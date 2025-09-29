Iniciativa para Gobernanza Global: es lo más oportuno, proporciona orientación y demuestra sentido de responsabilidad

El 1 de septiembre de 2025, una vez concluida la Cumbre de Tianjin de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y el secretario general de la OCS, Nurlan Yermekbayev, se reunieron conjuntamente con la prensa china y extranjera en el centro de prensa de la cumbre y respondieron a sus preguntas.

En respuesta a una pregunta de la prensa sobre la importancia práctica de la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG) para resolver las cuestiones y los desafíos globales, Wang Yi afirmó que este año se cumple el 80.º aniversario de la victoria en la Guerra Antifascista Mundial y de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este año histórico especial para continuar con los logros ya conquistados y abrir nuevos horizontes, el presidente Xi Jinping propuso solemnemente la IGG, aportando aún más la sabiduría china y presentando otra solución china para fortalecer y mejorar la gobernanza global.

Wang Yi dijo que la IGG es lo más oportuno. Actualmente, la situación cambiante nunca vista en una centuria está evolucionando con mayor celeridad, con frecuentes turbulencias regionales, un desarrollo económico obstaculizado, una creciente tendencia de antiglobalización, una presencia insuficiente de las reglas y del estado de derecho y un déficit de la gobernanza cada vez mayor. En este contexto, qué tipo de sistema de gobernanza global construir y cómo reformarlo y mejorarlo se están convirtiendo cada día más en interrogantes trascendentales a los que la comunidad internacional presta mucha atención. Este año es un gran año para la gobernanza global. La IGG presentada por el presidente Xi Jinping en este momento es muy oportuna y crucial. Se ajusta a las aspiraciones universales de los pueblos de todo el mundo y satisface las necesidades urgentes del mundo actual. Una vez propuesta, la IGG ha sido bien acogida y apoyada por los líderes de países y las organizaciones internacionales participantes, y sin duda recibirá un amplio reconocimiento por parte de la comunidad internacional.

Wang Yi dijo que la IGG proporciona orientación. En su discurso, el presidente Xi Jinping dejó claros los conceptos centrales de la iniciativa: adherirse a la igualdad soberana, atenerse al estado de derecho internacional, practicar el multilateralismo, abogar por el enfoque centrado en el pueblo y concentrarse en tomar acciones reales. Estos cinco conceptos exponen claramente los principios, los métodos y las vías que necesitan seguirse para reformar y mejorar la gobernanza global. La igualdad soberana es el requisito previo primordial para la gobernanza global. Todos los países, sean grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en los asuntos internacionales. La situación desigual en la que unos pocos países monopolizan la gobernanza global no debería continuar. El estado de derecho internacional es la garantía fundamental para la gobernanza global. El derecho internacional y las reglas internacionales son criterios comunes que deberían ser elaborados, defendidos y aplicados conjuntamente por todos los países. No hay ni debería haber excepciones al respecto. El multilateralismo es la vía básica para la gobernanza global. La gobernanza global es un asunto de todos, atañe a los intereses inmediatos de cada país y requiere la coordinación y la cooperación, en lugar del unilateralismo y la intimidación. El enfoque centrado en el pueblo es un valor clave inherente a la gobernanza global. En última instancia, la gobernanza global consiste en hacer realidad la aspiración de los pueblos de los diversos países de la región por una vida mejor y construir en común un mundo donde todas las personas gocen de la prosperidad y la paz. Tomar acciones reales es un principio relevante de la gobernanza global. La vitalidad de la gobernanza global reside en la práctica, su clave está en la acción y su objetivo fundamental es obtener resultados. Es menester basarse en las necesidades actuales y tener la mirada puesta en el futuro para resolver adecuadamente las cuestiones prácticas de interés para todos los países, especialmente para los países en desarrollo.

Las connotaciones espirituales de la iniciativa son coherentes con los propósitos y principios de la Carta de la ONU y tienen como objetivo apoyar firmemente el papel central de la ONU en los asuntos internacionales y promover a todos los países a participar en la reforma y la construcción del sistema de gobernanza global basándose en mecanismos multilaterales como la ONU, de modo que pueda avanzar con los tiempos y responder más eficazmente a los retos de los tiempos.

Wang Yi afirmó que la IGG demuestra el sentido de responsabilidad. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China siempre ha cumplido activamente sus debidas responsabilidades internacionales. El presidente Xi Jinping, con una amplia visión del panorama internacional y teniendo presente a todo el mundo, ha propuesto sucesivamente la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG), la Iniciativa para la Seguridad Global (ISG) y la Iniciativa para la Civilización Global (ICG) y ha llamado a todos los países a construir de la mano la comunidad de futuro compartido de la humanidad y un mundo abierto, inclusivo, limpio y hermoso de paz duradera, seguridad universal y prosperidad común, trazando el rumbo para el destino y el futuro de la humanidad. La IGG es otro bien público importante que el presidente Xi Jinping ha aportado al mundo, tras las tres iniciativas globales. Estas cuatro iniciativas globales tienen sus respectivas prioridades y pueden implementarse simultáneamente. Desde las cuatro dimensiones de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza, inyectan estabilidad y certidumbre a este mundo turbulento e inestable, demostrando el sentido de responsabilidad y el espíritu emprendedor de China en los asuntos internacionales. Ante un mundo repleto de cambios y desorden, China permanecerá en el lado correcto de la historia y del lado del progreso humano y del multilateralismo, defenderá la unidad en lugar de la división y abogará por la cooperación en vez de la confrontación. China se adherirá al concepto de gobernanza global de consultas extensivas, contribución conjunta y beneficios compartidos y fortalecerá la coordinación y la comunicación con la ONU y todas las partes para implementar conjunta y adecuadamente la IGG, promover la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y razonable y avanzar mancomunadamente hacia la comunidad de futuro compartido de la humanidad.