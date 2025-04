El presidente Xi Jinping se reúne con el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez

En la mañana del 11 de abril, el presidente Xi Jinping se reunió con el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez en la Casa de Huéspedes de Estado Diaoyutai en ocasión de su visita a China.

El presidente Xi Jinping señaló que actualmente, la acelerada evolución de los cambios mundiales nunca vistos en una centuria se entrelaza con los múltiples riesgos y desafíos. En este contexto, solo con solidaridad y colaboración entre los países, podremos defender la paz y la estabilidad del mundo y promover el desarrollo y la prosperidad globales. Cuanto más turbulenta y cambiante sea la situación internacional, más importante será mantener el excelente y estable desarrollo de las relaciones sino-españolas. Este año marca el 20º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral China-España, y China está dispuesta a forjar junto con España una Asociación Estratégica Integral de mayor determinación estratégica y más dinamismo de desarrollo, con miras a aumentar el bienestar de ambos pueblos, añadir impulsos a las relaciones sino-europeas y hacer mayores contribuciones en fomento de la paz, la estabilidad y el desarrollo del mundo.

El presidente Xi Jinping se reunió con el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez / Embajada China en España

El presidente Xi Jinping destacó que hay que tener una visión a largo plazo para entender y tratar las cosas. La amistad sino-española es una opción acertada tomada por ambos pueblos a base de la amistad tradicional, las necesidades reales y los intereses a largo plazo. Ambas partes han de seguir consolidando la base política de apoyo mutuo, tratándose con confianza mutua y respeto recíproco, y apoyándose en los respectivos intereses vitales y preocupaciones trascendentales, especialmente en los respectivos esfuerzos por defender la soberanía y la integridad territorial. Las demandas surgidas de la actualización del consumo y del potencial de la transformación industrial de los más de 1.400 millones de chinos darán un fuerte impulso a la economía global. China está dispuesta a trabajar junto con España para poner en pleno juego las ventajas de cooperación caracterizadas por los beneficios mutuos y la complementariedad, hacer valer los mecanismos de cooperación en economía, comercio, ciencia y tecnología, y explorar en profundidad el potencial de cooperación en áreas como nuevas energías, industria manufacturera de alta tecnología y ciudades inteligentes, para lograr más resultados de la cooperación mutuamente beneficiosa. Han de continuar la tradición amistosa de comprensión y afecto mutuos, dar continuidad al profundo afecto entablado entre ambos pueblos mediante los Juegos Olímpicos y los osos panda, forjar nuevas marcas doradas de actividades como Feliz Año Nuevo Chino, y ampliar la magnitud del envío mutuo de estudiantes, para que más jóvenes se conviertan en nuevas fuerzas en fomento de la amistad entre ambos países. Tanto China como España son fuerzas positivas en pro del multilateralismo, la apertura y la cooperación, por lo que ambas partes han de promover la construcción de un sistema de gobernanza global justo y razonable, defender la paz y la seguridad del mundo, y promover el desarrollo y la prosperidad comunes.

El presidente Xi Jinping manifestó que China siempre considera a la Unión Europea (UE) como un importante polo del mundo multipolar, y es el principal país grande que apoya explícitamente el desarrollo y robustecimiento de la UE como una fuerza unida. Bajo las actuales circunstancias, forjar juntas una asociación China-UE de paz, crecimiento, reforma y civilización reviste un relevante significado real. China y la UE deben mantenerse firmes en considerarse como socios y desarrollar la cooperación con una visión abierta. China se encuentra en disposición de celebrar junto con la UE el 50º aniversario de sus relaciones diplomáticas, para promover las relaciones sino-europeas a abrir nuevos horizontes sobre los logros conquistados, y llevarlas hacia un rumbo de estabilidad estratégica y éxito mutuo, en mayor beneficio para los pueblos chino y europeo, así como para la comunidad internacional.

El presidente Xi Jinping conversa con el presidente Pedro Sánchez / Embajada China en España

El presidente Xi Jinping recalcó que en las guerras arancelarias no hay ganador. El que va en contra del mundo terminará aislándose a sí mismo. A lo largo de las más de 7 décadas, China siempre se ha desarrollado de manera independiente y con arduos esfuerzos, nunca ha dependido de la gracia de nadie ni ha temido ninguna represión injustificada. No importa cómo cambie la situación externa, China va a afianzar la confianza, mantener la determinación, y concentrarse en hacer bien sus propias cosas. China y la UE son por igual principales economías del mundo y firmes defensoras de la globalización económica y el libre comercio. El monto de ambas economías ha superado un tercio del mundial, y ambas han entablado una relación económica estrechamente entrelazada. China y la UE deben cumplir con sus responsabilidades internacionales, salvaguardar juntas la corriente de la globalización económica y el entorno del comercio internacional, y boicotear juntas los actos unilaterales e intimidatorios, para defender no solo los propios derechos e intereses legítimos, sino también la equidad y la justicia internacionales, así como las reglas y el orden internacionales.

El presidente español Pedro Sánchez conversa con el presidente chino Xi Jinping / Embajada China en España

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez indicó que los 20 años de la Asociación Estratégica Integral China-España siempre han sido marcados por el respeto mutuo y la cooperación amistosa, y han sido fiel testigo de la constante profundización y desarrollo de los lazos bilaterales. Bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, China ha logrado extraordinarios éxitos de desarrollo, y hecho importantes aportes a la prosperidad y estabilidad del mundo. España otorga importancia a sus vínculos con China, y se adhiere firmemente a la política de una sola China. España está dispuesta a mantener los intercambios de alto nivel con China, profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa con China en terrenos como comercio, inversión, innovación científico-tecnológica y energía verde, y reforzar los intercambios en ámbitos como educación, cultura y turismo, llevando así las vinculaciones bilaterales a nuevos peldaños. China es importante socio de cooperación de la UE. España siempre apoya el desarrollo estable de las relaciones UE-China. La UE está comprometida con el libre comercio abierto, se dedica a defender el multilateralismo, y rechaza la imposición unilateral de aranceles. En las guerras comerciales no hay ganador. Frente a la situación internacional tan compleja como severa, España y la UE están en disposición de reforzar comunicación y colaboración con China, para salvaguardar el orden comercial internacional, responder de la mano a desafíos como el cambio climático y la pobreza, y defender los intereses comunes de la comunidad internacional.

Ambas partes también intercambiaron opiniones sobre temas como la crisis de Ucrania.

Wang Yi asistió a la reunión.