"La volatilidad también tiene sus oportunidades"

Hablamos con Sergio López de Uralde, Business Development Manager Iberia de Groupama AM

Sergio López de Uralde, Business Development Manager Iberia de Groupama AM.

¿Por qué un fondo de retorno absoluto Market Neutral en el entorno actual?

Un fondo de retorno absoluto market neutral busca rendimientos positivos en cualquier entorno de mercado, normalmente mediante posiciones largas y cortas de similares características o mediante el uso de derivados.

De esta manera la estrategia ofrece una Beta similar a 0, por lo que los movimientos de mercado al alza o a la baja no le afectan. Por tanto, la correlación con el resto de los activos es inexistente y eso ayuda a proteger la cartera del cliente.

En nuestro caso, las estrategias empleadas por el fondo para obtener los resultados esperados se realizan mediante operaciones de arbitraje. Son operaciones de arbitraje muy diversas en función de las oportunidades que ofrezca el mercado en cada momento. Lo que tienen en común estas operaciones es que ninguna de ellas toma direccionalidad en tipos de interés ni en riesgo de crédito, así, nos protegemos de una posible subida de tipos de interés.

Otra razón para creer en la estrategia es la presente volatilidad. La volatilidad es fuente de ineficiencias de mercado y esto supone oportunidades de arbitraje. En definitiva, el fondo aprovecha las ineficiencias para sacar ventaja a la inconsistencia en precios y gracias a la estrategia market neutral lo hace ofreciendo a los clientes una baja volatilidad.

¿Cómo se compone la cartera del fondo?

El fondo se centra en la construcción de dos cestas:

Core Basket (70%-80%): basado en el análisis fundamental e invirtiendo en emisiones muy líquidas, diversificadas y poco volátiles como bonos soberanos e Investment grade de corta duración. Lo que se busca en esta cesta es seguridad y liquidez.

Alpha Strategies (20% - 30%): Estrategias de arbitraje poco volátiles y no direccionales ni en tipos de interés ni en riesgo de crédito. Está cesta nos aporta potencial de rentabilidad y cobertura.

Para desarrollar las estrategias de arbitraje contamos con un equipo de 4 gestores, 6 ingenieros financieros y una mesa de Trading especializada formada por 8 traders.

¿Cuál es el objetivo del fondo?

El G Fund Alpha Fixed Income es un fondo de retorno absoluto market neutral de renta fija, invierte exclusivamente en bonos, con un enfoque conservador de preservación de capital y con vocación de actuar como proxy del cash.

Lo lanzamos en el año 2011 y surge tras el cierre del prop trading en los bancos de inversión y el auge de la desintermediación financiera, lo que redujo la competencia y aumentó las oportunidades a través de estrategias de arbitraje, sacando ventajas de la inconsistencia en precios.

El objetivo del fondo es doble, por un lado, generar Alpha (Eonia + 1,5%) y por otro, obtener rentabilidades independientemente de las condiciones del mercado.

¿Qué lugar ocupa un fondo de estas características en la cartera de un cliente?

En nuestra opinión, los fondos de inversión no deben verse como entes individuales sino como partes de un conjunto, es decir, como parte de una cartera de fondos de inversión. Dentro de este conjunto, existen fondos ofensivos como es la renta variable o fondos defensivos, como es la renta fija. Un fondo de retorno absoluto market neutral como el nuestro ocupa un papel defensivo, pero no solo para cuando la parte ofensiva falle si no para protegernos incluso cuando la parte defensiva también caiga.

Por último, en el contexto actual de gran incertidumbre se hace necesario tener en cartera fondos defensivos como el propuesto.

Beneficiarnos de la alta volatilidad aporvechando las infeciciencias que esta genera mediante estrategias de arbitraje Aportar descorrelación con el resto de activos Protegernos de una probable subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales

