Que las relaciones China-UE de los próximos 50 años sigan generando éxito mutuo y beneficios globales

En 1975, los líderes de la vieja generación de China y Europa, con extraordinaria audacia política y visión estratégica a largo plazo, rompieron la confrontación entre bloques y tomaron la decisión histórica de establecer relaciones diplomáticas entre China y la Comunidad Económica Europea (actualmente la UE). En 2001, China y la UE establecieron una Asociación Integral, elevada a Asociación Estratégica Integral en 2003. En 2014, durante su histórica visita a la sede de la UE, el presidente Xi Jinping propuso forjar una asociación China-UE de paz, crecimiento, reforma y civilización. En los últimos 50 años, China y la UE han logrado resultados fructíferos en intercambios y cooperación, generando éxito mutuo y beneficios globales. Un entendimiento y una perspectiva importantes son que ambas partes deben respetarse mutuamente, buscar puntos en común guardando las diferencias, mantener la apertura y la cooperación, y buscar el beneficio mutuo. Estos también son principios importantes y el rumbo acertado para las relaciones China-UE en el futuro.

El día 24 del mes en curso, la 25ª Cumbre China-UE se celebró con éxito en Beijing, donde los líderes de ambas partes emitieron una declaración conjunta sobre el cambio climático. Durante su encuentro con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente Xi Jinping presentó tres propuestas para el desarrollo futuro de las relaciones China-UE:

En primer lugar, ambas partes deben mantener el respeto mutuo y consolidar el posicionamiento de las relaciones China-UE como asociación. Si bien China y la UE difieren en historia, cultura, vías, sistemas y etapas de desarrollo, estas diferencias nunca han impedido el establecimiento de relaciones diplomáticas ni el desarrollo de los lazos bilaterales en el pasado, ni deberían obstaculizar su desarrollo en el futuro. Los desafíos actuales que enfrenta la UE no provienen de China, y no existen conflictos de intereses fundamentales ni contradicciones geopolíticas entre China y la UE. Los fundamentos y la tendencia predominante de las relaciones entre China y la UE, que se caracterizan por la cooperación sobre la competencia y el consenso sobre las diferencias, han permanecido constantes. China siempre aborda y desarrolla las relaciones China-UE desde una perspectiva estratégica y de largo plazo, considera a la UE como un polo importante en un mundo multipolar y apoya consistentemente la integración europea y la autonomía estratégica de la UE. Esperamos que la UE también respete el camino y el sistema elegidos por el pueblo chino, respete los intereses medulares y las principales preocupaciones de China, y apoye el desarrollo y la prosperidad de China. Las relaciones China-UE no están dirigidas contra terceros, ni dependen de ellos ni están sujetas a su control. Ambas partes deben profundizar la comunicación estratégica, aumentar la comprensión y la confianza mutua, y forjar una percepción correcta mutua.

En segundo lugar, las dos partes deben mantener la apertura y la cooperación y gestionar adecuadamente las diferencias y fricciones. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, el comercio anual entre China y la UE se disparó de 2.400 millones de dólares a 785.800 millones de dólares, y el volumen de inversión bilateral ha crecido de casi cero a 260.000 millones de dólares. La historia y la realidad muestran que la interdependencia no es un riesgo, y los intereses convergentes no son una amenaza. Impulsar la competitividad no debe depender de la construcción de muros o barreras, ya que desacoplarse y cortar las cadenas de suministro solo conducirán al autoaislamiento. “Reducir la dependencia” no debe conllevar una reducción de la cooperación. La relación económica y comercial bilateral, que por naturaleza es complementaria y de beneficio mutuo, debe y está en plenas condiciones de alcanzar un equilibrio dinámico mediante el desarrollo. El desarrollo de alta calidad y la apertura de alto nivel de China brindarán nuevas oportunidades y ampliarán nuevos espacios para la cooperación China-UE. Ambas partes deben profundizar las asociaciones verde y digital e impulsar la inversión y cooperación mutuas. Se espera que la UE mantenga abiertos sus mercados de comercio e inversión, ejerza moderación en el uso de herramientas económicas y comerciales restrictivas, y fomente un buen entorno empresarial para las empresas chinas que invierten y desarrollan negocios en la UE.

En tercer lugar, ambas partes han de practicar el multilateralismo y defender las normas y el orden internacionales. Ante elecciones cruciales entre guerra y paz, competencia y cooperación, o cerrazón y apertura, el multilateralismo y la cooperación basada en la solidaridad son las respuestas correctas. China y la UE deben defender conjuntamente las normas y el orden internacionales establecidos después de la Segunda Guerra Mundial, promover la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo adaptándose a los tiempos, y abordar juntos el cambio climático y otros desafíos globales, para que la antorcha del multilateralismo ilumine el camino de la humanidad. China y la UE deben apoyar la solución pacífica de las disputas internacionales a través de medios políticos. China siempre determina su posición basándose en los méritos intrínsecos del asunto en cuestión, aboga por promover las conversaciones por la paz, y propugna abordar tanto los síntomas como las causas fundamentales. China está dispuesta a fortalecer la coordinación con la UE para garantizar el éxito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) de este año en Belém y contribuir en mayor medida a la respuesta al cambio climático y la transición verde global. China también está dispuesta a realizar comunicaciones políticas y cooperación práctica con la UE en el campo de la inteligencia artificial, e impulsar conjuntamente un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva.

Este año marca el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas China-UE y el 80º aniversario de la fundación de la ONU, por lo que las relaciones China-UE han llegado a otro momento crucial en la historia. Tanto China como la UE son fuerzas constructivas que abogan por el multilateralismo y promueven la apertura y la cooperación. Cuanto más severa y compleja sea la situación internacional, más deben China y la UE fortalecer la comunicación, aumentar la confianza mutua y profundizar la cooperación. Ante la acelerada evolución de los cambios inéditos en un siglo y la situación internacional repleta de cambios y turbulencias, los líderes de China y la UE deben demostrar, una vez más, una visión de futuro y asumir responsabilidades, tomando decisiones estratégicas que respondan a las expectativas de los pueblos y resistan la prueba de la historia, asegurando firmemente la dirección correcta del desarrollo de las relaciones China-UE, esforzándose por abrir unos próximos 50 años aún más brillantes para las relaciones China-UE, y aportando más estabilidad y certidumbre al mundo.

España, como una gran nación europea, comparte con China una profunda amistad histórica y tradicional, y posee un sistema abierto con idéntica disposición al intercambio y aprendizaje mutuo que la cultura china. En los últimos años, China y España han desarrollado las vinculaciones binacionales con fluidez, convirtiéndose en importantes socios bilaterales de cooperación, comercio e inversión, lo que ha impulsado la prosperidad económica y el bienestar de sus respectivos pueblos. Desde hace tiempo, estos vínculos ya trascienden el ámbito bilateral y adquieren cada vez más una perspectiva global. Confiamos en que España siga desempeñando un papel activo en el desarrollo de las relaciones China-UE. Y en este nuevo hito histórico, China está dispuesta a planificar junto con España y la Unión Europea la cooperación futura, para que estas relaciones sino-europeas sigan generando éxito mutuo y beneficios globales durante los próximos 50 años.