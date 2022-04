BBVA lanza la III edición de los Premios a los Mejores Productores Sostenibles de España

5 Se lee en minutos



BBVA busca, por tercer año consecutivo, a los diez mejores agricultores, ganaderos y productores de alimentos del país cuyo modelo de producción contribuye al desarrollo sostenible. Con esta nueva edición el banco, en colaboración con el Celler de Can Roca, quiere continuar apoyando a iniciativas de producción agroalimentaria local que contribuyen a la protección medioambiental, la alimentación saludable y que adoptan criterios sociales vinculados a la sostenibilidad. Los ganadores formarán parte de una de las recetas que los hermanos Roca elaboran mensualmente dentro de ‘Gastronomía Sostenible’.

La superficie de producción ecológica en España ha aumentado un 21% en los últimos cinco años, lo que supone que con los datos disponibles, el 10% de la Superficie Agraria Útil (SAU) del país sea ecológica, según el informe anual de Ecovalia. Los productores locales de España tienen, gracias a BBVA y El Celler de Can Roca, la oportunidad de dar a conocer los productos de proximidad elaborados bajo criterios sostenibles. El banco, con la sostenibilidad como uno de sus seis pilares estratégicos, pretende con la III edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles apoyar una vez más a los negocios agroalimentarios que impulsan la economía desde un modelo que hace del mundo un lugar más verde e inclusivo.

Los galardones están dirigidos a aquellas empresas y autónomos del sector de la agricultura, la ganadería y otros productores de alimentos, que cuenten con el certificado oficial que les acredite como productores ecológicos, requisito indispensable para la inscripción. Asimismo, el jurado -formado por miembros de BBVA, El Celler de Can Roca y un representante de la consultora independiente ECODES-, valorará la aplicación en los modelos de producción de criterios asociados a la protección del medioambiente, como el cálculo de la huella de carbono que genera su actividad y las medidas adoptadas para su reducción o compensación; la implantación de iniciativas de eficiencia energética e hídrica, así como la apuesta por la movilidad sostenible o la gestión de residuos. Además, el jurado también tendrá en cuenta la incorporación de criterios sociales vinculados a la sostenibilidad, como la igualdad, la inclusión o la pertenencia a entidades sin ánimo de lucro (ONG). También se analizarán aspectos relacionados con la sostenibilidad económica, la disposición de certificados de calidad o la innovación en los procesos de producción, entre otros.Durante el encuentro digital de presentación de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, Alberto Cano, director de Pymes de BBVA en España, ha destacado que con el lanzamiento de la tercera edición de estos galardones “queremos afianzar nuestro apoyo al tejido productivo de un sector que juega un papel muy relevante en el desarrollo socioeconómico de España, como así lo refleja el ambicioso objetivo europeo de alcanzar el 25% de superficie ecológica en 2030”. Además, dar visibilidad a productores locales que han apostado por medidas respetuosas con los recursos naturales y con la biodiversidad local “puede servir de inspiración a otras pymes y autónomos que no saben cómo afrontar su transformación”, según el director de Pymes.El propietario de El Celler de Can Roca, Joan Roca, ha asegurado que ”los cocineros tenemos la gran responsabilidad de emprender acciones como estos premios, ya que nos da la oportunidad de generar un marco de relación que permite poner en práctica la búsqueda de productores comprometidos con la sostenibilidad y darles visibilidad a través de nuestras recetas”. Roca también ha destacado que “para nosotros también es un aprendizaje a la hora de abrir nuestro abanico de relación con productores que hacen que nuestra cocina luzca más”.En esta presentación digital también ha participado Fernando García de la Cruz, director general de Aceites García de la Cruz y premio al Mejor Productor Sostenible 2021.”Este premio ha sido un reconocimiento a muchos años de trabajo, ya que una empresa no se hace sostenible de la noche a la mañana. Iniciativas como esta son muy importantes ya que hacen visible la importancia de la producción sostenible para obtener alimentos de calidad y demostrar que la sostenibilidad no está reñida con el crecimiento económico, sino todo lo contrario”, ha afirmado.

Con estos galardones, se reconocerán a las diez mejores iniciativas de producción sostenible de España que aúnen tanto el compromiso social corporativo como el medioambiental. El premio consiste en incluir los productos de temporada de los ganadores en una de las recetas que cada mes El Celler de Can Roca elabora para el proyecto ‘Gastronomía Sostenible’, proyecto que apoya al pequeño productor a la vez que promueve la cocina saludable. Con esta iniciativa, los productos locales ecológicos y las propuestas gastronómicas de los Roca entrarán a formar parte de las cocinas de los hogares españoles.

El periodo de inscripción a estos premios estará abierto desde el 20 de abril hasta el 31 de mayo. El fallo de los reconocimientos se dará a conocer el próximo mes de julio. Aquellos productores ecológicos interesados pueden realizar su inscripción a través de esta web.

La apuesta por el consumo de proximidad

El apoyo al pequeño productor y su negocio, además del fomento del consumo responsable, son puntos esenciales para contribuir con la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Por este motivo BBVA da continuidad a los Premios a los Mejores Productores Sostenibles, iniciativa que en su segunda edición registró cerca de 200 candidaturas procedentes de todas las comunidades autónomas. Por sectores, carnes/huevos; hortalizas y frutas de especies herbáceas; y aceites y grasas lideraron el ranking de inscritos.

Además de ‘Gastronomía sostenible’, BBVA y El Celler de Can Roca han lanzado también el proyecto ‘Sembrando el futuro’. Una iniciativa que nace para impulsar una reflexión sobre la importancia de preservar la biodiversidad y alertar sobre la extinción de los recursos naturales. Ambas entidades buscan poner en valor la apuesta por una gastronomía consciente, responsable y sostenible como semilla del bienestar futuro.

