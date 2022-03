Ralph Elder: "Las oportunidades más interesantes están en salud, tecnología y consumo"

Ralph Elder, director general para España y Latam de BNY Mellon IM.

El incierto entorno geopolítico, sumado al aumento de los costes de la energía y las materias primas, y las potenciales subidas de impuestos, podrían provocar una contracción del consumo y una reducción del gasto discrecional. Así las cosas, ¿dónde invertir? Para Ralph Elder, Director General para España y Latam de BNY Mellon IM, la solución puede estar en las empresas de estilo quality growth, es decir, orientadas al crecimiento de calidad.” Nos referimos a empresas que lideran sus respectivos mercados y que cuentan con balances sólidos, con poca deuda, con ventajas competitivas y una marca sólida”. Hablamos con Elder del fondo BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

¿Por qué invertir en renta variable de estilo quality growth?

El fondo invierte en negocios solventes y de gran calidad que ofrecen mucho potencial de crecimiento y que cuentan con un producto o servicio que goza de sólidas ventajas competitivas. Estas empresas suelen liderar sus respectivos mercados, innovando y situándose a la vanguardia de las tendencias que generarán beneficios en los próximos años. Son adaptables y capaces de afrontar desafíos como los que planteó la pandemia y el posterior aumento de la inflación. Muchas están diversificadas geográficamente y han superado con éxito otros ciclos económicos y crisis del pasado. Es importante señalar que estas empresas pueden resistir e, incluso, prosperar, en las condiciones económicas más duras.

¿Cuál es el objetivo del fondo?

Propone generar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en empresas de primera clase con potencial para registrar elevadas tasas de rentabilidad real a lo largo del tiempo. Normalmente, se trata de empresas de gran capitalización capaces de generar de forma sostenida una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) y un retorno de la inversión (ROI) de, al menos, el 20%. El fondo mantiene unas 40-60 posiciones y se gestiona con un enfoque de tipo buy and hold (comprar y mantener) a largo plazo que permite que cada empresa alcance su potencial de crecimiento y contribuye a la capitalización compuesta de las rentabilidades.

¿Cómo se seleccionan las posiciones del fondo?

Todas las inversiones se seleccionan tras someter cada empresa a un análisis fundamental disciplinado y riguroso. Los índices de referencia no influyen en cómo se construye o se gestiona el fondo,. La toma de decisiones colegiada implica que el equipo al completo debate todas y cada una de las decisiones de inversión. De hecho, el fondo no puede incorporar una nueva posición a menos que haya sido decidido de forma unánime por el equipo: Esto ayuda a minimizar el impacto de los sesgos cognitivos individuales en el proceso de inversión. El fondo usa el índice MSCI World como referencia, pero solo con fines comparativos y no como benchmark para la composición de la cartera.

¿En qué invierte principalmente el fondo?

Tiende a encontrar las oportunidades más interesantes en salud, tecnología y consumo. Tres áreas en las que muchas empresas se están viendo beneficiadas por positivas tendencias de crecimiento estructural. Por ejemplo, en el sector salud, invierte en Novo Nordisk, empresa líder en el tratamiento de la diabetes, y en Intuitive Surgical, que lidera la fabricación de equipos de cirugía robótica. Alphabet, Microsoft y Mastercard son algunas de las posiciones del fondo en el sector tecnológico.

