Cosentino lanza Éclos, su nueva marca de superficies minerales

Su desarrollo ha supuesto más de 28.000 horas de investigación y más de 1.500 horas en pruebas por parte principalmente de los equipos de I+D+i y Producto

Redacción

Madrid

Cosentino, líder global en la producción y distribución de superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño, presenta a nivel mundial Éclos, su nueva marca de superficies minerales dirigida al mercado de encimeras de cocina y baño. Este lanzamiento establece un hito en la industria al introducir una categoría completamente nueva: Inlayered Mineral Surface basada en la tecnología de diseño Inlayr.

Éclos combina prestaciones físico-mecánicas superiores, diseño con integración 3D, y una composición libre de sílice cristalina, incorporando asimismo más del 50% de materiales reciclados. Esta innovación refuerza el compromiso de Cosentino con la sostenibilidad y la seguridad en el entorno laboral.

“Desde nuestros inicios hemos apostado por liderar la innovación en lugar de seguir tendencias. Lo hicimos con Silestone, con Dekton, y más recientemente con Hybriq+. Éclos constituye un nuevo momento bisagra para nuestra industria, una evolución que responde a las necesidades reales del mercado y anticipa el futuro”, afirma Pilar Cosentino, CEO de Grupo Cosentino.

Al igual que Silestone en 1990 y Dekton en 2013, Éclos representa un nuevo punto de inflexión en la evolución de las superficies para la arquitectura y el diseño. Su desarrollo, en el que han participado 50 investigadores especializados en diferentes ramas, ha requerido más de 28.000 horas de investigación y más de 1.500 horas en pruebas por parte de los departamentos de I+D+i y Producto de la compañía española.

Realismo tridimensional

La tecnología Inlayr permite fabricar Éclos mediante un sistema de diseño por capas, que gracias a un avanzado proceso de ingeniería robótica, otorga a toda la superficie un diseño tridimensional con vetas y patrones únicos, tacto natural y una profundidad estética sin precedentes. El resultado es una superficie con diseño tridimensional integrado en el canto, y un realismo visual que redefine los estándares del sector.

Composición pionera

Éclos supone también un avance disruptivo en la composición de superficies minerales. La primera colección, que se lanzará a nivel global en los próximos meses, no contiene sílice cristalina en su formulación. Además, algunos colores incorporan hasta casi un 90% de material reciclado, con un porcentaje mínimo siempre del 50%, consolidando el enfoque de Cosentino hacia la economía circular.

Su composición y la formulación desarrollada específicamente para este nuevo producto, hace que Éclos cuente con una mejor flexibilidad, ductilidad y resistencia al impacto, lo que facilita su manipulación e instalación para marmolistas y profesionales del sector.

Por último, gracias a la tecnología Inlayr, Éclos ofrece una resistencia térmica superior de hasta 220ºC (428ºF), convirtiéndose en una solución ideal para encimeras de cocina y otras aplicaciones de alto rendimiento.

Un cambio de paradigma

En un contexto marcado por políticas proteccionistas, guerras arancelarias y crecientes preocupaciones sobre la seguridad de materiales como el cuarzo, Cosentino vuelve a marcar el rumbo con Éclos. Esta nueva superficie busca transformar el sector y ofrecer una alternativa segura, sostenible, de diseño y de alto valor añadido.

Según estudios recientes, el mercado global de encimeras crecerá a un ritmo del 3% anual hasta 2028, alcanzando los 50.000 millones de dólares y 650 millones de metros cuadrados, de los cuales 100 millones corresponderán a superficies minerales y porcelánicas. Estados Unidos se mantendrá como el principal mercado, mientras que los mayores crecimientos se esperan en Asia-Pacífico, Oriente Medio y países en desarrollo.

