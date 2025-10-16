Llevar adelante el espíritu de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing y promover el Nuevo y Acelerado Proceso para el Desarrollo Integral de la Mujer

Estimados colegas e invitados,

Señoras y señores, amigos todos,

Hace cinco años, propuse convocar otra reunión global de líderes sobre la mujer. Hoy, me complace mucho tener esta reunión con todos ustedes aquí en Beijing para conmemorar juntos el 30º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y discutir juntos sobre las formas para promover la causa global de la mujer. Quiero expresar, en nombre del Gobierno y el pueblo chinos, nuestras cálidas felicitaciones por la inauguración de la Reunión Global de Líderes sobre la Mujer.

Las mujeres desempeñan un papel importante en crear, promover y llevar adelante la civilización humana. Y la comunidad internacional tiene la responsabilidad compartida de avanzar la causa de la mujer. Hace 30 años, la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing estableció el objetivo elevado de “Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz”, y adoptó la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, documentos que marcaron hito. La igualdad de género ha sido grabada en la agenda de nuestro tiempo, animando al mundo entero en su inquebrantable búsqueda de este objetivo.

A lo largo de los últimos 30 años, guiada por el espíritu de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, la causa de la mujer ha venido avanzando en todo el mundo, añadiendo brillante esplendor al progreso de la civilización humana. La igualdad entre hombres y mujeres es ahora un consenso universal de la comunidad internacional. Esto ha sido incluido en la agenda de desarrollo y los objetivos prioritarios de desarrollo de la ONU, y 189 países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El entorno para la subsistencia y el desarrollo de la mujer ha venido mejorando.Cerca de 1.600 leyessobre derechos e intereses de la mujer han sido promulgadas por más de 190 países, y más y más países han elaborado planes nacionales de acción para mejorar el bienestar de la mujer. Se ha logrado progreso prominente en el empoderamiento de la mujer. El nivel educativo de la mujer ha venido elevándose, y las mujeres están jugando un papel aún más importante en los asuntos económicos, políticos, culturales y sociales. Un gran número de mujeres sobresalientes han dado un paso adelante para tomar el escenario internacional, viviendo así sus vidas al máximo y haciendo contribuciones con su sabiduría y fortaleza.

Señoras y señores, amigos todos,

Las mujeres en todos los rincones del mundo están unidas por un futuro compartido. En la actualidad, desafíos complejos todavía obstaculizan su desarrollo integral. Según las estadísticas, a nivel global, más de 600 millones de mujeres y niñas siguen sumidas en guerras y conflictos, y cerca del 10% de las mujeres y niñas siguen atrapadas en pobreza extrema. Mientras tanto, problemas profundamente arraigados como la violencia y la discriminación todavía persisten, la brecha digitalde género aún se estáampliando, y la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una elevada pero ardua tarea. Mirando al futuro, debemos repasar el propósito de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, y construir mayores consensos, ampliar los caminos hacia adelante y tomar acciones más concretas para acelerar el nuevo proceso del desarrollo integral de la mujer. Para tal fin, quiero hacer cuatro propuestas.

Primero, debemos fomentar juntos un entorno propicio para el crecimiento y el desarrollo de la mujer.Su desarrollo integral se consigue bajo la premisa de paz y tranquilidad. Nos es menester atenernos al concepto de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, y debemos salvaguardar la paz mundial, para que las mujeres puedan disfrutar de la luz de felicidad y tranquilidad y alejarse de la sombra de guerra y turbulencia. Hemos de fortalecer la protección de las mujeres y niñas en regiones golpeadas por guerras, conflictos, pobreza y desastres naturales, y apoyar el papel vital de la mujeren prevenir conflictos y reconstruir sus hogares. Debemos mejorar mecanismos contra violencia y combatir resueltamente todas las formas de violencia contra la mujer.

Segundo, debemos cultivar juntos un enérgico impulso para el desarrollo de alta calidad de la causa de la mujer. La modernización del mundo debe involucrar y beneficiar a las mujeres. Hemos de abordar proactivamente el desequilibrio y la insuficiencia del desarrollo de la mujer en todo el mundo, hacer que todas las mujeres compartan los frutos de la globalización económica, y fomentar efectivamente el desarrollo integral de la mujer. Necesitamos aprovechar las oportunidades de la nueva ronda de la revolución científico-tecnológica y la transformación industrial, y empoderar el desarrollo de alta calidad de la causa de la mujer mediante la innovación científico-tecnológica. Hemos de apoyar a las mujeres a desempeñar un papel aún más importante en el desarrollo verde, y esforzarnos por ayudar a las mujeres a brillar en la vida y hacer realidad sus sueños en esta era de la modernización mundial.

Tercero, debemos desarrollar juntos marcos de gobernanza para protegerlos derechos e intereses de la mujer. Necesitamosmejorar instituciones y leyes, introducir medidas de políticamástangibles y accesibles, canalizar más recursos sanitarios y educativos de calidad a todas las mujeres, y esforzarnos por que las mujeres disfruten plena e igualitariamente de los diversos derechos. Nos es menester promover un entorno social inclusivo y armonioso que libera a las mujeres de discriminación y prejuicio. Debemos ensanchar los canales para que las mujeres participen en y deliberen sobre asuntos políticos, y apoyar su amplia participación en la gobernanza del Estado y de la sociedad. Hemos de fomentar juntos un entorno que respeta a las mujeres, y convertir la igualdad de género en un valor común y un código de conducta abrazados por cada uno en nuestra sociedad.

Cuarto, debemos escribir juntos un nuevo capítulo en promover la cooperación global sobre la mujer. Hace poco, propuse la Iniciativa para la Gobernanza Global, llamando por un sistema de gobernanza global más justo y razonable con el enfoque centrado en el pueblo. Las mujeres son una fuerza importante para reformar y mejorar el sistema de la gobernanza global. Nos es menester respaldar a las mujeresen asumir sus responsabilidades históricas, permitiéndoles jugar un rol sustancial en la gobernanza global y compartir sus beneficios. Debemos apoyar el papel central de la ONU, instándola a prestar más atención alas necesidades de las mujeresde los países en desarrollo, crear plataformas de cooperación extensivas para las mujeres de todos los países, y seguir profundizando intercambios y aprendizaje mutuo, a fin de ayudar a las mujeres de todo el mundo a prosperar y brillar juntas.

Señoras y señores, amigos todos,

En China, la causa de la mujer siempre ha sido parte integral de los esfuerzos épicos por la modernización china. Gracias a años de arduos esfuerzos, China ha conquistado logros históricos y experimentado cambios históricos en su causa de la mujer. Hemos ganado la batalla más colosal de la historia humana contra la pobreza, y con ello hemos traído prosperidad moderada a 690 millones de mujeres, cumpliendo con antelación el objetivo de reducción de la pobreza de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Hemos reducido la tasa de mortalidad materna en cerca del 80% desde 1995, y nos hemos sumado a los países de ingresos medios y altos que llevan la delantera en indicadores esenciales de la salud materno-infantil. Hoy en día, las mujeres en China realmente “sostienen la mitad del cielo” en el desarrollo económico y social. Ellas representan más del 40% de la fuerza laboral, más de la mitad de los emprendedores de empresas de Internet, y más del 60% de todos los medallistas en los últimos cuatro Juegos Olímpicos de Verano. En la nueva era, las mujeres chinas, nunca antes tan confiadas y dinámicas, están tomando parte en el proceso entero de la gobernanza del Estado y de la sociedad. Ellas están luchando en las primeras líneas de la vigorización de las zonas rurales y la prosperidad común, así como de la innovación científico-tecnológica y la transición digital. Ellas están escribiendo un capítulo espléndido de la historia de la causa de la mujer en China. En la nueva marcha de la modernización china, cada mujer es protagonista.

China, a través de su propio desarrollo, proporciona activamente oportunidades y garantías para la causa global de la mujer. China ha iniciado el Día Internacional de Diálogo entre Civilizaciones, y establecido junto con la UNESCO el Premio de Educación de las Niñas y las Mujeres. China ha lanzado proyectos de bienestar público “pequeños y hermosos ”tales como “salud materno-infantil” y “campus felices”. China está promoviendo activamente intercambios y cooperación internacionales sobre la mujer en el marco de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, en la Organización de Cooperación de Shanghai, y dentro de otros marcos.

Con el fin de apoyar aún más el desarrollo de la causa global de la mujer, quiero hacer el siguiente anuncio. En los próximos cinco años, China donará otros 10 millones de dólares a ONU Mujeres; asignará una cuota de 100 millones de dólares al Fondo de China para el Desarrollo Global y la Cooperación Sur-Sur en aras de implementar proyectos de cooperación para el desarrollo a favor de mujeres y niñas en colaboración con organizaciones internacionales; lanzará 1.000 programas de bienestar “pequeños y hermosos” con asistencia china que tienen a mujeres y niñas como beneficiarias prioritarias; invitará a 50.000 mujeres a China para programas de intercambio y capacitación; y establecerá el Centro Global para la Construcción de Capacidades de la Mujer, destinado a realizar la construcción de capacidades y otras cooperaciones para el desarrollo con países y organizaciones internacionales pertinentes a fin de formarmás talentos femeninos.

Señoras y señores, amigos todos,

Tal como reza un antiguo dicho chino: “La dedicación constante produce una fragancia duradera”. Encontrándonos en este nuevo punto de partida histórico, que llevemos adelante el espíritu de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, tengamos presente el objetivo de la comunidad de futuro compartido de la humanidad, aceleremos el nuevo proceso del desarrollo integral de la mujer, y creemos juntos un futuro mejor para la humanidad.

Deseo pleno éxito a la Reunión Global de Líderes sobre la Mujer. Gracias a todos.