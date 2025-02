Wang Yi: Una fuerza constructiva firme en un mundo cambiante

El 14 de febrero de 2025, hora local, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, asistió a la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM o MSC, por sus siglas en inglés) y pronunció un discurso titulado Una fuerza constructiva firme en un mundo cambiante en la sesión “Conversación con China”.

Wang Yi dijo que un mundo multipolar no solo es una inevitabilidad histórica, sino que también se está convirtiendo en una nueva realidad. Promover la construcción de un mundo multipolar igualitario y ordenado es otra propuesta trascendental presentada por el presidente Xi Jinping y representa una sincera expectativa de China de un mundo multipolar. China sin duda será un factor de certidumbre en este sistema multipolar y se esforzará por ser una fuerza constructiva firme en un mundo cambiante. Wang Yi expuso cuatro opiniones de China sobre la multipolarización.

En primer lugar, es importante abogar por el trato en pie de igualdad. Los órdenes desiguales están destinados a desaparecer, y la democratización de las relaciones internacionales es imparable. La igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades y la igualdad de reglas deberían transformarse en los principios básicos de un mundo multipolar. China aboga por la igualdad entre todos los países sin importar su tamaño y llama a aumentar la representatividad y el derecho a la voz de los países en desarrollo en el sistema internacional. Cada país debería tener su voz escuchada. Cada país debería poder encontrar su lugar y desempeñar su papel en un paradigma multipolar.

En segundo lugar, es necesario respetar el Estado de derecho internacional. Los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proporcionan una orientación fundamental para manejar las relaciones internacionales. También son una relevante piedra angular de un mundo multipolar. El paradigma multipolar no debe ser un estado de desorden. Sin normas y estándares, uno puede estar en la mesa ayer, pero terminar en el menú mañana. Los grandes países necesitan tomar la iniciativa en el cumplimiento de sus palabras y la defensa del Estado de derecho, y no deben decir una cosa y hacer otra, ni participar en un juego de suma cero. China defiende firmemente la autoridad del Estado de derecho internacional y cumple activamente con sus responsabilidades y obligaciones internacionales. Nunca practica el excepcionalismo, ni mucho menos la selección selectiva. Está brindando la mayor certidumbre en este mundo incierto. Cabe destacar que no debería haber dobles raseros en el cumplimiento del derecho internacional. El respeto por la soberanía y la integridad territorial de todos los países debería significar apoyo a la reunificación completa de China.

En tercer lugar, es menester practicar el multilateralismo. Frente a los desafíos globales, ningún país puede salvarse solo, y el enfoque de “nosotros primero” en las relaciones internacionales solo conduce a un resultado de “perder-perder”. La ONU es la plataforma central para practicar el multilateralismo e impulsar la gobernanza global. Se debería consolidar los cimientos de este edificio, en lugar de destruir sus pilares. Hay que asumir las responsabilidades en la gobernanza de las difíciles cuestiones globales, en vez de buscar únicamente intereses propios. Hace falta abordar los desafíos comunes con solidaridad, en lugar de recurrir a la confrontación entre bloques. China aboga por el concepto de gobernanza global de consultas extensivas, contribución conjunta y beneficios compartidos. China ha defendido firmemente la autoridad y el estatus de la ONU, ha cumplido con seriedad el Acuerdo de París y ha propuesto e implementado la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG), la Iniciativa para la Seguridad Global (ISG) y la Iniciativa para la Civilización Global (ICG), proporcionando bienes públicos para mejorar la gobernanza global.

En cuarto lugar, es imperativo adherirse a la apertura y la ganancia compartida. El mundo multipolar debería ser uno en el que todos los países se desarrollen juntos. El proteccionismo no ofrece salida, y los aranceles arbitrarios no producen ganadores. El desacoplamiento y el corte de cadenas privan de oportunidades, y un “pequeño patio con vallas altas” solo acaba limitándose a uno mismo. Se debería perseverar en una cooperación abierta y apoyar un mundo multipolar igualitario y ordenado con una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva. China mantiene su compromiso de compartir oportunidades de desarrollo con todos los países, y se dispone a promover la articulación entre la construcción conjunta de la Franja y la Ruta y la estrategia “Global Gateway” (Portal Global) de la Unión Europea (UE), para empoderarse mutuamente y empoderar al mundo entero.

Wang Yi: Una fuerza constructiva firme en un mundo cambiante / Embajada China en España

Wang Yi enfatizó que China siempre ha considerado a Europa como un polo importante en el mundo multipolar. Las dos partes son socios, no rivales. Este año se cumple el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la UE. Aprovechando esta oportunidad, China está dispuesta a trabajar con la parte europea para profundizar la comunicación estratégica y la cooperación mutuamente beneficiosa y contribuir a un futuro brillante de paz, seguridad, prosperidad y progreso para el mundo.