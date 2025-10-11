'El Periódico de España' toma el pulso a la digitalización del mundo rural

El mundo rural se encuentra en plena transformación hacia un futuro cada vez más digital y tecnológico. Actualmente, la brecha digital sigue siendo una de las principales barreras que dificultan la implementación de soluciones innovadoras en sectores clave como la agricultura.

Conocer cómo se están aplicando tecnologías como los sensores, el big data o la inteligencia artificial en el mundo agroalimentario, cómo se está llevando a cabo la colaboración entre los entes públicos y privados para crear un ecosistema adaptado a las nuevas necesidades o la situación de España en este sector con respecto a la Unión Europea son algunas de las cuestiones que se abordarán en el encuentro Madrid agro-tech: del campo al futuro. Un evento que organiza EL PERIÓDICO DE ESPAÑA junto con ‘activos’, el vertical de economía y empresa de Prensa Ibérica, y que impulsa Agrobank, dentro del circuito Planeta Agro: la voz del mundo rural 2025, y que se celebrará el 14 de octubre, a las 10.00 horas, en Espacio 23 (calle General Oraá, 23) de Madrid.

Los interesados en acudir presencialmente al encuentro pueden inscribirse en este enlace.

Madrid agro-tech: del campo al futuro. / EPE

El evento arrancará con la mesa de expertos Madrid agro-tech: del campo al futuro, que estará moderada por la periodista Atala Martín, y contará con la participación de Carlos Javier López Sánchez, director AgroBank Comunidad de Madrid; Laura Martín, directora de I+D+I del Clúster de Agroalimentación de la Comunidad de Madrid (Madrifood); Valentín García Alcocer, vicepresidente de Estrategia de Innovación en Eatable Adventures; Francisco García Navarrete, presidente de ASAJA Madrid, e Irene Paredes, Co-CEO y cofundadora Innovarium.