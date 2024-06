China prorroga la exención temporal de visado facilitando los intercambios de personas

Con la finalidad de promover aún más el intercambio de personas entre China y el extranjero, en mayo del presente año, China ha decidido prorrogar la política de exención temporal de visados para los nacionales de doce países, incluido España, hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2025.

Los portadores del pasaporte ordinario de los países correspondientes estarán exentos de los requerimientos de visado para la entrada en China por motivos de negocio, turismo, visita a familiares y tránsito por un período que no exceda los quince días. Los nacionales cuyo motivo de viaje no sea uno de los anteriores o cuyo período de estancia exceda los quince días, y los portadores de otro tipo de pasaporte o documento de viaje, seguirán necesitando solicitar su visado chino antes del viaje.

Desde la implementación de la política de exención temporal de visado chino en diciembre del año pasado, la Embajada de China en España ha recibido muchas consultas de amigos extranjeros sobre los métodos de implementación y detalles específicos de la política. Para facilitar que todos comprendan mejor la política y organicen adecuadamente su itinerario, se explica la situación de la siguiente manera:

Primero, los extranjeros que cumplan los requisitos de exención de visado pueden permanecer continuamente en China hasta las 24:00 horas del decimoquinto día natural a partir de la fecha de entrada. Se debe viajar a China con su pasaporte ordinario válido, cuyo período de validez debe corresponder a la necesidad del viaje. Los que posean documentos que no sean pasaportes ordinarios, como documento de viaje, documento temporal o de emergencia, etc., no podrán entrar en China con la política de exención de visado.

Además del pasaporte, se recomienda llevar consigo carta de invitación, reserva de billete de avión y hotel y otros documentos que demuestren el motivo de viaje. La política de exención de visado no es aplicable a las personas que vengan a China por motivo de trabajo, estudio o reportaje.

Segundo, los que cumplan los requisitos de exención de visado pueden partir de cualquier país fuera de China. La política de exención de visado chino es aplicable a todos los puertos marítimos, terrestres y aéreos abiertos a los extranjeros (salvo que las leyes y reglamentos o los acuerdos bilaterales se expresen en otro sentido).

Si llegan a China por su propio medio de transporte, deberán someterse a los procedimientos de entrada y salida de su propio medio de transporte de acuerdo con las leyes y reglamentos establecidos en China. Siempre que cumplan las condiciones, se viaje en grupo turístico o de forma individual, se puede aplicar la política de exención de visado. Los menores están sujetos a las mismas condiciones que los adultos en virtud de la política de exención de visado.

Tercero, los extranjeros que cumplan las condiciones pueden entrar varias veces en China con exención de visado. En la actualidad, no hay ninguna restricción sobre el número de visitas o el número total de días de estancia, pero deben prestar atención al hecho de que no se les permite realizar actividades incompatibles con el motivo de su entrada en China. Si necesita prolongar su estancia por un motivo razonable y justificado, después de entrar en China en aplicación de la política de exención de visado, deberá solicitarse un permiso de estancia o residencia ante los departamentos de administración de entrada y salida de las autoridades de seguridad pública.

Además, con el motivo de proporcionar más facilidad y comodidad al trabajo y vida de los extranjeros, China publicó en marzo la Guía sobre pago para los extranjeros que vienen a China, que explica cómo acceder y utilizar diversos servicios de pago.

Los usuarios extranjeros ya pueden vincular sus tarjetas de crédito internacionales, incluidas Visa y Mastercard, a plataformas como Alipay y WeChat Pay. Por lo demás, Alipay ha aumentado su servicio de idiomas a 16 desde los dos anteriores (chino e inglés), incluyendo el español. Recientemente, muchos operadores de telecomunicaciones han tomado medidas para mejorar la calidad del servicio y han agregado nuevos puntos de servicio para que los extranjeros puedan solicitar el número de teléfono móvil con más conveniencia.

China seguirá proporcionando un entorno de viaje seguro, cómodo y conveniente. Damos la bienvenida a más amigos extranjeros para que vengan a China y conozcan una China verdadera tridimensional e integral.