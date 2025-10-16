Escribir un nuevo capítulo en el desarrollo de la causa de las mujeres en el mundo

Del 13 al 14 de octubre se celebrará en Beijing la Cumbre Global de Mujeres. El presidente Xi Jinping asistirá a la ceremonia de apertura y pronunciará un discurso principal.

Este año se cumple el 30º aniversario de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. Hace 30 años, dicha conferencia adoptó la Declaración de Beijing y Plataforma de Acción, que se convirtió en un hito en el desarrollo de la causa de las mujeres a nivel mundial. 30 años después, bajo la iniciativa del presidente Xi Jinping, China organiza nuevamente esta Cumbre Global de Mujeres, atrayendo gran atención internacional.

China siempre ha cumplido sus compromisos. Mientras ha impulsado logros históricos en su propio desarrollo de la causa de las mujeres, también ha contribuido significativamente al avance global de esta causa. Desde la nueva era, el presidente Xi Jinping ha propuesto una serie de iniciativas e ideas importantes para promover la igualdad de género y el desarrollo integral de la mujer. En 2015, Xi presidió en la sede de la ONU en Nueva York una Cumbre Global de Mujeres, en la que presentó cuatro importantes propuestas, entre ellas la de “promover el desarrollo simultáneo de las mujeres y la economía y la sociedad”. En 2020, durante la reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU para conmemorar el 25º aniversario de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, presentó otras cuatro propuestas, entre ellas ayudar a las mujeres a superar el impacto de la pandemia.

Desde promover la construcción de una comunidad de destino común para la humanidad, hasta impulsar la implementación de la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global, la Iniciativa de Civilización Global y la Iniciativa de Gobernanza Global, China ha ofrecido soluciones sistemáticas para llevar a cabo la Declaración de Beijing y Plataforma de Acción.

La causa de las mujeres en China también ha alcanzado enormes logros: 690 millones de mujeres han accedido simultáneamente a una sociedad modestamente acomodada; las mujeres representan más de la mitad de los estudiantes en la educación superior, y el 45,8% de los trabajadores científicos y tecnológicos son mujeres. Estos logros provienen del respaldo institucional y del apoyo activo. La promoción de la igualdad de género y del desarrollo integral de las mujeres se ha incorporado al conjunto del desarrollo del socialismo con características chinas, con una serie de políticas y medidas que protegen y empoderan a las mujeres.

China también ayuda activamente a mujeres de otros países a alcanzar sus sueños. Practica el multilateralismo y lidera la promoción de agendas multilaterales y regionales de desarrollo femenino. Desde 2012, ha organizado cerca de 30 conferencias sobre mujeres en diversos marcos de cooperación, y ha establecido junto con la UNESCO el Premio a la Educación de Niñas y Mujeres. A través de programas concretos como el “Proyecto de Salud Maternoinfantil” y el “Programa Chunlei”, China empodera a las mujeres de los países en desarrollo para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo. Además, fortalece los intercambios culturales, compartiendo experiencias y logros en la causa de las mujeres; historias como la de Zhang Guimei se han difundido ampliamente en plataformas como la UNESCO.

En la actualidad, la causa de las mujeres en el mundo sigue enfrentando numerosos desafíos: más de 600 millones de mujeres y niñas viven aún en zonas de conflicto, y 2.000 millones carecen de protección social. En este nuevo punto de partida histórico, China está dispuesta a trabajar junto a todos los países para promover la igualdad de género y el desarrollo integral de las mujeres en todo el mundo, y aunar la fuerza femenina para construir una comunidad de destino compartido para la humanidad.