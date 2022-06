Los fondos Next Generation marcan el camino hacia una España más sostenible

Un momento del ciclo sobre fondos y sostenibilidad.

3 Se lee en minutos Esther Alonso Vaquerizo



La eficiencia energética, las energías renovables, la economía circular y la movilidad sostenible son temas de actualidad que despiertan hoy el máximo interés público. Las ayudas europeas del plan de recuperación, conocidas como los fondos Next Generation, tienen un gran peso en lo relacionado con la sostenibilidad presente y futura de nuestro país. Para tomar el pulso a esta realidad, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA (EPE) y Prensa Ibérica han organizado el evento Next Generation EU: Fondos Europeos para la Sostenibilidad, patrocinado por Iberdrola, CaixaBank y ENGIE y celebrado en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid. El encuentro, presentado por Jesús Javier Prado, gerente de EPE, ha contado con una mesa redonda formada por expertos de empresas de referencia en materia de sostenibilidad como Marta Góngora, responsable de Desarrollo de Productos de Negocio Sostenible de CaixaBank; Roberto Mariscal, director de innovación de Iberdrola España; Daniel Fernández Alonso, director de Estrategia, Regulación y Asuntos Públicos de Engie; Daniel Sánchez Peinado, director técnico de la Plataforma de Edificación Passivhaus, y Mila Rey Porto, manager de Soluciones de Descarbonización y Renovables de Schneider en Europa, Oriente Medio y África. Armando Huerta, director de Comunicación de Prensa Ibérica, ha sido el encargado de moderar el debate.

Aunque las ayudas son ya una realidad tangible, los ponentes de la mesa de debate coincidieron en señalar que es necesario trabajar para acelerar su gestión en todo el territorio. En opinión de Roberto Mariscal (Iberdrola), “los fondos son una oportunidad única para avanzar en la sostenibilidad y en competitividad. Favorecen la creación de empleo, ofrecen beneficios directos a pymes, a ciudadanos y reducen la dependencia energética de los combustibles fósiles. Tenemos pendiente acelerar y facilitar el acceso a estas mejoras a todo el tejido productivo”.

En esta misma línea, Marta Góngora (CaixaBank) subrayó que “es importante que esos fondos no se conviertan en un gasto, sino que transformen la economía española y su modelo productivo. La colaboración público-privada es fundamental para conseguirlo. Se calcula que cada euro público que llegue deberá multiplicar por tres la iniciativa privada. Las grandes empresas del Ibex-35 implicadas en esta iniciativa, han anunciado proyectos por valor de unos 100.000 millones de euros, con la idea de acceder a esas subvenciones. Nosotros tenemos un rol importante como entidad financiera, ya que muchas de estas ayudas requieren de líneas de avales para presentar a las subvenciones y a los préstamos”.

En cuanto a la adjudicación de fondos, Daniel Fernández Alonso (Engie), señaló se encuentra en fase de lanzamiento. “Hay que financiar algo que, hasta más allá del 2027 no será competitivo. Por otro lado, la adjudicación de los fondos depende en un 55% de las comunidades autónomas, lo que hace que el proceso sea muy garantista, pero también lo ralentiza”.

Respecto al hidrógeno verde y la posibilidad de que esta energía permita a España liberarse de la dependencia energética para poder convertirse, incluso, en un país exportador de energía, el experto de Iberdrola destacó que “estamos en un momento de oportunidad única para poder fabricar hidrógeno verde. Los recursos que hay en España para hacer renovables son inigualables y tenemos sectores, como el de los fertilizantes, en los que se puede empezar a usar. Es cierto que es aún más caro que el hidrógeno gris, pero eso va a superarse rápido”.

Mila Rey Porto (Schneider) apuntó que “aunque el hidrógeno verde está de moda, no hay que olvidar que no puede usarse para todo; hay que contextualizar su uso en cada caso. Esta energía sólo tiene sentido en los que casos en los que no se puede electrificar”.

El relevante papel de la construcción y la rehabilitación energética asociada a los edificios fue también abordado en el encuentro. Daniel Sánchez Peinado (Passivhaus) explicó que “descarbonizar la construcción supone reducir en un 90% las emisiones producidas durante toda la fase de uso de los edificios”.

“El 55% de los edificios en España no se han construido bajo ningún criterio de consideración térmica, de aislamiento etc. Las rehabilitaciones deberían de ser inteligentes para permitir que los edificios sean sostenibles a largo plazo”, añadió la experta de Schneider.

A modo de conclusión, la representante de CaixaBank, Marta Góngora, destacó que “estos fondos europeos, que son claves para transformar el modelo productivo y la economía española, tienen mucho que ver con la sostenibilidad, ya que el 38% de los mismos está destinado a la transición ecológica. Pero cabe señalar que, para que lleguen a todo el tejido productivo, especialmente a las pymes, y a los ciudadanos, aún queda mucho camino y mucho trabajo por delante”.

Noticias relacionadas