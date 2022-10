Los jugadores del Atlético de Madrid encuentran las llaves de sus Hyundai gracias al robot SPOT

2 Se lee en minutos Redacción



Hyundai, patrocinador oficial del Atlético de Madrid desde 2018, ha celebrado la entrega oficial de sus vehículos Hyundai al primer equipo masculino y femenino del club. Esta entrega ha sido realizada en un espectacular acto realizado en el Cívitas Metropolitano.

La plantilla al completo del Atlético de Madrid ha recibido sus vehículos, en su mayoría Hyundai TUCSON, y ha contado con la presencia de jugadores de las primeras plantillas masculina y femenina como Koke, Oblak, Lola Gallardo, Carmen Menayo, Álvaro Morata, Maitane, Marcos Llorente y Marta Cardona; así como ambos entrenadores de los equipos masculino y femenino, Diego Pablo Simeone y Óscar Fernández.

Este año, los vehículos han sido entregados de una manera muy original, ya que algunas llaves estaban escondidas por el Cívitas Metropolitano. Gracias a la apuesta por el diseño y la innovación en tecnologías eléctricas y las soluciones de movilidad inclusiva, los jugadores han contado con dos ayudantes excepcionales para encontrarlas: el IONIQ 5 y el robot SPOT.

El Hyundai IONIQ 5, fruto de la transformación sostenible que promueve la compañía surcoreana gracias a su lema “Progress for Humanity”, que contribuye en su búsqueda por conseguir un mundo sin emisiones. Este modelo ya ha cosechado numerosos premios en todo el mundo. El otro protagonista, el robot SPOT, surge de la colaboración entre Hyundai y Boston Dynamics. SPOT se trata de un robot que funciona gracias a la inteligencia artificial (IA) y cuenta con navegación autónoma y tecnología de funcionamiento a distancia. Este robot, cuya batería ha funcionado gracias a la carga bidireccional del IONIQ 5, ha ayudado a los jugadores de ambos equipos del Atlético de Madrid a encontrar sus vehículos.

En este acto se ha presentado el nuevo lema: “For the Fans. For the future”, que nace con el objetivo común de Hyundai y Atlético de Madrid de luchar, junto a los aficionados, por un futuro mejor. Por eso, a partir de ahora todas las acciones conjuntas girarán en torno a la sostenibilidad, la electrificación y la innovación; pilares fundamentales que comparten tanto el club como la compañía. Hyundai en su afán de constante mejora, apoya el fútbol, que es un espectáculo inclusivo y de masas, con una visión de progreso.

La compañía, bajo su lema “Progress for Humanity”, sitúa a las personas como centro de sus acciones y, a través de ese compromiso con la sociedad, refuerza los valores que comparte con los deportistas: esfuerzo, superación, dedicación y pasión.

El espíritu de “hacerlo posible” es el núcleo del legado y de la historia de la compañía sobre la que sigue construyendo el camino hacia el futuro. Este mensaje encuentra en sus embajadores la mejor representación. Y entre ellos podemos encontrar grandes deportistas, como los jugadores del Atlético de Madrid.

