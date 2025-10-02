Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gerardo Mariñas presenta 'El Cambio Permanente', una guía esencial para liderar en tiempos de incertidumbre

Basado en su dilatada experiencia en dirección, comunicación y consultoría, el autor presenta un método estructurado con ejemplos reales

'El cambio permanente', de Gerardo Mariñas.

'El cambio permanente', de Gerardo Mariñas.

Redacción

Madrid

El directivo de agencias de comunicación, Gerardo Mariñas, publica su nuevo libro, 'El Cambio Permanente: Management efectivo para tiempos de incertidumbre', una obra que combina reflexión estratégica y herramientas prácticas para comprender y liderar en un mundo marcado por la transformación continua.

En un contexto en el que la innovación, la disrupción tecnológica y los cambios sociales, políticos y empresariales redefinen constantemente las reglas del juego, Mariñas ofrece un enfoque innovador para convertir la incertidumbre en una ventaja competitiva. Basado en su dilatada experiencia en dirección, comunicación y consultoría, el autor presenta un método estructurado con ejemplos reales y recursos aplicables que ayudan a:

  • Comprender el cambio y aprovecharlo como motor de transformación.
  • Desarrollar estrategias adaptativas para empresas y organizaciones.
  • Implementar un modelo de gestión ágil y eficaz.
  • Reforzar la resiliencia individual y colectiva en entornos dinámicos.

'El Cambio Permanente' trasciende el ensayo teórico y se convierte en una guía práctica para líderes, organizaciones y profesionales que buscan afrontar la incertidumbre con confianza. Entre los temas principales, destacan:

  • El modelo de análisis e interpretación de los diferentes tipos de cambio y su efecto en una organización
  • El nuevo paradigma del liderazgo: más humano, inclusivo y empático.
  • La cultura de la adaptabilidad: cómo construir organizaciones ágiles y resilientes.
  • La tecnología como motor de disrupción: inteligencia artificial, digitalización y automatización como catalizadores de nuevos modelos de negocio.

En palabras del propio autor: “El cambio ya no es una etapa, es el estado natural en el que nos movemos. Este libro es una invitación a comprenderlo, abrazarlo y gestionarlo con confianza”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
  2. ¿Por qué cierran los bares en Madrid? La mitad de los restaurantes no echa bien las cuentas
  3. Comienzan los ensayos de las aeronaves que participarán en el desfile del Día de la Hispanidad: así puedes verlas en Madrid
  4. Una incidencia en un tren corta la línea 9 de Metro a su paso por el centro de Madrid durante una hora y media
  5. Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
  6. La Flotilla a Gaza se acerca a la Franja, en directo: la Armada israelí rodea los barcos
  7. Cinco municipios madrileños, entre los 10 más ricos de España
  8. La Comunidad de Madrid pide un pacto de Estado energético para poder atraer a los centros de datos

El Toledo vence a domicilio al Sanse (0-1) y el Salto del Caballo volverá a disfrutar de un primera en la Copa del Rey

El Toledo vence a domicilio al Sanse (0-1) y el Salto del Caballo volverá a disfrutar de un primera en la Copa del Rey

Los termómetros en Madrid se aproximan a los treinta grados: pronóstico del jueves

Los termómetros en Madrid se aproximan a los treinta grados: pronóstico del jueves

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional para España: "La propuesta de Trump no tiene nada que ver con el cumplimiento del Derecho Internacional, es un engaño político"

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional para España: "La propuesta de Trump no tiene nada que ver con el cumplimiento del Derecho Internacional, es un engaño político"

Gerardo Mariñas presenta 'El Cambio Permanente', una guía esencial para liderar en tiempos de incertidumbre

Gerardo Mariñas presenta 'El Cambio Permanente', una guía esencial para liderar en tiempos de incertidumbre

Crean el primer genoma funcional diseñado con IA

Crean el primer genoma funcional diseñado con IA

El paro en la Comunidad de Madrid baja en 2.034 personas en septiembre y marca su nivel más bajo desde 2007

El paro en la Comunidad de Madrid baja en 2.034 personas en septiembre y marca su nivel más bajo desde 2007