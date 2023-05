Un grupo de expertos analizan los nuevos desafíos a los que se enfrentan los mercados financieros

EPE

La humanidad vive en la actualidad un momento de cambios a nivel económico, sobre todo, por la inflación y la subida de tipos de interés, que supone un varapalo para las hipotecas y que parece que no termina de haber unanimidad en cuanto al nivel en el que acabarán el año.

Pero la buena noticia, es que esta subida hace que ciertos activos financieros cobren atractivo a la hora de invertir. ¿En qué activos se están fijando en estos momentos las grandes gestoras internacionales? ¿Cuáles pueden verse más beneficiados en el entorno actual? En este contexto, parece clara la vuelta a la renta fija. ¿Realmente es así o hay más opciones?

Para responder a todas estas cuestiones, Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, junto con Self Bank y 6 gestoras internacionales, les invitan al Ciclo Nacional de Conferencias para Inversores, que se celebrará el próximo miércoles 10 de mayo a las 17.30 horas en el Hotel Thompson Madrid.

Tras la bienvenida por parte de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Victoria Torre, responsable de Oferta Digital de Self Bank, hará una breve introducción para contextualizar el momento actual y, posteriormente, en las dos mesas de debate, Inés del Molino (Schroders), Jorge Díaz (Eurizon), Sebastien Senegas (Edmond de Rothschild AM), Lorenzo Coletti (Pictet AM), Alberto Granados (Invesco) y Juan Pita da Veiga (Generali Investments) debatirán sobre cuáles son los mejores mercados y activos en los que invertir para rentabilizar nuestros ahorros.

