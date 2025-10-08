La industria europea de los plásticos, al borde del precipicio por la pérdida de competitividad.

Las nuevas cifras publicadas hoy en Plastics the Fast Facts 2025 confirman el rápido y continuo declive de la competitividad de la fabricación europea de plásticos.

Pese a una modesta estabilización de los volúmenes de producción en 2024 (+0,4% hasta 54,6Mt) tras una contracción récord en 2023 (-7,6%), la cuota europea en la producción mundial ha seguido erosionándose, pasando del 22% en 2006 a apenas el 12% en 2024. Los ingresos de la industria también han caído en picado, de 457.000 millones de euros en 2022 a 398.000 millones de euros en 2024 (-13%).

El declive en Europa contrasta fuertemente con el auge industrial que se está produciendo en otras regiones. La producción mundial de plásticos aumentó un 4,1% el año pasado y un 16,3% desde 2018. Asia produce ya el 57,2% de los plásticos del mundo, y China, por sí sola, el 34,5% (tres veces más que toda la UE).

En palabras de Benny Mermans, presidente de Plastics Europe : "La industria europea de los plásticos se encuentra en un momento crucial. Mientras la innovación y las inversiones se aceleran en otros continentes, Europa se enfrenta a una disminución de la cifra de negocio y a una ralentización de la producción. Nuestra región necesita urgentemente apoyo político y marcos que revitalicen la inversión y garanticen unas cadenas de suministro sólidas y competitivas. Europa debe actuar ya. Es fundamental actuar con rapidez y decisión para garantizar el futuro de la producción local de plásticos y proteger los sectores estratégicos que dependen de la industria europea de los plásticos".

Los fabricantes europeos de plásticos se enfrentan a costes energéticos desorbitados, impuestos ambientales y elevados precios de las materias primas imprescindibles para producir materiales plásticos, que están erosionando la competitividad del sector y acelerando las ventas de activos y cierres de líneas y plantas de producción.

La balanza comercial negativa de polímeros plásticos de la UE27 ha mejorado ligeramente, pasando de -0,8Mt (millones de toneladas) en 2023 a -0,2 Mt en 2024, gracias a un aumento del 10% de las exportaciones. Sin embargo, los cambiantes regímenes arancelarios mundiales siguen representando una amenaza muy importante, teniendo en cuenta que Estados Unidos es la principal fuente de importaciones de polímeros en Europa, con un 18,9% del mercado, y el cuarto mercado de exportación de polímeros de la UE, con un 7,7% del mercado.

Virginia Janssens, directora general de Plastics Europe, añadió : "Los plásticos son y seguirán siendo un material esencial que sustenta la resiliencia, la innovación y la competitividad de la industria europea. Mantener un nivel suficiente de producción local evitará una dependencia excesiva y reforzará la seguridad de Europa. La industria europea de los plásticos se encuentra al borde del precipicio por la pérdida de competitividad. Las alarmas deberían sonar en la Comisión Europea y en las capitales de la UE. Nuestros líderes políticos deben decidir si Europa quiere desarrollar el primer ecosistema circular de plásticos del mundo o descarbonizarse mediante una mayor desindustrialización. El Clean Industrial Deal debe implementarse lo antes posible".

Plastics Europe pide medidas políticas urgentes a nivel europeo y nacional.

Éstas deben abordar la crisis de los costes energéticos en Europa, reforzar la aplicación de la legislación de la UE en sus fronteras y promover la inversión en la producción circular de plásticos en Europa. Es necesario fomentar una fuerte demanda de plásticos circulares* en el mercado mediante objetivos ambiciosos de contenido reciclado y otros incentivos. Además, la creación de un Observatorio del Comercio de Productos Químicos y Plásticos para supervisar los flujos comerciales en tiempo real contribuiría a garantizar unas condiciones equitativas en el comercio internacional, de forma que la industria y los funcionarios de la UE puedan responder rápidamente con medidas de defensa comercial cuando sea necesario.

El liderazgo de Europa en plásticos circulares está siendo eclipsado por China y el resto de Asia. Aunque los plásticos circulares representaron el 15,4% de la producción de la UE en 2024, esta cifra está más ligada al fuerte descenso en la producción de plásticos de origen fósil, con un 18,9 %, en lugar de a un crecimiento significativo de la producción circular.

En 2024, la producción total de plásticos circulares de la UE se mantuvo estable en 8,4Mt. El reciclado mecánico apenas aumentó un 2,7%, hasta los 7,7Mt, mientras que el reciclado químico permaneció estático en 0,11Mt, y los plásticos de origen biológico disminuyeron un 25%, hasta 0,6Mt (debido a la competencia de los biocombustibles con materias primas subvencionadas). En cambio, la producción mundial de plásticos circulares aumentó hasta los 43,9Mt en 2024, superando por primera vez el umbral del 10% de la producción mundial total. Cabe destacar que un único país, China, produjo 13,4Mt de plásticos circulares en 2024, casi el doble del volumen de Europa.