento y humanidad”.
La empresa reafirma así su propósito de impulsar una farmacia útil, profesional y comprometida con la salud pública, en línea con su modelo de gestión integral que permite a los profesionales centrarse en la asistencia a los pacientes
- Hace 400 años había un almacén de hielo en el centro de Madrid: 'Como no había electricidad, se bajaba la nieve de la sierra
- Real Madrid - Juventus, el partido más caro de la historia de la fase liga de la Champions en el Santiago Bernabéu: 'Ya he asumido que no puedo ir asiduamente al estadio
- La estación Chamartín-Clara Campoamor da un paso más hacia su modernización con una nueva conexión directa a Cercanías y Metro
- Horcher, el restaurante que ni David Copperfield pudo hacer desaparecer: 'Somos una aldea gala en medio de Madrid
- El único pueblo de Madrid al que el agua aún llega en camiones cisterna: 'Nos estamos haciendo mayores y queremos mejoras
- Madrid aprueba una nueva rebaja del IBI e introduce el 'factor padrón' para la tasa de basuras en 2026
- Antonio Tejero, recién fallecido, pidió cumplir condena en la cárcel militar de Alcalá de Henares
- El 'efecto halo' o por qué Primark revolucionó la Gran Vía de Madrid: 'Ha protagonizado la revitalización comercial de la ciudad