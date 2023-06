"Creemos en la fuerza de la belleza para empoderar a los individuos"

Jorge Zorrilla

Ainhara Viñarás, directora general en España de la división Prestige de la compañía Shiseido, asegura que la diversidad es un valor muy importante para las empresas y señala las iniciativas que lleva a cabo su entidad para promover la igualdad.

¿Qué importancia tiene la diversidad de género para el sector empresarial?

Creo firmemente que la diversidad es positiva, nos sirve para aceptar otros puntos de vista, genera un ámbito de tolerancia y respeto hacia los demás y sus ideas reportan una mayor creatividad, autoestima y confianza, lo que beneficia también a la empresa. Es algo que deberíamos tener en cuenta en el día a día . En este aspecto, abogo por la igualdad dentro de la diversidad. La diversidad es un valor muy importante para las compañías: de género, de raza, de formación, o cultural. Eso es lo que enriquece a las personas y a las empresas.

Estoy convencida de que las organizaciones pueden liderar los cambios sociales mediante la inclusión de nacionalidades, razas, edades, estilos de vida y de trabajo, carreras, para poder así tener profesionales de talento que lideren el crecimiento del mañana. Algunas acciones como empoderar económicamente a las mujeres o premiar la diversidad ya se pueden ir implementando. Es importante que también los hombres hagan su trabajo en este sentido.

¿Es el sector de los cosméticos exclusivo para mujeres?

Creemos firmemente en la diversidad. No solo contamos con productos para mujeres, también tenemos una amplia variedad de artículos para hombres. En nuestra empresa abrazamos la diversidad y como señala nuestro claim: ‘Love the difference’, nos reconocemos y respetamos mutuamente en todas las formas que nos hacen únicos, como género, edad y nacionalidad, así como formas de pensar, para hacer realidad la filosofía corporativa de Shiseido. Trabajamos en la creación de nuevo valor fomentando la diversidad y la inclusión en el puesto de trabajo.

Nuestro objetivo es construir una cultura que respete y apoye la diversidad de nuestra fuerza laboral. Al capacitar a personas de diversos orígenes, estamos creando un entorno en el que cada empleado se siente valorado e incluido.

¿Qué compromisos de Shiseido están enfocados al empoderamiento de las mujeres a través de la belleza?

Como empresa cosmética dirigida en su mayor parte a las mujeres, sin duda, tenemos una responsabilidad con la sociedad. Creemos firmemente en el poder de la belleza para empoderar a los individuos. Shi-sei-do significa La Casa que contribuye a mejorar la calidad de vida, uno de nuestros propósitos desde los inicios. En Shiseido celebramos la belleza de la imperfección y compartimos que la autenticidad y singularidad residen en las grietas que forman parte de nuestra historia, nos hacen únicos y definen nuestra identidad. Los tres principios por los que nos regimos son: avanzar en la igualdad de género; empoderar de las personas a través del poder de la belleza, y promover el respeto de los Derechos Humanos.

¿Cuáles son las iniciativas de Shiseido que promueven la igualdad y la diversidad?

En Europa, el grupo Shiseido implantó en 2017 el programa SHEseido para empoderar a las empleadas. Por otro lado, con el Supporting Female Researchers, trabajamos para aumentar la promoción de mujeres investigadoras en Japón, que se mantiene en un nivel bajo del 16,9% en comparación con las naciones occidentales. En 2007, establecimos la beca científica para mujeres investigadoras de Shiseido, que brinda financiación a diez mujeres investigadoras por año. En 2020, su decimotercer año de funcionamiento, la subvención otorgó a cada investigadora un millón de yenes.

Hasta la fecha, hemos contribuido a los logros de investigación de 129 investigadoras en Japón. Además, apoyamos la educación de mujeres y niñas socialmente desfavorecidas en todo el mundo para que puedan ser más autosuficientes. La marca global de maquillaje y tratamiento de lujo Clé de Peau Beauté y UNICEF se han unido para beneficiar a 5,7 millones de niñas a través de programas de educación, empleo y empoderamiento con la renovación de su colaboración.

¿Qué hace falta para que las mujeres ocupen altos cargos en las empresas?

Hacen falta referentes, no puedes querer ser alguien que no sabes que existe. Por eso, hay que dar voz a todas estas mujeres brillantes que nos pueden guiar e inspirar. Hay que expresar abiertamente esas aspiraciones para poder progresar porque parece que, en especial a las mujeres, nos cuesta mucho expresar nuestras aspiraciones. No podemos dar por hecho que nuestros jefes las van a conocer y quién mejor que nosotras para explicar con detalle lo que queremos.

¿A qué desafíos se enfrentan ahora las mujeres en el ámbito laboral?

La brecha salarial sigue siendo una de las preocupaciones principales de las mujeres. También la equiparación de las condiciones y el acceso a las reducciones de jornada, los permisos de paternidad o las excedencias son otros de los objetivos que quedan por conquistar. Solo un 2% de los permisos de maternidad se transfieren al hombre. Por último, creo que el sexo femenino es el que ocupa los puestos menos valorados de la mayoría de los sectores. En este sentido, queda todavía un largo camino por recorrer.