Ed Sheeran inaugura la temporada de conciertos en el Metropolitano con dos llenos y una operativa sin fisuras

En declaraciones a los medios, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado que el estadio Riyadh Air Metropolitano "hasta el momento" no tiene ningún acta de infracción por superación de los límites acústicos, después de que este fin de semana actuara Ed Sheeran y ha recordado que “con todos los conciertos que se han celebrado en el Metropolitano hasta la fecha, en ninguno se ha levantado un acta de infracción de ruido y se han hecho los controles pertinentes".

Según fuentes del club consultadas, “no nos consta ninguna reclamación ni requerimiento formal por ruido, movilidad o seguridad. No obstante, en el caso de que se produjese alguna, estamos tranquilos y satisfechos con todas las medidas de control acústico implementadas, que han permitido cumplir de manera rigurosa y en todo momento con las limitaciones acústicas. Todas las mediciones realizadas durante ambas noches en el punto residencial más cercano han estado en todo momento por debajo de los límites permitidos”.

Aunque el foco estaba en el escenario, gran parte del éxito se cocinó entre bambalinas. Desde su inauguración en 2017, el Riyadh Air Metropolitano ha apostado por un modelo de grandes eventos integrado con su entorno. Su ubicación en una zona de baja densidad residencial y la distancia de más de 500 metros con las viviendas más próximas, además de su arquitectura, han sido determinantes.

Este año, además, el estadio ha incorporado nuevos muros acústicos y afinado aún más la calibración del sonido para evitar reverberaciones no deseadas. Un esfuerzo que ha sido reconocido públicamente por la promotora de la gira de Sheeran, que agradeció “los esfuerzos extra para garantizar el cumplimiento de las condiciones acústicas desde la primera nota hasta la última”.

El dispositivo de movilidad fue otro de los pilares. La nueva conexión directa del estadio con la M-40, estrenada esta temporada, permitió una descongestión rápida de los accesos. A ello se sumaron refuerzos en la línea 7 de Metro, 4.000 plazas de aparcamiento vendidas anticipadamente y una zona de taxis con salida directa a la M-40, que alivió la presión sobre las calles adyacentes. La zona exterior del estadio también jugó su papel. La Fan Zone, gestionada y limpiada por el propio club, permitió escalonar las llegadas y concentrar la actividad en un espacio de ocio previo al concierto, reduciendo al mínimo el impacto sobre las calles residenciales. En paralelo, los 21 camiones de la gira, que en otros recintos suelen bloquear avenidas enteras, accedieron directamente desde la M-40 sin interferir en el tráfico de las zonas residenciales y se estacionaron en las dársenas preparadas para hasta 150 autobuses. Otro hito silencioso.

REDES

Aunque la operativa no generó reclamaciones vecinales formales, sí se detectaron algunas críticas en redes sociales en cuentas residuales. Unas críticas que quedaron en el plano digital y no se tradujeron en denuncias ni se canalizaron por vías oficiales. Frente a estas voces, otros usuarios recordaban que el Metropolitano acumula más de siete años de actividad musical con licencia en regla y sin conflictos relevantes. No es casualidad: desde Bruce Springsteen a los Rolling Stones, pasando por Sheeran, todos han pasado por un estadio que parece haber entendido cómo celebrar sin molestar.

Con este doble éxito como carta de presentación, el Riyadh Air Metropolitano se consolida como uno de los recintos europeos mejor preparados para acoger giras internacionales sin desbordar la ciudad. En tiempos en los que el debate sobre el uso del espacio urbano gana peso, el ejemplo de este fin de semana apunta a una solución.