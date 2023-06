La Academia Latina de la Grabación elige a Equipo Singular como su partner estratégico de comunicación en España

Equipo Singular tiene como misión generar contenidos relevantes y estimulantes para sus audiencias.

La Academia Latina de la Grabación ha elegido a Equipo Singular como su partner estratégico de comunicación en España. La agencia de comunicación, con más de 27 años de experiencia en la gestión de eventos y campañas de primer nivel para las principales marcas nacionales e internacionales presentes en España, será la encargada de la comunicación corporativa e institucional, de la gestión de medios y líderes de opinión, y del asesoramiento logístico de la organización internacional.

La Academia Latina de la Grabación ha escogido a Equipo Singular en un momento de especial relevancia para la organización ya que es la primera vez que los Latin GRAMMYs se celebran fuera de los Estados Unidos, un hecho histórico que inicia una nueva etapa para el galardón internacional más importante del mundo dedicado a la música latina.

Entre otros eventos que se celebrarán hasta 2025, el próximo mes de noviembre tendrá lugar en Sevilla la Semana Latin GRAMMY que comprende la Gala a la Persona del Año, la Presentación de los Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase —que reconoce a los nominados a la categoría de Mejor Nuevo Artista—, una recepción para los nominados de este año y la 24a. Entrega Anual del Latin GRAMMY®.

La Academia Latina de la Grabación se suma así a la cartera de clientes de Equipo Singular compuesta, entre otros, por el grupo Möet Hennessy, Logitech Group, Zalando, grupo Osborne, Rabat o Loewe Perfumes.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN

ACERCA DE EQUIPO SINGULAR

Equipo Singular es una agencia de comunicación estratégica y creativa que tiene como misión ayudar a sus clientes a generar contenidos relevantes y estimulantes para sus audiencias que les ayuden a conectar y a posicionarse adecuadamente en la mente del consumidor. Un equipo formado por más de 50 profesionales entre planners, creativos y especialistas en medios, marketing de influencers, social media y eventos que trabajan juntos para encontrar soluciones más allá de lo esperado.