Los expertos, optimistas ante las perspectivas de un nuevo ciclo inversor

Jorge Zorrilla

Los mercados financieros y la economía mundial experimentan en la actualidad un profundo proceso de transformación. Con la pandemia y la guerra de Ucrania como telón de fondo, la inflación y la subida de los tipos de interés son ahora la preocupación principal de los inversores internacionales, que tratan de vislumbrar cómo puede finalizar este año y cuáles son las nuevas perspectivas para el sector financiero.

Los retos actuales de la renta fija, la evolución de los mercados a ambos lados del Atlántico, el horizonte que ofrecen los mercados emergentes y el potencial de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial son algunas de las cuestiones que centraron la atención de un encuentro con expertos celebrado en Madrid para analizar las oportunidades de inversión que hoy se abren.

Bajo el título 2023, ¿cambio de las reglas del juego?, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, junto a Self Bank y seis gestoras internacionales, organizaron un nuevo evento en el marco del Ciclo Nacional de Conferencias para Inversores que impulsa Prensa Ibérica. "En 2023 nos hemos dado cuenta de que muchas de las reglas que veníamos aprendiendo de años anteriores han cambiado totalmente", comentó Victoria Torre, responsable de Oferta Digital de Self Bank, y moderadora de la primera mesa redonda. "Uno de estos cambios tiene que ver con la inflación y con la renta fija, que vuelve otra vez a rentar, y otro con los tipos de interés. Venimos de una larga era de tipos en cero y ahora los bancos centrales están empezando a subirlos", remarcó.

Inés del Molino, directora de Cuentas de Schroders, reconoció que esperaba que los tipos de interés muy bajos fueran a durar mucho tiempo. "No esperábamos una reacción al alza de la inflación tan de golpe", añadió. A pesar de que el nuevo escenario no era el que se preveía hace solo dos o tres años, "es bienvenido", en su opinión, porque "por fin la renta fija es atractiva y nos genera rentabilidades", enfatizó.

Lorenzo Coletti, senior sales manager de Pictet AM Iberia & Latam, aseguró, por su parte, que mientras el 2020 "fue el año de las infecciones; 2021 lo fue de las grandes inyecciones monetarias para poder sostener la economía; 2022, el de la inflación, y este, el 2023, puede ser un año de importantes cambios, que ya estamos viendo, por ejemplo, en el efecto de la subida de tipos, que está dando una cara distinta a ciertos activos, sobre todo de renta fija". Coletti advirtió que "hoy todo el mundo ha vuelto a mirar al mercado monetario" y que "el problema que tenemos ahora es que hay cientos de miles de millones de euros en depósito o en cuentas corrientes que no están remuneradas, y estamos perdiendo poder adquisitivo y patrimonio por culpa de la inflación".

"Es importante saber cuáles son las consecuencias de esta inflación y la política monetaria de los bancos centrales porque, en un momento dado, tendrán que actuar para ver si esto va a impactar en el crecimiento económico", apuntó. En esta misma línea, Jorge Díaz, senior sales director de Eurizon AM, recordó que "estamos en un proceso de normalización; lo que no era normal es tener los tipos a cero durante diez años". "No es una sorpresa que haya inflación", añadió.

Díaz subrayó que "el dinero que se genera tiene que ir capitalizando en las distintas capas de la sociedad" y que cuando llega al final del todo es cuando se genera esa inflación. "Ahora no queda otro remedio que combatir la inflación con subidas de tipos", señaló. A la pregunta de si se entrará finalmente en recesión, Sebastien Senegas, head of Spain, Portugal & Latam de Edmond de Rothschild AM, se mostró convencido de que en algunas partes del mundo será inevitable, aunque "probablemente en China, no", apostilló. "No hay que olvidar que la mayor parte del crecimiento económico de los últimos años en el planeta se debe al mundo emergente", agregó.

Inés del Molino aseguró, por su parte, que desde Schroders no creen que vaya a haber sorpresas y que "tarde o temprano Estados Unidos entrará en recesión; están intentando asfixiar la economía para que deje de crecer y poder controlar así la inflación". Destacó, además, que no toda la inflación está creciendo por parte de los precios, sino que mucha lo está haciendo por parte de los salarios, "y eso es más difícil de controlar". La representante de Schroders se muestra convencida de que "2023 va a marcar el final de la subida" y pronostica que "dejarán tiempo para visualizar los efectos de la subida de interés, ya que suelen ir con mucho retraso, no son inmediatos".

"Nuestras previsiones son similares", coincidía a este respecto Lorenzo Coletti, que centraba su intervención en el modelo estadounidense: "Estamos viendo señales de que la economía americana se está enfriando ligeramente. Creemos que tienen miedo a que la inflación vaya a repuntar y van a ser cuidadosos". "Si el bono americano tiene problemas, esto tiene una consecuencia sobre el resto de activos financieros de otros países; ya sabemos que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría", recordó. Sin embargo, Jorge Díaz cree que, aunque en Europa no habrá recesión, hay más dudas en Estados Unidos.

Mercados financieros

Díaz incidió también en una clara diferencia: "en Estados Unidos la inflación está cayendo más que en Europa, pero con menor crecimiento; en cambio, en Europa se están registrando crecimientos al alza". El directivo de Eurizon AM explicó que una de las razones por las que, por ejemplo, siguen llenos los restaurantes y la gente continúa consumiendo, en un contexto complejo para la economía, es porque "realmente las familias no están sacrificando el consumo, sino que están intentando seguir con este mismo consumo a través de créditos personales". Y argumentó que es precisamente este consumo el que, de alguna manera, evita que la economía entre en el terreno de la recesión.

"Lo que está demostrando más resiliencia es el consumo de las familias; el foco claramente está en la inflación subyacente, clave para tener visibilidad de los pasos a tomar", subrayó. Aunque reiteró que el año 2022 fue "fatídico" para la renta fija, asegura que las previsiones para 2023 apuntan a que "vamos a recuperar parte de lo que hemos perdido".

En cuanto a los resultados empresariales, Juan Pita da Veiga, sales manager de Generali Investments, puso de relieve que "tras los muy buenos resultados del primer trimestre, tiene pinta de que el segundo semestre lo van a ser también". Esto se debe, en su opinión, a que "las empresas han logrado repercutir, vía inflación, su cuenta de resultados por arriba". "Sus ingresos no han sufrido y los costes tampoco han sido tan altos como se esperaba porque los márgenes han sido mucho más amplios", recalcó.

Díaz subrayó la "gran dicotomía" que existe entre "el comportamiento de la renta variable en Estados Unidos y Europa, por un lado, y China, por otro", un país que "ha seguido con sus ritmos de crecimiento de un 8%-10%". A Asia se refirió Alberto Granados, sales manager del Equipo de Ventas de Gestión Activa para Iberia de Invesco, que puso en valor el papel de China tras su reapertura y señaló que Asia "es una región que crece a un ritmo mayor que el resto de las economías desarrolladas".

Invertir en China

Granados recordó que en estos países «la inflación es un problema menor» y que, en este sentido, "los bancos centrales han hecho allí los deberes mucho antes que los bancos de los países desarrollados, y todo eso ha generado un flujo de interés por parte de los clientes". Lamentó, en ese sentido, que "muchas veces la gente mire a Asia con miedo por el hecho de estar China dentro de ese pastel, pero no hay que tener miedo a este mercado". "China es actualmente la economía que más crece", concluyó.

Para Sebastien Senegas "la diversificación es clave" a la hora de seleccionar una estrategia de inversión empresarial. Por su parte, Juan Pita da Veiga destacó la importancia de delegar en gestores de gestión activa "que elijan las compañías concretas que van a hacerlo mejor y, por supuesto, el momento de mercado", especialmente "cuando el entorno económico es más hostil, donde no todo se mueve a la vez y donde no todas las compañías rinden igual".

Senegas insistió en que "hay que diferenciar mucho y saber elegir bien, no todo va al mismo ritmo y no todo va bien en el mismo momento". Alberto Granados añadió que, además, tener equipos de gestión sobre el terreno, que conozcan bien las compañías y la regulación, es "fundamental en un fondo de inversión". "Al final, cuando delegas, quieres tener un equipo que sea potente, que sea referente y, para ello, es necesario que tenga muchos años de experiencia y que sea fiel a su estilo de inversión", apostilló.



/ Jorge Zorrilla

En la mesa redonda también se habló de las llamadas "megatendencias", que son fuerzas de cambio de tipo social, demográfico o tecnológico capaces de transformar el mundo y nuestro modo de vida. "Ahora es cuando están desarrollándose todas estas tecnologías y cuando de verdad merece la pena aprovechar", sostiene Inés del Molino, que explicó que, aunque las megatendencias necesitan de mucha inversión por parte de los gobiernos, hay mucha temáticas que, necesariamente, "se van a llevar a cabo". Recalcó que "vamos a tener que descarbonizar nuestro estilo de vida, vamos a tener que empezar a conseguir alimentos y agua potable para todo el mundo, y todo eso va a requerir una transformación a nivel de infraestructuras".

Coletti apuntó en esta dirección que cada vez somos más conscientes de que "en el mundo existe una falta de agua, especialmente hoy en Europa, y que esa demanda va a ir aumentando porque cada vez vamos a ser más y tenemos hábitos de vida muy distintos. Entonces, invertir en aquellas empresas que intentan resolver el desafío del agua es clave", comentó.

Además de la sostenibilidad y la gestión eficiente del agua, Senegas señaló el Big Data como herramienta tecnológica de mucho futuro. Sectores como la robótica, la conducción autónoma o la medicina, "requieren una Inteligencia Artificial que, a su vez, necesita de Big Data", destacó. "El análisis de datos es clave en materia de ciberseguridad, un sector que va a crecer mucho en el futuro", auguró.

Pita da Veiga indicó, por su parte, que "hay mucha más innovación de lo que creemos en todos los sectores. En los últimos años Europa está haciendo una apuesta por la innovación muy potente. Los países más innovadores son europeos y, sin duda, tenemos un futuro muy prometedor por delante". "No tenemos nada que envidiar a Silicon Valley", concluyó.