La Embajada de China en España celebró solemnemente la recepción con motivo del 76° aniversario de la fundación de la República Popular China

El 23 de septiembre, el Embajador Yao Jing y su esposa ofrecieron una recepción con motivo del 76º aniversario de la fundación de la República Popular China. A la recepción asistieron alrededor de mil invitados, entre ellos la Excma. vicepresidenta Segunda de España, Dña. Yolanda Díaz Pérez; el Excmo. vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el Ilmo. subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Xavier Martí Martí, así como representantes del gobierno central y local, de las Cortes Generales, de los partidos políticos, del ejército y la policía, de la industria y el comercio, de la cultura y la educación, de los medios de comunicación, de los cuerpos diplomáticos acreditados en España, así como estudiantes chinos y miembros de la comunidad de China en España.

El Embajador Yao presentó los grandes logros alcanzados por la República Popular China a lo largo de los 76 años desde su fundación, así como las cuatro iniciativas globales propuestas por el presidente Xi Jinping. Subrayó que este año marca el 20º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre China y España, expresando que China está dispuesta a trabajar con España para intensificar la implementación de los importantes consensos alcanzados por los líderes de ambos países e impulsar continuamente las relaciones bilaterales hacia nuevos niveles. La vicepresidenta Segunda, Dña. Yolanda Díaz, en representación del gobierno español, pronunció un discurso de felicitación y expresó su deseo de continuar profundizando la cooperación mutuamente beneficiosa entre ambos países. El vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, D. Alfonso Rodríguez, en su discurso, manifestó su voluntad de fortalecer los intercambios culturales y de pueblo a pueblo con China y agradeció las contribuciones de la comunidad china en España al desarrollo del país.

Los invitados también visitaron, en un ambiente cordial y amistoso, una exposición fotográfica sobre el desarrollo de China y una muestra del patrimonio cultura inmaterial, y valoraron altamente los logros de China.