Mensaje de Año Nuevo del embajador chino Yao Jing

Saludos a todos los lectores. Agradecemos su interés y atención hacia las relaciones sino-españolas.

La civilización china y la española se atraen y se asemejan; prueba de ello son los intercambios entre ambas a lo largo del tiempo y la profunda amistad entre los dos pueblos. Se establecieron relaciones diplomáticas en 1973, y en 2005 se forjó la Asociación Estratégica Integral China-España. El presidente Xi Jinping realizó una exitosa visita de Estado a España en 2018, ocasión en la cual se emitió una declaración conjunta que marcó la nueva era de la Asociación Estratégica Integral China-España.

Este año es el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España. A lo largo de este año, las relaciones sino-españolas han logrado un mayor desarrollo, consolidándose la confianza mutua política, continuando el avance de la cooperación económica y comercial, siendo los intercambios culturales variados y abundantes, profundizándose la amistad entre los pueblos. El presidente Xi Jinping indicó que, durante este medio siglo, las relaciones entre China y España han tenido un desarrollo sano y feliz, lo que se debe, fundamentalmente, a que ambas partes han preservado la aspiración original de establecer relaciones diplomáticas, marcadas por el respeto, la igualdad y el beneficio mutuo, y han persistido en seguir el camino acertado para mantener una relación amistosa entre países con diferentes culturas y sistemas. China otorga mucha importancia al desarrollo de las relaciones sino-españolas y valora la amistad con España y entre los pueblos. En un nuevo punto de partida, China está dispuesta a trabajar con España por el desarrollo común y el apoyo mutuo con miras a avanzar la asociación estratégica integral china-española a un nuevo nivel.

En vísperas del Año Nuevo de 2024, en nombre de la Embajada de China en España, ¡me gustaría desear a todos nuestros lectores y a sus familias un feliz Año Nuevo, buena salud y mucha felicidad! Deseo que las relaciones entre China y España sean cada vez mejores y que la amistad entre los pueblos siga profundizándose.

50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y España: inventario de logros en diversos campos

China y España han mantenido contactos de alto nivel y han consolidado una confianza política mutua. El 9 de marzo de este año, el presidente Xi Jinping y el Rey Felipe VI intercambiaron mensajes de felicitación por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España. Durante los días 30 y 31 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en la Conferencia Anual del Foro de Boao para Asia y visitó China. Durante su visita, el presidente Xi Jinping, el primer ministro Li Qiang y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, mantuvieron respectivamente reuniones y conversaciones con el presidente Sánchez. La visita fue todo un éxito e inyectó un fuerte impulso al desarrollo de las relaciones entre ambos países. Además, los dos países han mantenido una buena comunicación y coordinación sobre asuntos bilaterales y multilaterales de interés común.

Tren China-Europa que hace el trayecto de Yiwu (China) a Madrid. / Embajada china

Las relaciones económicas y comerciales avanzan de forma estable y la cooperación es fructífera. China es actualmente el quinto socio comercial de España y su principal aliado comercial fuera de la Unión Europea. Los productos agrícolas y alimentarios españoles, como la carne de cerdo, el jamón ibérico y el aceite de oliva, gozan de gran aceptación en el mercado chino, y España se ha convertido en el principal proveedor de carne de cerdo en China. Además, en marzo de este año se firmaron oficialmente los protocolos fitosanitarios para la exportación de caquis y almendras a China, lo cual indica que pronto ingresarán productos relacionados al mercado chino. No se trata únicamente de manjares exquisitos, España también ha participado activamente en importantes muestras, como en la Exposición Internacional de Importaciones de China durante 6 años consecutivos, lo que ha aumentado significativamente la visibilidad de diversos productos españoles en China. Los productos de belleza, tejidos y ropa de manufactura española son altamente valorados por los consumidores chinos, al tiempo que las imponentes máquinas-herramienta españolas también están experimentando un crecimiento en el vasto mercado chino.

En el marco del Año Cultural y Turístico China-España, se han celebrado una serie de actividades festivas y variadas, que tuvieron una buena acogida. Desde su inauguración en marzo, se han celebrado más de 200 eventos. Entre ellos, el que más llama la atención es, sin duda, la exposición El Legado de las Dinastías Qin y Han: los Guerreros de Xi’An en el Museo Arqueológico de Alicante que, con sus 200.000 entradas hasta el 17 de noviembre, se ha convertido en la exposición más visitada del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ). Otros proyectos artísticos como la exposición Seasonal Proximities de Cao Yuxi, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guangzhou, la Danza del León de Shenzhen, el Rainbow Chamber Singers de Shanghai y el Teatro Acrobático de Hunan, entre muchos otros, han sido muy bien acogidos por el público español. Por su parte, el Diálogo sobre Turismo entre China y España y el Foro de Cooperación Editorial y Literatura han servido como plataformas para que profesionales de los círculos culturales y turísticos de los dos países intercambien sus opiniones.

Las políticas de visados chinos se optimizan constantemente para facilitar el intercambio de personas. A lo largo de estos años, la Embajada de China en España ha aplicado una serie de ajustes en las políticas de visado y entrada para extranjeros con el fin de facilitar el intercambio de personal. Primero, a partir del 15 de marzo, los requisitos de la solicitud y emisión de visado chino volvieron completamente al estándar antes de la covid-19. Segundo, desde el 11 de agosto hasta el 31 de diciembre del año 2023, está permitido que los solicitantes de visado chino del tipo M (comercio), L (turismo), Q2 (visita familiar), G (tránsito) o C (tripulación) con una o dos entradas que cumplan los requisitos, están exentos de la toma de huellas dactilares. Tercero, en septiembre se publicó el formulario de solicitud actualizado. La optimización implica un total de 7 puntos principales y 15 subpuntos, lo que reduce el contenido textual del formulario. Por último, se ha eliminado el requisito de cita previa para las solicitudes del visado chino, se ha reducido la tasa del visado al 75% de la anterior, y se ha aplicado la exención temporal de visado chino, es decir, los portadores del pasaporte ordinario español están exentos de visado para la entrada en China con el motivo de negocio, turismo, visita familiar y tránsito por un período que no exceda los 15 días. Además, la Embajada de China en España ha abierto un cauce verde para la solicitud de visado del personal que participa en La Cumbre de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, los Juegos Asiáticos, los Juegos Paralímpicos Asiáticos, la Feria de Cantón, la Exposición Internacional de Importaciones y los Juegos Mundiales Universitarios, etc.

China y Unión Europea tienden puentes en su 24 reunión de líderes

El 7 de diciembre de 2023 se celebró la 24.ª reunión de líderes China-Unión Europea. El presidente Xi Jinping se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El primer ministro Li Qiang copresidió el encuentro con los dos líderes de la UE.

La danza de leones, una actividad cultural china, celebrada en Madrid. / Embajada china

Este año se cumple el vigésimo aniversario del establecimiento de la asociación estratégica integral entre China y la UE. El presidente Xi Jinping señaló que China y la UE son dos importantes fuerzas que impulsan la multipolarización, dos enormes mercados que apoyan la globalización y dos grandes civilizaciones que abogan por la diversidad. En la actual situación internacional, en la que nos enfrentamos a crecientes turbulencias, las relaciones China-UE tienen una importancia estratégica e influencia global y atañen a la paz, la estabilidad y la prosperidad mundial. La economía de China mantiene un buen impulso de crecimiento constante. China está promoviendo un desarrollo de alta calidad y una apertura al exterior de alto nivel, y está dispuesta a considerar a la UE como un socio clave en la cooperación económica y comercial, un socio prioritario en la cooperación científica y tecnológica, y un socio fiable en la cooperación en las cadenas industriales y de suministro, en busca de beneficios mutuos, ganancias compartidas y el desarrollo común. Ambas partes también necesitan intensificar los intercambios culturales y entre pueblos y facilitar el intercambio de personas.

La modernización china y la integración europea son opciones estratégicas tomadas respectivamente por las dos partes con la vista puesta en el futuro. China y la UE deberían respetarse y apoyarse mutuamente, fortalecer la sinergia de estrategias de desarrollo y lograr un desarrollo común. La Iniciativa de la Franja y la Ruta es una plataforma abierta que ha aportado beneficios tangibles a más de 150 países y pueblos en el mundo. China tiene la voluntad de seguir avanzando en la construcción conjunta de alta calidad de la Franja y la Ruta, incluida la articulación con el plan Global Gateway (Portal Global) de la UE, con el fin de ayudar, de manera conjunta, a los países en desarrollo a acelerar su desarrollo.

El Gobierno de China abre su convocatoria de becas para el curso 2024-2025

El Ministerio de Educación de la República Popular China, de acuerdo con el Plan Ejecutivo suscrito con el Gobierno español, convoca doce nuevas becas para el curso académico 2024-2025.

Concierto ‘Por muchas razones canto’ del coro Shanghai Rainbow Chamber Singers. / Embajada China

Los solicitantes podrán consultar toda la información en la página web de la Embajada China y en la del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación Superior. Las solicitudes podrán presentarse del 7 de diciembre de 2023 al 9 de enero de 2024, ambos días inclusive.

A mediados de julio de 2024 se publicará el resultado de la convocatoria y habrá una comunicación individual a los beneficiarios de las becas.