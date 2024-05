Alejandro Cabrera : “Ser cuidador de pandas es el mejor trabajo del mundo”

La popularidad de la que goza el oso panda se debe, en gran medida, a esas características físicas que lo hacen tan diferente, como el color de su pelaje que le sirve para protegerse de las bajas temperaturas del clima de montaña donde viven o para camuflarse y pasar desapercibidos. Otras peculiaridades que le hacen único es un pseudopulgar o sexto dedo para poder agarrar mejor su alimento favorito, el bambú o que una especie catalogada como carnívora se alimente de bambú y adopte esas posturas, sentado, apoyando su espalda.

En su país de origen han convertido esta especie un emblema nacional siendo uno de sus tesoros más preciados. Actualmente, en China, existen varios centros de cría e investigación del Oso Panda Gigante en la región de Sichuan, siendo la Base de investigación y cría del Oso Panda de Chengdú una de las más grandes e importantes. Es, precisamente, de esta Base de donde proceden muchos de los osos panda que podemos encontrar en las diferentes instituciones zoológicas que los albergan en Europa, entre ellas, el Zoo Aquarium de Madrid.

Cada día, los visitantes manifiestan a los cuidadores la suerte que tienen y el privilegio que debe suponer trabajar con ellos y se preguntan: ¿cómo se cuida a los osos panda?

Cuando se es cuidador de osos panda, como ha sido el caso de Alejandro durante más de 11 años, es difícil imaginar la felicidad que se siente al empezar el día, cuidando de estos animales tan especiales y contribuyendo a la conservación del Oso Panda Gigante en cooperación con el Gobierno de China y colaboración directa con la Base de Investigación y Cría de Chengdú.

Todos los días se les ofrece el bambú fresco que necesitan para su alimentación, entre 50-60 kilogramos, entre los que eligen las partes preferidas como brotes, hojas, según la especie del bambú y la época del año. Es muy importante lavarlo bien para que esté fresco y apetecible. No hay nadie que conozca mejor las preferencias que sus cuidadores, se cuida incluso el detalle de la colocación del bambú en los lugares donde se encuentran más confortables comiendo. “Los cuidadores estamos pendientes que no les falte de nada y así, día tras día, construir una relación de confianza”.

El oso panda es uno de los grandes emblemas de China. / Embajada China

“Les enseñamos entrenamientos médicos que facilitan que sean ellos mismos quienes participen en su propio cuidado veterinario, para obtener muestras de sangre o hacer una ecografía. Es gracias a esa relación de confianza como conseguimos que el entrenamiento sea un momento divertido y enriquecedor.”

Uno de los momentos más increíbles para Alejandro ha sido participar en el proceso de reproducción y cría. Las peculiaridades reproductivas de esta especie hacen que durante muchos meses todas las personas encargadas de su cuidado estén expectantes, ya que la compleja estrategia de reproducción del panda mantiene en la incertidumbre hasta el último minuto, cuando expulsa una o dos crías de apenas 180 gramos.

Alejandro recuerda una de las experiencias más bonitas el 6 de septiembre de 2021 a las 8:29 de la mañana, el nacimiento de los últimos gemelos que nacieron en Madrid. “Después de estar acompañando durante toda la noche a nuestra hembra Hua Zui Ba, nació el primero de los gemelos. Estaba presente y fui testigo directo del acontecimiento más maravilloso al que puede asistir un cuidador de panda en toda su carrera profesional.”

El 50% de los partos de oso panda es gemelar, pero en la naturaleza la hembra solo puede hacerse cargo de una de sus crías. En los parques zoológicos y gracias a la innovación en el método de intercambio de crías de la Base de pandas de Chengdú, se consigue que ambas salgan adelante.

Los osos panda son un símbolo de paz y belleza. / Embajada China

Los cuidadores del zoo y el equipo veterinario junto con el personal que viaja desde la Base de Chengdu juegan un papel importantísimo ayudando a que salgan adelante los dos pequeños. “Cuando tienes la oportunidad de disfrutar de cómo se comporta la madre con sus crías, cómo las amamanta y la delicadeza cuidándolas, el trabajo se convierte en privilegio.”

Lo que casi nadie sabe es que cuando los pandas que están en los zoológicos alcanzan una cierta edad, deben regresar a la Base de pandas de Chengdú donde continuar formando parte del programa de conservación de esta especie.

En el regreso de la familia panda, el pasado 29 de febrero, a Chengdu dos de sus cuidadores de Madrid, Alejandro y Rebeca, acompañaron a la pareja Bing Xing y Hua Zui Ba junto a sus crías (Chulina y los gemelos You You y Jiu Jiu) durante las once horas de vuelo directo Madrid-Chengdu. Estuvieron con ellos sus primeros días en la Base de pandas, aportándoles esa seguridad de estar con alguien. “Escuchando nuestra voz les transmitíamos la seguridad que les hiciera sentir que estaban en casa y de esta manera, ayudarles a adaptarse a su nuevo hogar”.

Ahora una nueva pareja de osos panda llega a Madrid, una nueva etapa repleta de ilusiones y esperanzas para su especie comienza de nuevo. “Lo afrontamos con alegría y expectación. El orgullo, el privilegio y la satisfacción del trabajo de todos los que formamos parte del Zoo de Madrid te hace sentir que estás contribuyendo a preservar esta especie en el mundo con su conservación, cría e investigación en las últimas décadas. Ser cuidador de pandas es el mejor trabajo del mundo”.