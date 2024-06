Descubre este verano el rincón de la Costa Brava que fue escenario de 'La Casa del Dragón'

Enclavado en el corazón de la Costa Brava y a tan solo una hora de Barcelona se encuentra el escenario de series españolas como 'El Inocente', 'La Mano de Hierro', 'Bienvenidos al Edén' o superproducciones internacionales como 'Uncharted', 'House of the Dragon' o 'Mrs. Davis'. Y es que Lloret de Mar es un destino único para disfrutar del verano, un rincón del litoral catalán que ha sido siempre el epicentro turístico de esta costa, conocida por sus pueblos con encanto y playas y calas rodeadas de espacios naturales típicos del clima Mediterráneo.

Y no solo es un destino de ocio. Se trata de un municipio con propuestas para los amantes de la cultura, para los más activos y para aquellos que tan solo quieran desconectar y relajarse durante sus vacaciones disfrutando de su entorno natural repleto de actividades.

¿Qué hacer en Lloret de Mar?

Llegado el momento de escoger el destino de vacaciones, es importante tener en cuenta algunas cosas. Lo más importante es la oferta de experiencias a disfrutar. En este sentido, Lloret de Mar cuenta con propuestas de todo tipo y para todos los públicos.

Las playas y calas de Lloret de Mar

Las playas y calas son, sin duda, uno de los alicientes de la Costa Brava. Y Lloret de Mar no se queda corto. Las cinco playas de Lloret de Mar cuentan con la bandera azul y combinan playas más extensas con todos los servicios como la playa de Lloret y la de Fenals en las que practicar cayac, padel-surf o parasailing, con calas vírgenes como Cala Boadella, considerada una de las más bellas de Europa, o la playa de Santa Cristina y Cala Treumal en el excepcional paraje de Santa Cristina.

Una familia observa Playa Fenals, en Lloret de Mar. / EPE

Al final del paseo marítimo y a los pies del Castillo de Lloret se encuentra Sa Caleta, una pequeña cala con barquitas de pescadores; y Cala Canyelles, la playa de moda y más alejada del núcleo urbano, con el único puerto náutico del municipio.

Actividades para toda la familia en Lloret de Mar

Lloret de Mar también es un gran destino para disfrutar de actividades en contacto con la naturaleza. El Camí de Ronda, que une los dos extremos de la Costa Brava, Blanes y Portbou, pasa por Lloret de Mar y enlaza Blanes y Tossa ofreciendo un recorrido junto al mar ideal para pasear por los acantilados de la Costa Brava pasando por pasarelas, miradores con vistas al mar y rincones únicos llenos de vegetación mediterránea. ¡Lugares en los que no se puede parar de hacer fotos!

Ciclismo en Lloret de Mar. / EPE

No solo eso, ya que se le suma que Lloret es un destino ideal para pasar unos días con los más pequeños de la casa. El municipio organiza diferentes actividades familiares para descubrir el entorno natural como salidas de snorkel, gimcanas o talleres de biología marina. Si lo que se busca es un poco más de adrenalina, entonces las propuestas incluidas en el proyecto Lloret Adventure son las mejores: buceo, kayaking, coastering, speedboat, etc.

En Lloret se encuentra también el parque Acuático Water World, uno de los más grandes de Europa.

La música, la danza, el circo y otras artes escénicas son protagonistas las tardes/noches de verano en Lloret de Mar, el Lloret Outdoor Summer Festival hace vibrar a sus visitantes a través de todo tipo de actuaciones al aire libre y gratuitas.

Concierto en el Lloret Outdoor Summer Festival. / EPE

Qué ver en Lloret de Mar

No solo hay actividades, pues este municipio de la Costa Brava cuenta con diferentes atractivos turísticos que merece la pena visitar. Para entender el vínculo de Lloret de Mar con el mar, no hay nada mejor que el Museu del Mar, situado en Can Garriga, una casa indiana del siglo XIX enclavada frente al mar en el paseo de Jacint Verdaguer. Un viaje apasionante por la historia de Lloret de Mar, desde que su gente se dedicaba a la construcción de barcos en la playa hasta los viajes de ultramar a las Américas, entre otras.

Paseo de Jacint Verdaguer en Lloret de Mar. / EPE

Lloret de Mar cuenta con un rico patrimonio cultural que va desde la época íbera, con el yacimiento del Turó Rodó o el de Puig de Castellet, a la Edad Media con construcciones como la masía de Can Saragossa, las ermitas de Sant Quirze y de las Alegries o el Castell de Sant Joan, situado entre las playas de Lloret de Mar y Fenals. El casco histórico del municipio cuenta con otras construcciones destacadas como la casa modernista de Can Font o la iglesia de Sant Romà, con sus coloridas cúpulas modernistas. También es recomendable pasear por el Cementerio Modernista, uno de los mejores ejemplos de arte fúnebre más destacados del siglo XIX en Catalunya.

Cúpula de la iglesia de Sant Romà en Lloret de Mar. / EPE

A medio camino entre la Playa de Fenals y Cala Boadella se encuentra la joya de la corona del patrimonio lloretense, los Jardines de Santa Clotilde. Estos jardines, diseñados por Rubió i Tudurí y miembros de la Ruta cultural europea de Jardines Históricos, son un espacio de arquitectura laberíntica, con esculturas, rodeado de naturaleza y con las mejores vistas de la Costa Brava, hacia Cala Boadella, un rincón único para relajarse.

Jardines de Santa Clotilde en Lloret de Mar. / EPE

Alojamiento y gastronomía en Lloret de Mar

Lloret de Mar cuenta con diferentes tipos de alojamiento: campings, pensiones, apartamentos y hoteles. De estos últimos, algunos cuentan con pequeños parques acuáticos propios (instalaciones splash) y son ideales para viajar con niños; ahora bien, las personas que prefieran entornos libres de peques, encontrarán una amplia oferta de hoteles “Adult Only”.

A esto se suma también su amplia oferta gastronómica. Cocina de esencia mediterránea con productos de proximidad además de propuestas internacionales para poder disfrutar de comida de otros rincones del planeta. Una gastronomía que además apuesta fuertemente por la cocina saludable como el proyecto Little Foodies, dedicado a la restauración infantil buena, sana y sostenible.